Пятов: «У меня был самый большой процент жира в „Шахтере“»

Вратарь «Шахтера» рассказал, у кого в команде лучшая физическая форма.

Самые подкачанные – африканцы, Агахова например. У них это физиология. По структуре тело такое мускулистое, при этом на фитнес они вообще не заходят.

Еще самые подкачанные – луцкие пацаны. Слава Шевчук, Кобин, Федецкий тоже. Жилистые все.

А я люблю поесть. У нас есть диетолог, меряет жир. Надо смотреть по списку: Пятов, Дентиньо, кто там еще тяжеловесы...

У меня был самый большой процент жира в команде. Было 15% после отпуска. Пришлось сесть на диету. Зато мяч не отскакивает.