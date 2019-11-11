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Кузяев: «Постараемся обыграть Бельгию»

сегодня, 14:31
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия16.11.2019 в 20:00 Не начался

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассуждает о предстоящем матче против Бельгии в квалификации Евро-2020.

Чувствуем себя замечательно. Как видите, погода в Сочи хорошая, солнечная, не то что в Москве или Питере. Мне лично солнца не хватает! Все благоприятные условия для тренировок и подготовки к матчу. Нужно обыграть Бельгию в два мяча или больше — думаю, это реально, хотя и очень тяжело будет. Это одна из сильнейших сборных в мире, почти все в топ-чемпионатах играют. Но при правильной подготовке у нас есть все шансы.

Про тактику лучше спросить у главного тренера, но точно знаю, что трибуны в Питере нам помогут. Болельщики будут гнать нас вперед, поэтому постараемся показать атакующий футбол.

У сборной Бельгии что не игрок, то звезда. Азар решил исход матча в первом матче, де Брюйне, Лукаку… Хорошие исполнители на каждой позиции. Соперник совсем на других скоростях играет — почувствовали это на себя в первом матче в Бельгии. Но наша сила — в духе, характере, желании биться на каждом участке поля, дисциплине.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   113 / 953
сегодня в 15:39
Победы нашим!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   45 / 953
сегодня в 15:39
Лейпциг перед глазами, как они быстро, легко и непринужденно без прелюдий, Зинку. Бельгия может повторить то-же самое. Постарайтесь.
particular
particular
   6 / 953
сегодня в 15:37
Возможно, недостаточная мотивация Бельгии и позволит нашей сборной отжать очко... А так, конечно, уровень исполнителей и игры команд, не позволяет себя сильно обнадёживать..:)
Тем не менее, успеха нашей сборной и достойной игры против фламандцев..:)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   344 / 953
сегодня в 15:30
Как бы ни сыграли, главное что бы не трусливо и от души)) Чтобы не в одну калитку и без шансов. Тогда даже поражение им простят. Бельгия сильна индивидуально отдельными игроками практически на каждой позиции, там есть много дриблеров, а вот как команда они не так уж сильны в плане сыгранности, вратарь может косячить, вобщем есть шансы.
Caniggia
Caniggia
   80 / 953
сегодня в 15:18
Реально если, то ничья с Бельгией для нас хороший исход. Победа и, тем более, в 2 мяча, для нас это фантастика. Давно уже пора смириться со 2-м местом в нашей группе и не строить иллюзий.
LOpp
LOpp
   27 / 953
сегодня в 15:10
Хотя бы в ничью сыграть
Миша Вилков
Миша Вилков
   146 / 953
сегодня в 15:06
Навесь на дерево тут не прокатит.
drug01
drug01
   94 / 953
сегодня в 15:03
Меньше слов больше дела!
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 14:57
Главное Кузяев сказал.
sihafazatron
sihafazatron
   19 / 953
сегодня в 14:52
С трудом верится, Бельгия не Кипр, ну будем смотреть) пожалуй, это самый интересный матч должен быть в этот перерыв клубного футбола
beefs
beefs
   208 / 953
сегодня в 14:44
Хотеть не вредно....
Project Pandora
Project Pandora
   331 / 953
сегодня в 14:33
Ха-ха-ха!!
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