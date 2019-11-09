ГлавнаяНовости

Ничья «Торпедо», поражение «Химок». Итоги 22-го тура ФНЛ

вчера, 18:53

Закончились матчи 22-го тура ФНЛ.

«Луч» - «Нефтехимик» 0:2
Голы: Макаров 53, Галиулин 55

СКА - «Чайка» 3:2
Голы: Брагин 8, Брагин 43, Брагин 69 - Тумасян 14, Гогличидзе 34

«Енисей» - «Химки» 1:0
Гол: Делькин 60

«Текстильщик» - «Краснодар-2» 1:0
Гол: Фомин 61

«Авангард» - «Томь» 3:2
Голы: Кубышкин 73, Машуков 87, Минаев 90+3 - Шалаев 10, Андреев 43

«Мордовия» - «Торпедо» 1:1
Голы: Юсупов 36 - Шишкин 45+2

«Нижний Новгород» - «Спартак-2» 2:2
Голы: Комолов 56, Игнатович 71 - Глушенков 35, Глушенков 60

«Ротор» - «Чертаново» 1:1
Голы: Султонов 67 - Кондаков 3

«Армавир» - «Шинник» 0:1
Гол: Дроздов 61

«Балтика» - «Факел» 3:0
Голы: Кузьмин 40, Аллеф 74, Аллеф 85

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик
Сегодня, 00:58 ВидеоКомментарии36
«Наполи» не справился с «Дженоа»
Сегодня, 00:40 Комментарии15
«Метц» отобрал очки у «Лилля»
Сегодня, 00:00 Комментарии3
Гол Головина принес «Монако» победу в матче с «Дижоном»
Вчера, 23:57 ВидеоКомментарии28
«Реал» обыграл «Эйбар» с крупным счетом
Вчера, 22:28 Комментарии42
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Вчера, 22:23 Комментарии24
Обсудить
Все комментарии
Vadik
Vadik
   274 / 939
вчера в 19:05
Надо было Чертей обыгрывать!!! Конкуренты так удачно сыграли!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100