«Лацио» обыграл «Лечче» в матче с шестью голами

«Лацио» одержал победу над «Лечче» в игре 12-го тура Серии А. «Бело-голубые» (24 очка) занимают третье место в турнирной таблице, «желто-красные» (10 баллов) - шестнадцатые.
Рим, стадион Олимпико
«Лацио» - «Лечче» 4:2 (1:1)
Голы: Корреа 30, Милинкович-Савич 62, Иммобиле 77 (пенальти), Корреа 80 - Лападула 40, Ла Мантиа 85
«Лацио»: Стракоша, Патрик (Баштуш 72), Луис Фелипе, Ачерби, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди 51), Альберто, Лулич, Иммобиле, Корреа (Бериша 86)
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Лечче»: Габриэл, Меккарьелло (Рисполи 86), Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Майер (Шахов 70), Тахцидис, Петриччоне, Манкосу, Лападула, Бабакар (Ла Мантиа 73)
Главный тренер: Ливерани Фабио.
Предупреждения: Манкосу 4, Лейва 34, Лападула 59, Иммобиле 67, Лучиони 69
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а в ЛЕ все кому не лень ,,ут!!!
а в ЛЕ все кому не лень ,,ут!!!