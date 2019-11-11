Кузяев: «Постараемся обыграть Бельгию»

Полузащитник сборной России рассуждает о предстоящем матче против Бельгии в квалификации Евро-2020.

Чувствуем себя замечательно. Как видите, погода в Сочи хорошая, солнечная, не то что в Москве или Питере. Мне лично солнца не хватает! Все благоприятные условия для тренировок и подготовки к матчу. Нужно обыграть Бельгию в два мяча или больше — думаю, это реально, хотя и очень тяжело будет. Это одна из сильнейших сборных в мире, почти все в топ-чемпионатах играют. Но при правильной подготовке у нас есть все шансы.

Про тактику лучше спросить у главного тренера, но точно знаю, что трибуны в Питере нам помогут. Болельщики будут гнать нас вперед, поэтому постараемся показать атакующий футбол.

У сборной Бельгии что не игрок, то звезда. Азар решил исход матча в первом матче, де Брюйне, Лукаку… Хорошие исполнители на каждой позиции. Соперник совсем на других скоростях играет — почувствовали это на себя в первом матче в Бельгии. Но наша сила — в духе, характере, желании биться на каждом участке поля, дисциплине.