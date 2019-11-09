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«Динамо» с минимальным счетом одолело «Рубин»

вчера, 16:03
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» обыграло «Рубин» в матче 16-го тура РПЛ.

После этой встречи «Динамо» занимает 11-е место (18 очков), а «Рубин» - 13-е (17 очков).

Казань, стадион «Центральный»

«Рубин» - «Динамо» - 0:1 (0:1)
Гол: Шимански 23

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков, Подберёзкин (Микелтадзе 84), Могилевец, Зуев, Ташаев (Кварацхелия 58), Давиташвили, Кьяртанссон
Главный тренер: Докампо Эдуардо.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Ордец, Плиев, Морозов, Рауш (Паршивлюк 82), Нойштедтер, Юсупов, Шимански, Н'Жи (Евгеньев 69), Филипп (Шейдаев 73)
Главный тренер: Новиков Кирилл.

Предупреждения: Зуев 26, Н'Жи 30, Ордец 34, Зуев 45, Ташаев 51, Ордец 66, Давиташвили 72, Паршивлюк 90

Удаления: Зуев 45, Ордец 66

Судья: Турбин Евгений.

В другом матче тура «Ахмат» и «Урал» сыграли вничью.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Байкал-38.
   42 / 939
вчера в 20:22
Казанский за Рубин топит? СМешно сказал!!!
Дак это и ежу понятно, что он за паросят, но выставляет себя как рубиновый.
В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ ДАЖЕ ОТПИСЫВАЕТСЯ ИНОГДА ;)
рже
рже
   534 / 939
вчера в 19:12
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил ПерекатиПоле
       77 / 939
    вчера в 19:05
    Обычно питерский проект подкупает судей, Вилков не даст соврать
    mars6791
    mars6791 ответил Сергеевич вернулся1
       581 / 939
    вчера в 18:33
    Привет. Считаю есть тренера более квалифицированные чем Шаронов , и свободные. Состав команды не такой уж плохой. По результатам команда скатывается в ФНЛ, и самое обидное что игра беззубая, и соответствующая ФНЛ. И еще кто несет ответственность за результат.
    Пепс
    Пепс ответил Сергеевич вернулся1
       162 / 939
    вчера в 18:27
    Сергеич ...ну как уж нет ресурсов ееее?????????? В прошлом году тож не фонтан игра была ....Кто у нас стал лучшим голеадором в прошлом сезоне - защитник . А почему ? Потому что каждый угловой был опасным ..... А че вот трудно за полгода хоть один стандарт как по нотам разыграть если уж игра не прет .... Кафанов мог организовать , а эти не могут ни фига ....
    gentlewolf
    gentlewolf ответил Sunny.
       515 / 939
    вчера в 18:27
    Можно и без хамства ,почитайте просто его комменты про ЦСКА, я же приводил ниже.. Да и Гинер , точнее его происхождение ему покоя не дает, а до этого был "50 лет за Д.") Почему то среди ваших сплошные нацики попадаются)
    Вот 50 лет - это Леня Нос, на него похож и этот Бонапарт, может он и ест... Дискредитирует такие имена: имя "Динамо" и имя Наполеона.
    Sunny.
    Sunny. ответил gentlewolf
       468 / 939
    вчера в 18:22
    808 - это только 808, в конце концов, только его мнение. Хотя имею с ним диаметрально противоположные симпатии в Ла лиге и не разу не видел от него хамства в этой канве.
    Можно и без хамства ,почитайте просто его комменты про ЦСКА, я же приводил ниже.. Да и Гинер , точнее его происхождение ему покоя не дает, а до этого был "50 лет за Д.") Почему то среди ваших сплошные нацики попадаются)
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       100 / 939
    вчера в 18:19
    Ждём истерик всех СМИ, как д-мо Турбина подкупило.
    gentlewolf
    gentlewolf ответил Sunny.
       515 / 939
    вчера в 18:15
    я раньше поддерживал , но вот есть такой 808 который нас презирает , только Курт адекватен )
    808 - это только 808, в конце концов, только его мнение.
    Хотя имею с ним диаметрально противоположные симпатии в Ла лиге и не разу не видел от него хамства в этой канве.
    Sunny.
    Sunny. ответил gentlewolf
       468 / 939
    вчера в 18:12
    два индивидуума нашли друг друга? что интернет делает, боже...
    я раньше поддерживал , но вот есть такой 808 который нас презирает , только Курт адекватен )
    time out
    time out ответил VAN ARM
       46 / 939
    вчера в 18:10
    не выйдет )) вам вилков с мешковым застолбили)))
    Колов на всех хватит. Древесиной Бог страну не обидел.
    gentlewolf
    gentlewolf ответил Napoleon Bonapart
       515 / 939
    вчера в 18:09
    Для начала личные наезды ослабь, дедушка, а то на стадионе могу встретить и переспросить.
    А во вторых - не выдавай свое (кю)личное мнение за мнение группы людей.
    И вообще, ты случайно не воскресший Нос?
    gentlewolf
    gentlewolf ответил Наталья Волчок
       515 / 939
    вчера в 18:06
    Динамовцы,будьте достойны чести клуба и честной игры.Уберите Рыкова!!!То,что сегодня совершил этот старый 30н,ни в какие ворота...судья не разобрался в эпизоде и удалил Зуева,а старый 30н симулировал ужасную,несовместимую с жизнью травму.Рыков самый грубый защитник в РПЛ,сколько игроков постадало от его грубости,хамства и не сдержанности.Вон на пенсию...
    Наташа, к Зениту, сначала туда. потом когда оттуда будете, я еще адреса подскажу.
    gentlewolf
    gentlewolf ответил mangoх12
       515 / 939
    вчера в 18:04
    ну так я и говорю армейским , чтобы ментов за друзей не считали, вы же нас не считаете --что же тогда раскаланиваться..
    два индивидуума нашли друг друга?
    что интернет делает, боже...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил mangoх12
       141 / 939
    вчера в 18:04
    ну так я и говорю армейским , чтобы ментов за друзей не считали, вы же нас не считаете --что же тогда раскаланиваться..
    Лично для меня Динамики НЕ друзья, НО и НЕ враги .Удачных игр им ( кроме как с ЦСКА).
    gentlewolf
    gentlewolf ответил Napoleon Bonapart
       515 / 939
    вчера в 18:03
    А мы никогда друзьями и не были. Столько мерзостей в спорте сколько вы нам сделали, никто не сделал. Три чемпионства вы у нас украли. Однако, есть нормальные болелы и в ЦСКА. Достойные люди. Ну, а есть, и.....
    Бонапарт, ты бы помолчал что ли.

