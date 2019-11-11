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Кучаев: «Нам очень нужна была эта победа»

сегодня, 14:01
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал победу над «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ.

Думаю, матч получился зрелищным и те, кто смотрел его, получили удовольствие. Неплохие скорости, большое количество голов, некоторые из которых получились очень эффектными. Хотя были, конечно, и ошибки. Но самое главное, что мы одержали победу. Дважды уступали в счёте, но каждый раз находили в себе силы отыгрываться. Проявили характер, огромное желание победить. Всё это сейчас имеет для нас принципиальное значение. Перед паузой на игры сборных команд выиграть было особенно важно.

В общем, нам очень нужна была эта победа и эти три очка. Теперь с хорошим настроением, на позитиве отправляюсь в молодёжную сборную России, где нам также предстоят ответственные игры.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 14:56
Нам всегда нужны победы.
ermak6848
ermak6848
   171 / 953
сегодня в 14:40
Победа - дело ХОРОШЕЕ
Поздравляю фк ЦСКА с ПОБЕДОЙ !!!
Миша Вилков
Миша Вилков
   146 / 953
сегодня в 14:05
Как надышавшийся газом Васильев не старался, мелкие бомжи не смогли.
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 953
сегодня в 14:04
Сочи нужнее было .
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