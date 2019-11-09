«Тамбов» обыграл «Ростов» на выезде

«Ростов» уступил «Тамбову» дома в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. «Желто-синие» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 30 очков. «Тамбов» пребывает на 13-й строчке таблицы (17 баллов).
Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена
«Ростов» - «Тамбов» 1:2 (1:0)
Голы: Сигурдарсон 7 - Мелкадзе 53, Обухов 70
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Хаджикадунич, Ионов, Глебов, Зайнутдинов, Байрамян, Шомуродов, Сигурдарсон (Долгов 77)
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе (Таказов 86), Грицаенко, Осипенко, Килин, Карасев (Чуперка 81), Тетрашвили, Костюков, Обухов, Мелкадзе (Хосонов 78)
Главный тренер: Первушин Сергей.
Предупреждения: Осипенко 32, Костюков 41, Сигурдарсон 56, Хаджикадунич 60, Мелкадзе 64, Ойеволе 82
Судья: Карасев Сергей.
Напомним, что в прошлом туре «Ростов» тоже потерял очки, сыграв вничью с «Краснодаром».
Ситуация внизу таблицы меняется после каждого тура, тем интереснее.
Тамбов с победой!!! Хотя для меня это было несколько неожиданно.
Тамбовские волчары бились до последней минуты.
Ростов после быстро забитого гола малость расслабился, думали малой кровью отделаться, да и я грешным делом подумал, что будет разгром, но не тут то было.
Ситуация внизу таблицы меняется после каждого тура, тем интереснее.
Тамбов с победой!!! Хотя для меня это было несколько неожиданно.
Тамбовские волчары бились до последней минуты.
Ростов после быстро забитого гола малость расслабился, думали малой кровью отделаться, да и я грешным делом подумал, что будет разгром, но не тут то было.