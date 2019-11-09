«Динамо» с минимальным счетом одолело «Рубин»

«Динамо» обыграло «Рубин» в матче 16-го тура РПЛ.
После этой встречи «Динамо» занимает 11-е место (18 очков), а «Рубин» - 13-е (17 очков).
Казань, стадион «Центральный»
«Рубин» - «Динамо» - 0:1 (0:1)
Гол: Шимански 23
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков, Подберёзкин (Микелтадзе 84), Могилевец, Зуев, Ташаев (Кварацхелия 58), Давиташвили, Кьяртанссон
Главный тренер: Докампо Эдуардо.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Ордец, Плиев, Морозов, Рауш (Паршивлюк 82), Нойштедтер, Юсупов, Шимански, Н'Жи (Евгеньев 69), Филипп (Шейдаев 73)
Главный тренер: Новиков Кирилл.
Предупреждения: Зуев 26, Н'Жи 30, Ордец 34, Зуев 45, Ташаев 51, Ордец 66, Давиташвили 72, Паршивлюк 90
Удаления: Зуев 45, Ордец 66
Судья: Турбин Евгений.
В другом матче тура «Ахмат» и «Урал» сыграли вничью.
В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ ДАЖЕ ОТПИСЫВАЕТСЯ ИНОГДА ;)
В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ ДАЖЕ ОТПИСЫВАЕТСЯ ИНОГДА ;)
Хотя имею с ним диаметрально противоположные симпатии в Ла лиге и не разу не видел от него хамства в этой канве.
Хотя имею с ним диаметрально противоположные симпатии в Ла лиге и не разу не видел от него хамства в этой канве.
А во вторых - не выдавай свое (кю)личное мнение за мнение группы людей.
И вообще, ты случайно не воскресший Нос?
А во вторых - не выдавай свое (кю)личное мнение за мнение группы людей.
И вообще, ты случайно не воскресший Нос?
что интернет делает, боже...
что интернет делает, боже...
Кони, не слушайте его.
Даже на фото со стадионов, если нет возможности вживую увидеть, или по картину с ТВ - многие фанаты и просто болельщики ДМ и ЦСКА дружат, и поддерживают друг друга на стадионах.
Кони, не слушайте его.
Даже на фото со стадионов, если нет возможности вживую увидеть, или по картину с ТВ - многие фанаты и просто болельщики ДМ и ЦСКА дружат, и поддерживают друг друга на стадионах.
Динамиков с победой.
Динамиков с победой.
Vladimir808
Обдирайте шкуру с клячи, ))))))
Ростов - дави!!!! Ростов- вперёд!!!!
Мне чихать на баллы, главное коней осадить,,,,,
Vladimir808
Обдирайте шкуру с клячи, ))))))
Ростов - дави!!!! Ростов- вперёд!!!!
Мне чихать на баллы, главное коней осадить,,,,,
Кер его знает..
Кер его знает..
С победой! Так и быть)
С победой! Так и быть)