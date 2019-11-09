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Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»

сегодня, 01:56

Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился мнением о наставнике московской команды Кирилле Новикове, который вчера стал полноправным главным тренером «бело-голубых».

Могу сказать, что новый тренер — большой молодец. У него есть хороший план. Новиков оптимально готовит команду к каждому сопернику и верит в нас. Думаю, мы это хорошо показываем на поле. Понятно, что не очень удалось продемонстрировать себя с лучшей стороны в последнем матче, но всё равно даже в нём мы добились какого-то результата. Так что тренер отлично работает.

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Гавроша
Гавроша
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