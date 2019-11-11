Кучаев: «Нам очень нужна была эта победа»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал победу над «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ .

Думаю, матч получился зрелищным и те, кто смотрел его, получили удовольствие. Неплохие скорости, большое количество голов, некоторые из которых получились очень эффектными. Хотя были, конечно, и ошибки. Но самое главное, что мы одержали победу. Дважды уступали в счёте, но каждый раз находили в себе силы отыгрываться. Проявили характер, огромное желание победить. Всё это сейчас имеет для нас принципиальное значение. Перед паузой на игры сборных команд выиграть было особенно важно.

В общем, нам очень нужна была эта победа и эти три очка. Теперь с хорошим настроением, на позитиве отправляюсь в молодёжную сборную России, где нам также предстоят ответственные игры.