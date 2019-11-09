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Российский нападающий Павлов покинул одесский «Черноморец»

вчера, 09:43

29-летний российский нападающий Василий Павлов сообщил об уходе из одесского «Черноморца», выступающего в первой украинской лиге.

Василий играл за одесский клуб с февраля 2019 года.

Спасибо, «Черноморец»! Мы с клубом расторгли контракт. Горжусь, что был частью этой команды, этого большого клуба.

Вместе мы пережили много ярких моментов, хороших и плохих, но я всегда старался честно выполнять свою работу, играть с душой и отдаваться на 100%. Желаю «Черноморцу» только успехов и процветания.

Болельщикам отдельное спасибо за прием, мне нравилось здесь играть.

Этим летом Павлов рассказывал об отношении к нему на Украине. На тот момент форвард являлся единственным российским футболистом в чемпионате Украины.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответил cska plus
   178 / 939
вчера в 16:55
Не очень верю в искренности Павлова особенно в части тёплого приёма болельщиков.
Хорошо хоть не сожгли в доме профсоюзов.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответил VIPded
   888 / 939
вчера в 11:32
Додавили, видать, нацики...(((
Одесса - это в основном русскоязычный город так что там нормально, это он не в Львов и не на запад украины поехал
VIPded
VIPded
   115 / 939
вчера в 10:35
Додавили, видать, нацики...(((
ДАША Д
ДАША Д
   271 / 939
вчера в 10:16
Непонятно как он вообще там играл.
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 10:15
Не очень верю в искренности Павлова особенно в части тёплого приёма болельщиков.
STVA 1
STVA 1
   98 / 939
вчера в 09:44
Так бывает...
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