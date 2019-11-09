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Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в качестве тренера „Витесса“»

вчера, 09:44
ВитессЛоготип футбольный клуб Витесс (Арнем)1 : 2Логотип футбольный клуб ГронингенГронингенМатч завершен

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Гронингена» (1:2) в домашнем матче 13-го тура чемпионата Голландии. 

Это самый сложный период для меня в качестве тренера «Витесса». Три поражения подряд со мной здесь еще не случались. Это очень больно. Сейчас наша команда должна оставаться сплоченной. Да, что-то нужно менять.

Если посмотреть на результаты, то сейчас мы находимся в кризисе. Но если посмотреть на качество игры, то мы сыграли один плохой матч — против «Эммена». Во втором тайме матча с «Гронингеном» мы снова увидели другой «Витесс», но было уже слишком поздно.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender
   146 / 939
вчера в 13:34
Не по нраву голландцам лошадиный футбол
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   179 / 939
вчера в 11:08
Сливают что ли? Все три как под копирку - выходят сразу пускают два, потом начинают играть. Похоже Базур победил.
igGA
igGA
   177 / 939
вчера в 10:52
Да тебя теперь даже "Халл Слуцкого" обыграет!
Caniggia
Caniggia
   81 / 939
вчера в 10:46
Просто багаж предыдущего тренера закончился и стала вылезать наружу полная Лёнина некомпетентность и бездарность как тренера и наставника. Он уже давно превратился в медийную крысу. Этот человек очень далёк от футбола, как профессионал.
drug01
drug01
   108 / 939
вчера в 10:19
Надо сходить в храм!
ДСА
ДСА
   174 / 939
вчера в 10:15
Уже хет-трик из поражений.
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 10:13
Викторович внутренне сильный человек, переживёт.
time out
time out
   46 / 939
вчера в 10:11
Скоро и Лёне будет уже поздно.
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 939
вчера в 10:05
Первый тайм вчера был провален. Во втором давили, давили, но не додавили . Все таки есть игроки очень невысокого класса.
karnager
karnager
   183 / 939
вчера в 09:50
Конечно, Лёня! Перестал тренировать, начал по ужинам, светским мероприятиям ездить, свой блатняк в виде Хонды подписывать, с Шнобелем Арустамяном по кабакам шастаешь. Когда тренировать - то?
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