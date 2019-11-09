Пятов: «У меня был самый большой процент жира в „Шахтере“»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, у кого в команде лучшая физическая форма.
Самые подкачанные – африканцы, Агахова например. У них это физиология. По структуре тело такое мускулистое, при этом на фитнес они вообще не заходят.
Еще самые подкачанные – луцкие пацаны. Слава Шевчук, Кобин, Федецкий тоже. Жилистые все.
А я люблю поесть. У нас есть диетолог, меряет жир. Надо смотреть по списку: Пятов, Дентиньо, кто там еще тяжеловесы...
У меня был самый большой процент жира в команде. Было 15% после отпуска. Пришлось сесть на диету. Зато мяч не отскакивает.
В своем прошлом матче в рамках Лиги чемпионов против загребского «Динамо» Пятов заработал пенальти на последних минутах матча.