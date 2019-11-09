Бакаев: «Меня распирает, когда Макгрегор оскорбляет Хабиба»

Полузащитник «Спартака» рассказал, на чьей он стороне в противостоянии бойцов UFC - Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

За кого в противостоянии Конора и Хабиба? Ну что за вопрос? Конечно за Хабиба! Как и большинство в России. Конечно, меня распирает, когда Конор такое делает (оскорбляет Хабиба. - прим.). Он ведь говорит про Россию, это неприятно. Те люди, которых он оскорбляет, – они наши. Но для него все эти слова — лишь бизнес. И это неправильно.