Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в качестве тренера „Витесса“»

Главный тренер «Витесса» прокомментировал поражение от «Гронингена» (1:2) в домашнем матче 13-го тура чемпионата Голландии.

Это самый сложный период для меня в качестве тренера «Витесса». Три поражения подряд со мной здесь еще не случались. Это очень больно. Сейчас наша команда должна оставаться сплоченной. Да, что-то нужно менять.

Если посмотреть на результаты, то сейчас мы находимся в кризисе. Но если посмотреть на качество игры, то мы сыграли один плохой матч — против «Эммена». Во втором тайме матча с «Гронингеном» мы снова увидели другой «Витесс», но было уже слишком поздно.