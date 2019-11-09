«Витесс» Слуцкого потерпел третье подряд поражение в чемпионате Нидерландов

«Витесс» уступил «Гронингену» в матче 13-го тура чемпионата Нидерландов. Команда Леонида Слуцкого проиграла со счетом 1:2. Это третье поражение «Витесса» подряд в рамках национального первенства.
В прошлом туре «Витесс» проиграл «Эммену».
«Витесс» уступил «Гронингену» в матче 13-го тура чемпионата Нидерландов. Команда Леонида Слуцкого проиграла со счетом 1:2. Это третье поражение «Витесса» подряд в рамках национального первенства.
В прошлом туре «Витесс» проиграл «Эммену».
Защита первый тайм по сути провалила. А потом пытались сравнять, второй тайм давили , но уж очень беззубо, брак запредельный. Ну и игроки соперника минут пятнадцать украли, валяясь и корчась после падений. Правда судья добавил семь минут, но украдено времени было раза в два больше.
Могли забить раза четыре, но не свезло, запороли стопроцентные моменты.
Надеюсь непруха у команды в ближайшее время должна закончиться, хотя - не факт. Очень много бестолковых , суетливых игроков. Если бы не Линссен , было бы совсем грустно.
Защита первый тайм по сути провалила. А потом пытались сравнять, второй тайм давили , но уж очень беззубо, брак запредельный. Ну и игроки соперника минут пятнадцать украли, валяясь и корчась после падений. Правда судья добавил семь минут, но украдено времени было раза в два больше.
Могли забить раза четыре, но не свезло, запороли стопроцентные моменты.
Надеюсь непруха у команды в ближайшее время должна закончиться, хотя - не факт. Очень много бестолковых , суетливых игроков. Если бы не Линссен , было бы совсем грустно.