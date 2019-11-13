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Муслин: «Никогда в жизни не видел Каньенду»

сегодня, 20:09

Бывший наставник «Локомотива» Славолюб Муслин опроверг слухи о том, что с экс-игрока москвичей Исо Каньенды требовали 2500 долларов в месяц за возможность остаться в клубе.

Когда я был в «Локомотиве», Каньенда там не играл. Я пришёл в январе 2006 года, этого человека там не было. Никогда в жизни не видел Каньенду, зачем он рассказывает такие вещи, я не понимаю. Кроме того я даже не знал, что он когда-то играл в «Локомотиве». Когда я ушёл из клуба, я тоже не слышал об этом игроке. Зачем мне это вообще? В «Локомотиве» у меня была зарплата 100 тысяч долларов в месяц, а я буду просить у игрока 2500 долларов?

Недавно экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб заявил, что какие-то люди требовали у него деньги за переход в «Локомотив».

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   141 / 876
сегодня в 20:47
о да. Каньенда )))
были О"Коннор, траоре, Сычев и Заки...тренер сразу не рассчитывал на Каньенду. Тот и отправился в Ростов. Какие деньги))
Второй Самсонов. гордость питерской футбольной школы заведомо слабее Жоазиньо. но по версии Олега место в составе было продано )))
Просто....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 876
сегодня в 20:18
Каньенды на самом деле не существует....
Это термин....

Кто много пьёт того посещает "белочка"....
Кто не плохо зарабатывает в футболе....к тем приходит Каньенда....
cska plus
cska plus
   8 / 876
сегодня в 20:13
А это кто?
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