    Кони, не слушайте его.
    Даже на фото со стадионов, если нет возможности вживую увидеть, или по картину с ТВ - многие фанаты и просто болельщики ДМ и ЦСКА дружат, и поддерживают друг друга на стадионах.
    Наталья Волчок
    Наталья Волчок
       246 / 939
    вчера в 18:02
    Динамовцы,будьте достойны чести клуба и честной игры.Уберите Рыкова!!!То,что сегодня совершил этот старый 30н,ни в какие ворота...судья не разобрался в эпизоде и удалил Зуева,а старый 30н симулировал ужасную,несовместимую с жизнью травму.Рыков самый грубый защитник в РПЛ,сколько игроков постадало от его грубости,хамства и не сдержанности.Вон на пенсию...
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил mangoх12
       144 / 939
    вчера в 18:01
    ну так я и говорю армейским , чтобы ментов за друзей не считали, вы же нас не считаете --что же тогда раскаланиваться..
    Мы просто два военизированных общества, только в этом у нас общее.
    mangoх12
    mangoх12 ответил Napoleon Bonapart
       33 / 939
    вчера в 17:58
    А мы никогда друзьями и не были. Столько мерзостей в спорте сколько вы нам сделали, никто не сделал. Три чемпионства вы у нас украли. Однако, есть нормальные болелы и в ЦСКА. Достойные люди. Ну, а есть, и.....
    ну так я и говорю армейским , чтобы ментов за друзей не считали, вы же нас не считаете --что же тогда раскаланиваться..
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       141 / 939
    вчера в 17:58
    Курочка по зёрнышку клюёт и сыта будет.
    Динамиков с победой.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил mangoх12
       144 / 939
    вчера в 17:57
    всех армейских, кто поздравляет ментов с победой . Ни один из их болел тут не поздравит ЦСКА , наоборот тупо против топят: Vladimir808 Обдирайте шкуру с клячи, )))))) Ростов - дави!!!! Ростов- вперёд!!!! Мне чихать на баллы, главное коней осадить,,,,,
    А мы никогда друзьями и не были. Столько мерзостей в спорте сколько вы нам сделали, никто не сделал. Три чемпионства вы у нас украли. Однако, есть нормальные болелы и в ЦСКА. Достойные люди. Ну, а есть, и.....
    unoejk
    unoejk ответил mangoх12
       233 / 939
    вчера в 17:53
    в том что за спартак( свиней болеет) ? В чем же тут троллинг, что за спартак болеть это троллинг ?
    В комментарии, в том что он задевает конкретного юзера и может спровоцировать его на ответную агрессию. Можно я не буду объяснять что такое хорошо, что такое троллинг? На этом закроем закроем вопрос.
    mangoх12
    mangoх12 ответил Так Себе Аналитик
       33 / 939
    вчера в 17:51
    Забили-то они до удаления, а "Рубин" и в полных составах пять нулевых матчей из последних шести оформил)
    железная логика , согласно ей после удаление можно было не доигрывать матч)) а что собственно по удалению ?
    mangoх12
    mangoх12 ответил Армейская душа
       33 / 939
    вчера в 17:48
    Дело сдвинулось с мёртвой точки? Поздравляю динамовцев с победой!
    всех армейских, кто поздравляет ментов с победой . Ни один из их болел тут не поздравит ЦСКА , наоборот тупо против топят:

    Vladimir808
    Обдирайте шкуру с клячи, ))))))
    Ростов - дави!!!! Ростов- вперёд!!!!
    Мне чихать на баллы, главное коней осадить,,,,,
    mangoх12
    mangoх12 ответил unoejk
       33 / 939
    вчера в 17:45
    Добрый день. В данном случае это троллинг пользователя. Не понимаю претензии.
    в том что за спартак( свиней болеет) ? В чем же тут троллинг, что за спартак болеть это троллинг ?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил Пепс
       37 / 939
    вчера в 17:42
    До конца скорее всего рулить ему. И кого за место него? Соперники изучают команду, игроков их возможности. Поэтому начало получилось резвым. Где найти резервы?
    Кер его знает..
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Сергеевич вернулся1
       144 / 939
    вчера в 17:40
    Нету у меня сегодня совести. С победой! Так и быть)
    Ну и на том спасибо!
    VAN ARM
    VAN ARM ответил time out
       222 / 939
    вчера в 17:29
    Турбина на кол! А на другой кол скалозубого Егорова.
    не выйдет )) вам вилков с мешковым застолбили)))
    Bullкин
    Bullкин
       602 / 939
    вчера в 17:27
    В конторе ВТБ поняли, что просто купить игроков недостаточно, и взяли судейку в аренду на тайм - попробовать. Наверное понравилось, теперь будут на целый матч брать - и Динамо начнет выигрывать.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил Napoleon Bonapart
       37 / 939
    вчера в 17:23
    Нету у меня сегодня совести.
    С победой! Так и быть)
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