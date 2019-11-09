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«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на второе место в таблице АПЛ

вчера, 17:27
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«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 12-го тура английской Премьер-Лиги. «Синие» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 26 очков. «Кристал Пэлас» находится на девятом месте (15 баллов).

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Кристал Пэлас» 2:0 (0:0)
Голы: Абрахам 52, Пулишич 79

«Челси»: Кепа, Джеймс, Зума, Томори, Эмерсон, Канте, Ковачич, Виллиан, Маунт (Гилмор 87), Пулишич (Хадсон-Одои 80), Абрахам (Батшуайи 73)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд (Келли 44), Томкинс, Кэхилл, ван Анхольт, Таунсенд, Куяте (МакКарти 82), Миливоевич, МакАртур (Шлупп 70), Заха, Айю
Главный тренер: Ходжсон Рой.

Предупреждения: Виллиан 17, Заха 21, Эмерсон 31, Ковачич 33, МакКарти 90+3

Напомним, что в предыдущем туре АПЛ «Челси» победил «Уотфорд».

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил nemezis
   11 / 939
вчера в 22:18
Был ведь написан никнейм другого пользователя? Какая связь между Зен-Ака и Абрамовичем?
Это ты у пользователя "Керосинщик против Князя" спроси. Я лично не знаю.)
Ладно, проехали, только ЖК не выписывай зазря.)
nemezis
nemezis ответил Князь сажал врагов на посох
   631 / 939
вчера в 22:17
Не согласен, я имел ввиду Абрамовича, а троллинг футбольных персон правилами не запрещается.
Был ведь написан никнейм другого пользователя?
Какая связь между Зен-Ака и Абрамовичем?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил nemezis
   11 / 939
вчера в 22:15
Непристойные выражения в адрес другого пользователя.
Не согласен, я имел ввиду Абрамовича, а троллинг футбольных персон правилами не запрещается.
nemezis
nemezis ответил Князь сажал врагов на посох
   631 / 939
вчера в 22:11
Админ, за что удалил?
Непристойные выражения в адрес другого пользователя.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   11 / 939
вчера в 22:07
Админ, за что удалил?
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Князь сажал врагов на посох
   181 / 939
вчера в 21:25
Эх, а если бы не беспредельное судейство на гейфилде, то были бы ближе к титулу. Ну зато это им с Аяксом воздалось. Там Аякс конечно интерист Рокки засудил жестоко. И одно очко там пенсы не заслуживали. Но и то что Голубец скатился на третье место уже хорошо)
Абрамович договорился через Зен-Аку, чтобы Рокки подписал контракт с Челси.
kotmyshka
kotmyshka
   272 / 939
вчера в 21:14
ну и ладно
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил Медив
вчера в 21:13
Батенька, Вам бы докторскую по этой теме защитить...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   11 / 939
вчера в 20:57
Эх, а если бы не беспредельное судейство на гейфилде, то были бы ближе к титулу.
Ну зато это им с Аяксом воздалось. Там Аякс конечно интерист Рокки засудил жестоко. И одно очко там пенсы не заслуживали. Но и то что Голубец скатился на третье место уже хорошо)
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
   181 / 939
вчера в 20:57
Хитрый Абрам, прикрывается Лэмпардом.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Медив
   181 / 939
вчера в 20:55
Потому что все английские тренеры уг, да мы это знаем
Хороший футболист не может быть хорошим наставником.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Тео Джонс
   11 / 939
вчера в 20:49
Тогда твоя теория, о том что английские тренеры дно разобьется в пух и прах, как и все впрочем ахах)
Да и пёс с ней. У меня полно теорий, поджигающих зады слабонервным. Аха-ха)
dok66
dok66
   538 / 939
вчера в 20:40
Ну и хорошо !
Медив
Медив ответил Субъективное мнение
   82 / 939
вчера в 20:31
Все бы ничего, но Лэмпард еще ничего не построил. Играет тем что есть, думаю стройка начнется после истечения бана на трансферы, и вот дальше уже интересно будет посмотреть что из всего этого получится...
Сомневаюсь, что там ждет большая перейстройка. Иначе не продлевали бы контракты со всеми своими проспеками из академии. По сути тут три вопроса:
1. Поменяют ли Миши как второго напа на кого то получше, но судя по тому, что Френк дает Миши больше времени, чем друге тренеры, он им более менее доволен.
