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Крал: «Недвед одобрил мой переход в „Спартак“»

сегодня, 13:06

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о своих взаимоотношениях с вице-президентом «Ювентуса» Павлом Недведом.

Совместное фото с Недведом? Да, это как раз из-за ужина с ним на прошлой неделе я не посмотрел матч «Славии» с «Барсой» (смеется). Наши девушки знакомы — они работают вместе. Так что, когда стало известно о дате приезда «Ювентуса» в Москву, мы договорились встретиться.

Он одобрил мой трансфер в «Спартак». Он сказал: «Хороший выбор, ты принял верное решение». Когда переходишь в другой клуб, ты хочешь играть. Никто не желает просиживать штаны на скамейке. Поэтому для меня было важно найти большую команду, в которой я стану игроком основы.

Ранее Крал рассказал о своей адаптации в «Спартаке».

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   149 / 890
сегодня в 13:54
Жестоко слил Пашка кралю
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 890
сегодня в 13:21
Кто такой Крал? Понаберут же свиньи, ненужный никому неликвид во главе с юным физруком. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   8 / 890
сегодня в 13:11
Недвед теьюбе напакостил.
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