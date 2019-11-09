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«Витесс» Слуцкого потерпел третье подряд поражение в чемпионате Нидерландов

сегодня, 00:03
ВитессЛоготип футбольный клуб Витесс (Арнем)1 : 2Логотип футбольный клуб ГронингенГронингенМатч завершен

«Витесс» уступил «Гронингену» в матче 13-го тура чемпионата Нидерландов. Команда Леонида Слуцкого проиграла со счетом 1:2. Это третье поражение «Витесса» подряд в рамках национального первенства.

В прошлом туре «Витесс» проиграл «Эммену».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
сегодня в 02:23
Сливают Леню игроки из за негра
dino-hsv
dino-hsv
   82 / 946
сегодня в 01:35
сразу вспоминаю бедную девушку-фанатку, которая перед этими тремя матчами фотографировалась с леней на улице и сказала "вы лучшее, что случалось с клубом за многие годы". как же она ошибалась....
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
сегодня в 01:33
Поплыл Лёня, прям как ЦСКА((
drug01
drug01
   124 / 946
сегодня в 00:53
Дела плохи пошли!!!
karnager
karnager
   195 / 946
сегодня в 00:47
Зато Хонду пригрел
minai
minai
   139 / 946
сегодня в 00:35
Футбол Слуцкого периода, епта. Гоните в шею, пока не поздно.
Т34
Т34
   27 / 946
сегодня в 00:22
Космонавт идет на посадку.
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
сегодня в 00:21
Жаль, толком от позора зенита не отмылись
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:17
"Везёт как утопленнику"
time out
time out
   53 / 946
сегодня в 00:16
Поплыл Леня вместе с Витессом.
Сантус
Сантус
   65 / 946
сегодня в 00:13
Что то пошло не так...)Ещё недавно щёки у всех лопались от гордости..знай наших и т.д.Потом была буча с одним из игроков и.....капец.Может серьёзнее разобраться в том конфликте?Похоже ноги спада растут оттуда...
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
сегодня в 00:12
Черная полоса у Витесса оказалась намного шире , чем ожидалось!
Защита первый тайм по сути провалила. А потом пытались сравнять, второй тайм давили , но уж очень беззубо, брак запредельный. Ну и игроки соперника минут пятнадцать украли, валяясь и корчась после падений. Правда судья добавил семь минут, но украдено времени было раза в два больше.
Могли забить раза четыре, но не свезло, запороли стопроцентные моменты.
Надеюсь непруха у команды в ближайшее время должна закончиться, хотя - не факт. Очень много бестолковых , суетливых игроков. Если бы не Линссен , было бы совсем грустно.
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