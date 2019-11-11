Петраков: «В любом матче можно добиваться положительного результата»

Новый главный тренер «Луча» оценил перспективы своей новой команды, которая находится на 17 месте в турнирной таблице ФНЛ .

Я понимаю, что у команды тяжелое положение, но оно не смертельное. Увидел для себя, какие нужно сделать поправки, что поменять. Но оставшиеся три матча придется доигрывать тем составом, который есть. А потом нужно будет некоторые позиции укрепить.

Что касается игры с «Нефтехимиком», то на 18-й минуте всё сломалось. Не проявила команда характер, играя вдесятером. Не нашли ребята в себе силы или не верили в победу, поэтому за три минуты проиграли матч. Такого быть не должно.

Болельщики сегодня сказали игрокам, что не видят самоотдачи на поле. А это немаловажные факторы. Я смотрел игру с московским «Динамо» в Кубке России. Какой там был настрой! Почему нельзя играть так же во время игр чемпионата? «Нефтехимик» ведь не сильнее «Динамо».

Нужно найти разумное решение и донести это до игроков. В любом матче можно добиваться положительного результата.