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«Тамбов» обыграл «Ростов» на выезде

вчера, 18:30
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

«Ростов» уступил «Тамбову» дома в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. «Желто-синие» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 30 очков. «Тамбов» пребывает на 13-й строчке таблицы (17 баллов).

Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена

«Ростов» - «Тамбов» 1:2 (1:0)
Голы: Сигурдарсон 7 - Мелкадзе 53, Обухов 70

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Хаджикадунич, Ионов, Глебов, Зайнутдинов, Байрамян, Шомуродов, Сигурдарсон (Долгов 77)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе (Таказов 86), Грицаенко, Осипенко, Килин, Карасев (Чуперка 81), Тетрашвили, Костюков, Обухов, Мелкадзе (Хосонов 78)
Главный тренер: Первушин Сергей.

Предупреждения: Осипенко 32, Костюков 41, Сигурдарсон 56, Хаджикадунич 60, Мелкадзе 64, Ойеволе 82

Судья: Карасев Сергей.

Напомним, что в прошлом туре «Ростов» тоже потерял очки, сыграв вничью с «Краснодаром».

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   35 / 939
сегодня в 02:04
Ростов сдулся, а зимой спартак еще половину состава в тарасовку перетащит.
Рourquoi pas...
Рourquoi pas... ответил ЮГ РОССИИ
   464 / 939
вчера в 23:34
Ну уж никак не Голубеву!!!
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
   464 / 939
вчера в 23:21
Вот пишут: слил Кубок, фарт ушел, нельзя жертвовать одним турниром в пользу другого... Господа! Валера не сам же решения принимает! Есть и руководство клуба, спонсоры (адм-ция РО, в первую очередь!!!) Как ни крути - кругом политика! Чё говорить... РОСТОВ вверху таблицы не устраивает многих, в том числе своих хозяев. На это же нужно тратиться!.. а тут погорельцы, ЖКХ и прочая с р ...н ь... По 35 тыщ на стадионе - хорошо, но вы сами как нибудь! Поэтому Валера и смеётся многозначительно в ответ на вопросы о борьбе за ЛЧ и ЛЕ
dok66
dok66
   538 / 939
вчера в 23:04
Нежданчиек конкретно!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил andrefino13
   7 / 939
вчера в 23:01
В Арсенале Мирзов был лидер, его команда была, понятно что он не решает свою судьбу, но ему нужно было остаться. Сейчас Мелкадзе потянет Тамбоа, а в следующем году Спартак его на лавку посадит.
Лидером в Арсенале были Бакаев, Джоджевич!!! Да, Мирзов был неплох , но одеяло частенько тянул на себя. То же самое наблюдается и в Спартаке.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   331 / 939
вчера в 22:14
Ростов не отчаиваться всякое бывает и спады тоже,надо собраться,по ходу от Краснодара еще не отошли
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   59 / 939
вчера в 21:51
Это даже не обидно,смешно.Карпину работать ещё и работать.Складывается мнение что в команде какое то панибратство.Не зря видно ходят разговоры всякие вокруг команды.Но мы простые болельщики верим и Валере и Аратунянцу и Голубева.а что ещё делать.ВПЕРЕД СЕЛЬМАШ!
ermak6848
ermak6848
   192 / 939
вчера в 21:38
Валерию Карпину надо сконцентрироваться и всё получится...
mensk
mensk
   745 / 939
вчера в 21:33
Да, Ростов недооценил тамбовчан.
beefs
beefs
   249 / 939
вчера в 21:18
Что с Ростовом?
RussianMango
RussianMango ответил Jeck Denielse
   50 / 939
вчера в 21:17
У Карпина нет двух составов, как у вас. Любая потеря игрока, это головная боль для тренера. И с этим составом, он не ноет, как плакали ваши физруки...включая и Семака.
kotmyshka
kotmyshka
   272 / 939
вчера в 21:15
нежданчик
RussianMango
RussianMango
   50 / 939
вчера в 21:10
Проблема Ростова в том, что очень короткая скамейка. Сегодня не было на поле 4 игроков основы и игра уже не та...да и на замену то выйти некому для усиления. Вышел молодой Долгов и всё. Надо три игры продержаться и набрать максимум очков. А зимой нужно пару тройку игроков добавить и Мамай еще должен помочь.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Алексей1980
   301 / 939
вчера в 21:07
Они в прошлой игре все были результат тот же.
Ну и я про тоже.
ЮЗИК
ЮЗИК
   265 / 939
вчера в 20:55
Эх Валера, Валера, теряем нужные очки
alex074
alex074
   156 / 939
вчера в 20:52
А Ростов, просто выскочки и второй круг расставит всё по своим местам...
рже
рже
   534 / 939
вчера в 20:51
Очередной запой волеры,,теперь Ростов верит!!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   268 / 939
вчера в 20:49
Молодцы!
alex074
alex074
   156 / 939
вчера в 20:49
ФК Тамбов и его болельщиков с очередной победой. Молодцы!!! Не смотря на турнирное положение, собрались и одержали 3 победы подряд...Тем самым изменили турнирную таблицу, по крайней мере снизу
EAGinLE
EAGinLE ответил Саня Локомотив
   116 / 939
вчера в 20:44
Надеюсь до зимнего перерыва только и слышать .... Вся Россия за Арсенал ...
С лидерами играем ... Кто нибудь да скажет подобное ...:)
particular
particular
   4 / 939
вчера в 20:42
Тамбов тактично уступил место более достойным для ФНЛ..:))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   13 / 939
вчера в 20:35
Спартаковец Мелкадзе и воспитанник Спартака Обухов спустили на землю бывшего спартаковца Карпина.
Там дело в том, что видимо уровень тренера Первушина выше уровня тренера Кононова, у которого оба закисли. Попали к нормальному коучу и заиграли.
Алексей1980
Алексей1980 ответил Риелтор с берегов Невы
вчера в 20:33
Они в прошлой игре все были результат тот же.
Бомж немытый
Бомж немытый ответил tuman960
   9 / 939
вчера в 20:33
разве Ростов конкурент Зенита-что то новое!!!!Когда то и Терек бывал в лидерах,однако жизнь расставляет всё на свои места!!!!!
    Алексей1980
    Алексей1980
    вчера в 20:32
    Парни красавцы так держать. Вперёд волки!!! Бойтесь нас!!!
    Алексей1980
    Алексей1980 ответил el777
    вчера в 20:30
    Дважды везти не может. Молодцы земляки.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил andrefino13
       301 / 939
    вчера в 20:29
    Угомонись. Не было лидеров на поле, Еременко, Попова, Нормана, только в этом была сегодня проблема.
    Да я не возбуждён. Ростов не моя команда. А почему этих игроков не было?
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил EAGinLE
       182 / 939
    вчера в 20:26
    Удачи тулякам завтра!
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил Faustello
       182 / 939
    вчера в 20:26
    Завтра будет отличный матч,главное без травм,а то надоели уже...
    EAGinLE
    EAGinLE
       116 / 939
    вчера в 20:21
    С победой Тамбов . Жаль Ростов .
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