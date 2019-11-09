«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на второе место в таблице АПЛ

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 12-го тура английской Премьер-Лиги. «Синие» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 26 очков. «Кристал Пэлас» находится на девятом месте (15 баллов).
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Кристал Пэлас» 2:0 (0:0)
Голы: Абрахам 52, Пулишич 79
«Челси»: Кепа, Джеймс, Зума, Томори, Эмерсон, Канте, Ковачич, Виллиан, Маунт (Гилмор 87), Пулишич (Хадсон-Одои 80), Абрахам (Батшуайи 73)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд (Келли 44), Томкинс, Кэхилл, ван Анхольт, Таунсенд, Куяте (МакКарти 82), Миливоевич, МакАртур (Шлупп 70), Заха, Айю
Главный тренер: Ходжсон Рой.
Предупреждения: Виллиан 17, Заха 21, Эмерсон 31, Ковачич 33, МакКарти 90+3
Напомним, что в предыдущем туре АПЛ «Челси» победил «Уотфорд».
Ладно, проехали, только ЖК не выписывай зазря.)
Ладно, проехали, только ЖК не выписывай зазря.)
Какая связь между Зен-Ака и Абрамовичем?
Какая связь между Зен-Ака и Абрамовичем?
Ну зато это им с Аяксом воздалось. Там Аякс конечно интерист Рокки засудил жестоко. И одно очко там пенсы не заслуживали. Но и то что Голубец скатился на третье место уже хорошо)
Ну зато это им с Аяксом воздалось. Там Аякс конечно интерист Рокки засудил жестоко. И одно очко там пенсы не заслуживали. Но и то что Голубец скатился на третье место уже хорошо)
1. Поменяют ли Миши как второго напа на кого то получше, но судя по тому, что Френк дает Миши больше времени, чем друге тренеры, он им более менее доволен.
2. Купят ли кого то на правый фланг. Но скорее всего Виллиану дадут новый контракт, а периодически там будет играть Лофтус.
3. Левый деф. Или потратятся на Чилуэлла, или дадут шанс Трево Чалоба.
В остальном, летом Галлахер придет за игровым временем Баркли и по сути все что изменится в команде
1. Поменяют ли Миши как второго напа на кого то получше, но судя по тому, что Френк дает Миши больше времени, чем друге тренеры, он им более менее доволен.
2. Купят ли кого то на правый фланг. Но скорее всего Виллиану дадут новый контракт, а периодически там будет играть Лофтус.
3. Левый деф. Или потратятся на Чилуэлла, или дадут шанс Трево Чалоба.
В остальном, летом Галлахер придет за игровым временем Баркли и по сути все что изменится в команде
Не люблю всё английское, но Челси поддержу. И правда неожиданно для меня играют на высоком уровне. К тому же без усилений и с половиной состава детворы.
Не люблю всё английское, но Челси поддержу. И правда неожиданно для меня играют на высоком уровне. К тому же без усилений и с половиной состава детворы.
август - голубой мешок сдулся и будет бороться за выживание
сентябрь - ок, за выживание бороться не будет, но закончит в середине таблицы. пропустив вперед всякие Вест Хэмы
октябрь - ок, Челси не пропустит Вест Хэм, но будет шестым
ноябрь - скорее всего Челси попадет в ЛЧ, но их максимум - это победы над середняками....
Ждем декабрь. Лично я получил удовольствие наблюдая за хейтерами эти 4 месяца
август - голубой мешок сдулся и будет бороться за выживание
сентябрь - ок, за выживание бороться не будет, но закончит в середине таблицы. пропустив вперед всякие Вест Хэмы
октябрь - ок, Челси не пропустит Вест Хэм, но будет шестым
ноябрь - скорее всего Челси попадет в ЛЧ, но их максимум - это победы над середняками....
Ждем декабрь. Лично я получил удовольствие наблюдая за хейтерами эти 4 месяца
Очень радует, что Тэмми незаметен, но свои мячи кладёт.
Без Жоржиньо - тяжело.
Очень радует, что Тэмми незаметен, но свои мячи кладёт.
Без Жоржиньо - тяжело.