Муслин: «Никогда в жизни не видел Каньенду»

сегодня, 20:09

Бывший наставник «Локомотива» опроверг слухи о том, что с экс-игрока москвичей требовали 2500 долларов в месяц за возможность остаться в клубе.

Когда я был в «Локомотиве», Каньенда там не играл. Я пришёл в январе 2006 года, этого человека там не было. Никогда в жизни не видел Каньенду, зачем он рассказывает такие вещи, я не понимаю. Кроме того я даже не знал, что он когда-то играл в «Локомотиве». Когда я ушёл из клуба, я тоже не слышал об этом игроке. Зачем мне это вообще? В «Локомотиве» у меня была зарплата 100 тысяч долларов в месяц, а я буду просить у игрока 2500 долларов?

Недавно экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб заявил, что какие-то люди требовали у него деньги за переход в «Локомотив».