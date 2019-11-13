Крал: «Недвед одобрил мой переход в „Спартак“»

Полузащитник «Спартака» рассказал о своих взаимоотношениях с вице-президентом «Ювентуса» Павлом Недведом.

Совместное фото с Недведом? Да, это как раз из-за ужина с ним на прошлой неделе я не посмотрел матч «Славии» с «Барсой» (смеется). Наши девушки знакомы — они работают вместе. Так что, когда стало известно о дате приезда «Ювентуса» в Москву, мы договорились встретиться.

Он одобрил мой трансфер в «Спартак». Он сказал: «Хороший выбор, ты принял верное решение». Когда переходишь в другой клуб, ты хочешь играть. Никто не желает просиживать штаны на скамейке. Поэтому для меня было важно найти большую команду, в которой я стану игроком основы.