ГлавнаяНовости

Бакаев: «Меня распирает, когда Макгрегор оскорбляет Хабиба»

вчера, 08:54

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, на чьей он стороне в противостоянии бойцов UFC - Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

За кого в противостоянии Конора и Хабиба? Ну что за вопрос? Конечно за Хабиба! Как и большинство в России. Конечно, меня распирает, когда Конор такое делает (оскорбляет Хабиба. - прим.). Он ведь говорит про Россию, это неприятно. Те люди, которых он оскорбляет, – они наши. Но для него все эти слова — лишь бизнес. И это неправильно.

Также своим мнением о скандальных выходках ирландца поделился защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Оба мяча „Ростов“ пропустил после ошибок Козлова»
Вчера, 22:56 Комментарии7
Спортивный директор «Тамбова»: «Хорошо, что лидеры „Ростова“ не сыграли»
Вчера, 22:36 Комментарии1
Ребров: «Давно не выигрывали дома»
Вчера, 22:03 Комментарии2
Тедеско: «„Спартак“ заслужил победу над „Крыльями Советов“»
Вчера, 21:43 Комментарии12
Войо Чалов: «После второго удаления всё закончилось»
Вчера, 21:14 Комментарии0
Понсе: «Быстрый гол придал нам уверенности»
Вчера, 21:11 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   292 / 939
вчера в 17:37
Зелимхан не прав. Большинство за Хабиба не болеют. Для многих это собака конор лучше чем скромный парень с деревни который добился таких высот
Брулин
Брулин
   75 / 939
вчера в 15:59
Мне оба отморозка противны, из двух зол выбирать не стоит меньшее в данном случае.
Гавроша
Гавроша
   35 / 939
вчера в 14:03
А чего он говорил?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   248 / 939
вчера в 13:14
Всем глубоко начхать и на того и на другого ! Не знаю как для других , но для меня - это просто животные ,не приносящие никакой пользы обществу ! Одни мышцы и нет серого вещества в черепной коробке ! ))
stavr74
stavr74
   200 / 939
вчера в 10:18
А болельщиков Спартака распирает когда Вы показываете безвольную и бездарную игру , тем более когда Вы играете за Великий клуб СПАРТАК.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100