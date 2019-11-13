Бывший тренер Акинфеева: «Время Максименко и Сафонова ещё придёт»

Бывший тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов высоко оценил уровень подготовки голкиперов РПЛ .

Сейчас в РПЛ много вратарей высокого уровня. Я бы не ограничивался только молодыми. Тот же Михаил Кержаков уверенно заменил в «Зените» Андрея Лунева. Но нельзя же рисковать, бросая в бой непроверенного в сборной голкипера в таких матчах, как с Бельгией.

Пусть Максименко и Сафонов пока наберутся опыта в молодежной сборной. Пока им не хватает стабильности. Пару матчей могут сыграть очень хорошо, потом – не очень. Но их время еще обязательно придет.