Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»

Защитник «Динамо» поделился мнением о наставнике московской команды , который вчера стал полноправным главным тренером «бело-голубых».

Могу сказать, что новый тренер — большой молодец. У него есть хороший план. Новиков оптимально готовит команду к каждому сопернику и верит в нас. Думаю, мы это хорошо показываем на поле. Понятно, что не очень удалось продемонстрировать себя с лучшей стороны в последнем матче, но всё равно даже в нём мы добились какого-то результата. Так что тренер отлично работает.