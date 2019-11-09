Эмери: «„Арсенал“ всё еще строит игру, пытаемся быть конкурентоспособными»

Главный тренер «Арсенала» поделился мнением о невзрачной игре своей команды в последних матчах. Напомним, что «канониры» выиграли только один из последних шести матчей.

Мы все еще строим игру, пытаемся быть конкурентоспособными. Были игры, где команда играла очень хорошо с точки зрения построения игры, мы действовали очень хорошо и давили на нашего соперника.

Я могу привести два четких примера из этого сезона. С точки зрения усиления игры, мы можем говорить о первом тайме против «Уотфорда», игру с которым я считаю лучшей в первой половине сезона.

С точки зрения организации прессинга и контратаки отмечу матч с «Айнтрахтом». Это два матча, в которых мы использовали две разные, но успешные идеи.