Ничья «Торпедо», поражение «Химок». Итоги 22-го тура ФНЛ

Закончились матчи 22-го тура ФНЛ.
«Луч» - «Нефтехимик» 0:2
Голы: Макаров 53, Галиулин 55
СКА - «Чайка» 3:2
Голы: Брагин 8, Брагин 43, Брагин 69 - Тумасян 14, Гогличидзе 34
«Енисей» - «Химки» 1:0
Гол: Делькин 60
«Текстильщик» - «Краснодар-2» 1:0
Гол: Фомин 61
«Авангард» - «Томь» 3:2
Голы: Кубышкин 73, Машуков 87, Минаев 90+3 - Шалаев 10, Андреев 43
«Мордовия» - «Торпедо» 1:1
Голы: Юсупов 36 - Шишкин 45+2
«Нижний Новгород» - «Спартак-2» 2:2
Голы: Комолов 56, Игнатович 71 - Глушенков 35, Глушенков 60
«Ротор» - «Чертаново» 1:1
Голы: Султонов 67 - Кондаков 3
«Армавир» - «Шинник» 0:1
Гол: Дроздов 61
«Балтика» - «Факел» 3:0
Голы: Кузьмин 40, Аллеф 74, Аллеф 85