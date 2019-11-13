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Бывший тренер Акинфеева: «Время Максименко и Сафонова ещё придёт»

сегодня, 19:48

Бывший тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов высоко оценил уровень подготовки голкиперов РПЛ.

Сейчас в РПЛ много вратарей высокого уровня. Я бы не ограничивался только молодыми. Тот же Михаил Кержаков уверенно заменил в «Зените» Андрея Лунева. Но нельзя же рисковать, бросая в бой непроверенного в сборной голкипера в таких матчах, как с Бельгией.

Пусть Максименко и Сафонов пока наберутся опыта в молодежной сборной. Пока им не хватает стабильности. Пару матчей могут сыграть очень хорошо, потом – не очень. Но их время еще обязательно придет.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   165 / 876
сегодня в 22:39
Когда за 30 уже поздно
Zenit_84
Zenit_84
   218 / 876
сегодня в 22:22
Придет
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 876
сегодня в 20:59
Все зависит от симпатий тренера. На кой бармалей Габулова таскал, у которого практики было ноль, в Европе обделался??? А потому как земляки, друзья!!!
Т34
Т34
   13 / 876
сегодня в 20:44
Время молодежи, конечно, придет, но время Акинфеева уже ушло.
mihaluch
mihaluch
   92 / 876
сегодня в 20:35
Что-то наверное Акинфеева опять в сборную тянут.
mortid
mortid
   179 / 876
сегодня в 20:28
Пару матчей могут сыграть очень хорошо, потом – не очень.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1150013/safonov-matvey-spartak
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Типичный портрет Акинфеева. Так почему же его ставили, а эти парни должны по молодёжкам шастать? где кстати опыта так и не наберёшься. Именно в главной сборной приобретёшь опыт, от матча к матчу. Что за страна? дурак на дураке и дураком погоняет.
EAGinLE
EAGinLE
   100 / 876
сегодня в 20:26
У Шамова есть все шансы прийти в сборную .
Igo0rek
Igo0rek ответил старина
   156 / 876
сегодня в 20:22
Лодыгин так-то русский. Он почти всю жизнь прожил в Греции, отсюда и гражданство. По происхождению он русский. Да и какая сборная Лодыгину? Он же дырявый.
cska plus
cska plus
   8 / 876
сегодня в 20:00
    КЭТиК
    КЭТиК
       153 / 876
    сегодня в 19:52
    А пока всякая нерусь их место в сборной занимает.
    старина
    старина
       797 / 876
    сегодня в 19:51
    Если не нарисуют паспорта всяким Гильерме или Лодыгиным.Дожили.....В стране,где родился Яшин,натурализуют бразила или грека,чтобы заткнуть рамку
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