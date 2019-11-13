Муслин: «Никогда в жизни не видел Каньенду»

Бывший наставник «Локомотива» Славолюб Муслин опроверг слухи о том, что с экс-игрока москвичей Исо Каньенды требовали 2500 долларов в месяц за возможность остаться в клубе.
Когда я был в «Локомотиве», Каньенда там не играл. Я пришёл в январе 2006 года, этого человека там не было. Никогда в жизни не видел Каньенду, зачем он рассказывает такие вещи, я не понимаю. Кроме того я даже не знал, что он когда-то играл в «Локомотиве». Когда я ушёл из клуба, я тоже не слышал об этом игроке. Зачем мне это вообще? В «Локомотиве» у меня была зарплата 100 тысяч долларов в месяц, а я буду просить у игрока 2500 долларов?
Недавно экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб заявил, что какие-то люди требовали у него деньги за переход в «Локомотив».
были О"Коннор, траоре, Сычев и Заки...тренер сразу не рассчитывал на Каньенду. Тот и отправился в Ростов. Какие деньги))
Второй Самсонов. гордость питерской футбольной школы заведомо слабее Жоазиньо. но по версии Олега место в составе было продано )))
Просто....
были О"Коннор, траоре, Сычев и Заки...тренер сразу не рассчитывал на Каньенду. Тот и отправился в Ростов. Какие деньги))
Второй Самсонов. гордость питерской футбольной школы заведомо слабее Жоазиньо. но по версии Олега место в составе было продано )))
Просто....
Это термин....
Кто много пьёт того посещает "белочка"....
Кто не плохо зарабатывает в футболе....к тем приходит Каньенда....
Это термин....
Кто много пьёт того посещает "белочка"....
Кто не плохо зарабатывает в футболе....к тем приходит Каньенда....