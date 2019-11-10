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«Лацио» обыграл «Лечче» в матче с шестью голами

сегодня, 18:56
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)4 : 2Логотип футбольный клуб ЛеччеЛеччеМатч завершен

«Лацио» одержал победу над «Лечче» в игре 12-го тура Серии А. «Бело-голубые» (24 очка) занимают третье место в турнирной таблице, «желто-красные» (10 баллов) - шестнадцатые.

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - «Лечче» 4:2 (1:1)
Голы: Корреа 30, Милинкович-Савич 62, Иммобиле 77 (пенальти), Корреа 80 - Лападула 40, Ла Мантиа 85

«Лацио»: Стракоша, Патрик (Баштуш 72), Луис Фелипе, Ачерби, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди 51), Альберто, Лулич, Иммобиле, Корреа (Бериша 86)
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Лечче»: Габриэл, Меккарьелло (Рисполи 86), Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Майер (Шахов 70), Тахцидис, Петриччоне, Манкосу, Лападула, Бабакар (Ла Мантиа 73)
Главный тренер: Ливерани Фабио.

Предупреждения: Манкосу 4, Лейва 34, Лападула 59, Иммобиле 67, Лучиони 69

Ранее «Интер» одержал волевую победу над «Вероной».

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ФорвардЪ
ФорвардЪ
   320 / 957
сегодня в 20:13
Результативно отыграли.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил GYTSYL
   6 / 957
сегодня в 19:09
римское ,,вно! хахах а в ЛЕ все кому не лень ,,ут!!!
Я смотрел, как Бетис пропёр мелан насквозь. Аха-ха)
GYTSYL
GYTSYL
   25 / 957
сегодня в 19:07
римское ,,вно! хахах
а в ЛЕ все кому не лень ,,ут!!!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 957
сегодня в 19:00
красотище.
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