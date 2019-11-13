Бывший тренер Акинфеева: «Время Максименко и Сафонова ещё придёт»

Бывший тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов высоко оценил уровень подготовки голкиперов РПЛ.
Сейчас в РПЛ много вратарей высокого уровня. Я бы не ограничивался только молодыми. Тот же Михаил Кержаков уверенно заменил в «Зените» Андрея Лунева. Но нельзя же рисковать, бросая в бой непроверенного в сборной голкипера в таких матчах, как с Бельгией.
Пусть Максименко и Сафонов пока наберутся опыта в молодежной сборной. Пока им не хватает стабильности. Пару матчей могут сыграть очень хорошо, потом – не очень. Но их время еще обязательно придет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1150013/safonov-matvey-spartak
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Типичный портрет Акинфеева. Так почему же его ставили, а эти парни должны по молодёжкам шастать? где кстати опыта так и не наберёшься. Именно в главной сборной приобретёшь опыт, от матча к матчу. Что за страна? дурак на дураке и дураком погоняет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1150013/safonov-matvey-spartak
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Типичный портрет Акинфеева. Так почему же его ставили, а эти парни должны по молодёжкам шастать? где кстати опыта так и не наберёшься. Именно в главной сборной приобретёшь опыт, от матча к матчу. Что за страна? дурак на дураке и дураком погоняет.