2. Купят ли кого то на правый фланг. Но скорее всего Виллиану дадут новый контракт, а периодически там будет играть Лофтус.
3. Левый деф. Или потратятся на Чилуэлла, или дадут шанс Трево Чалоба.
В остальном, летом Галлахер придет за игровым временем Баркли и по сути все что изменится в команде
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   562 / 939
вчера в 20:11
Поздравляю Фрэнка
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответил АПЛ рулит
   604 / 939
вчера в 20:11
Челси с победой! Лэмпард хорошую команду построил и они должны закончить сезон в топ-4 так как это будет заслуженно. Если Абрахам и Пулишич будут в каждом матче отлично играть то в скором времени они станут лидерами команды на долгие годы. Через две недели матч против Ман Сити и посмотрим как сыграют против них,надеюсь что хотя бы в ничью сыграют.
Все бы ничего, но Лэмпард еще ничего не построил. Играет тем что есть, думаю стройка начнется после истечения бана на трансферы, и вот дальше уже интересно будет посмотреть что из всего этого получится...
allemz
allemz ответил Князь сажал врагов на посох
   52 / 939
вчера в 19:57
Значит завтра топлю за ничью.)
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил Князь сажал врагов на посох
       41 / 939
    вчера в 19:56
    Значит завтра топлю за ничью.)
    Тогда твоя теория, о том что английские тренеры дно разобьется в пух и прах, как и все впрочем ахах)
    kastites
    kastites
       426 / 939
    вчера в 19:50
    Молодцы
    dimagas2
    dimagas2
       121 / 939
    вчера в 19:09
    Игру пропустил,хорошо что на ноль отбегали.
    FERIS
    FERIS
       117 / 939
    вчера в 19:05
    Синих с победой!
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       11 / 939
    вчера в 18:48
    Значит завтра топлю за ничью.)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Медив
       11 / 939
    вчера в 18:46
    Эволюция отношения к Челси: август - голубой мешок сдулся и будет бороться за выживание сентябрь - ок, за выживание бороться не будет, но закончит в середине таблицы. пропустив вперед всякие Вест Хэмы октябрь - ок, Челси не пропустит Вест Хэм, но будет шестым ноябрь - скорее всего Челси попадет в ЛЧ, но их максимум - это победы над середняками.... Ждем декабрь. Лично я получил удовольствие наблюдая за хейтерами эти 4 месяца
    Зато к интеру его эволюция движется в противоположном направлении. В сентябре орут про скудетто, а к новому году пропадают до следующего сентября. Аха-ха)
    Не люблю всё английское, но Челси поддержу. И правда неожиданно для меня играют на высоком уровне. К тому же без усилений и с половиной состава детворы.
    Медив
    Медив ответил Керосинщик против Князя
       82 / 939
    вчера в 18:42
    Не верю я в Лэмпарда.
    Потому что все английские тренеры уг, да мы это знаем
    Медив
    Медив ответил Raamtvall
       82 / 939
    вчера в 18:40
    Угу, сейчас они смелые, выигрывая у мусора, а в следующем туре с голубизной опять 0-6 будет.
    Эволюция отношения к Челси:
    август - голубой мешок сдулся и будет бороться за выживание
    сентябрь - ок, за выживание бороться не будет, но закончит в середине таблицы. пропустив вперед всякие Вест Хэмы
    октябрь - ок, Челси не пропустит Вест Хэм, но будет шестым
    ноябрь - скорее всего Челси попадет в ЛЧ, но их максимум - это победы над середняками....
    Ждем декабрь. Лично я получил удовольствие наблюдая за хейтерами эти 4 месяца
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
       181 / 939
    вчера в 18:19
    Не верю я в Лэмпарда.
    Sergey Z
    Sergey Z
       136 / 939
    вчера в 18:18
    Челси с победой!
    Брулин
    Брулин
       75 / 939
    вчера в 18:15
    Очень радует форма Пули и то, что 5 голов забил в АПЛ в последних матчах.
    Очень радует, что Тэмми незаметен, но свои мячи кладёт.
    Без Жоржиньо - тяжело.
    Raamtvall
    Raamtvall
       398 / 939
    вчера в 18:13
    Угу, сейчас они смелые, выигрывая у мусора, а в следующем туре с голубизной опять 0-6 будет.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил АПЛ рулит
       17 / 939
    вчера в 18:12
    Челси будет восьмым, скорее всего
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