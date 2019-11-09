Российский нападающий Павлов покинул одесский «Черноморец»

29-летний российский нападающий сообщил об уходе из одесского «Черноморца», выступающего в первой украинской лиге.

Василий играл за одесский клуб с февраля 2019 года.

Спасибо, «Черноморец»! Мы с клубом расторгли контракт. Горжусь, что был частью этой команды, этого большого клуба.

Вместе мы пережили много ярких моментов, хороших и плохих, но я всегда старался честно выполнять свою работу, играть с душой и отдаваться на 100%. Желаю «Черноморцу» только успехов и процветания.

Болельщикам отдельное спасибо за прием, мне нравилось здесь играть.