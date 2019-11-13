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Бывший тренер Акинфеева: «Игорь не играет за сборную из-за травмы колена»

сегодня, 19:29

Бывший тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов прокомментировал слухи о том, что футболист может вернуться в сборную России.

Черчесов его уговаривает вернуться? Я не знаю. Но решение Акинфеева покинуть сборную после чемпионата мира было сугубо личным. И только он может решить, возвращаться или нет. Никто на Игоря повлиять не сможет.

Он не может совмещать выступления за сборную и клуб из-за травмы колена? В принципе, так оно и есть. Насколько я знаю, врачи порекомендовали Игорю сосредоточиться на ЦСКА. В противном случае он мог преждевременно завершить карьеру. Нагрузки слишком большие. Повторюсь, это его выбор. И он примет решение, которое посчитает нужным. Ни я, ни тренеры сборной, ни журналисты на него не повлияют. Я бы, конечно, хотел бы видеть Акинфеева первым номером сборной. Буду только рад, если физическая форма позволит ему вернуться.

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Все комментарии
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   40 / 876
сегодня в 23:26
Тяжело будет после травм и в таком возрасте выйти и показать достойную ЧЕ игру, но и намного лучше в сборной нет, Гильерме привоз ещё тот)
Великолепный
Великолепный
   84 / 876
сегодня в 23:04
Нет достойной замены Игорю

Footbolista
Footbolista ответил armeec_♞
   6 / 876
сегодня в 22:23
Сейчас нет....
Сп62
Сп62
   147 / 876
сегодня в 21:59
Должно быть заключение его лекаря. Как он скажет, так Игорь и должен поступать. Остальное от лукавого.
armeec_♞
armeec_♞ ответил spartach n1
   235 / 876
сегодня в 21:54
Лишний аргумент что наш футбол болен !
я думаю. ты еще мягко сказал))
spartach n1
spartach n1 ответил armeec_♞
   1 / 876
сегодня в 21:52
Кому кому, Черчесу и Дюкову))) Черчес вон выбрал паровоза, да поху уже горит)))) По моложе то не видно)))
Лишний аргумент что наш футбол болен !
armeec_♞
armeec_♞ ответил Footbolista
   235 / 876
сегодня в 21:52
Для коней и с больной ногой сойдет?)...странно все это...
Да, косячит, но и тащит)
Хотел бы такого кипера в стан своих?ток честно)))0
spartach n1
spartach n1 ответил mangoх12
   1 / 876
сегодня в 21:51
о, у мурзилкина снова фобия началась
SHMEL
SHMEL
   140 / 876
сегодня в 21:50
Уважаю решение Игоря и считаю его абсолютно правильным.Как бы не пытались тут некоторые неумные скоморохи оскорбить Игоря,он несмотря ни на что был и остается вратарём номер 1 в России!
armeec_♞
armeec_♞ ответил spartach n1
   235 / 876
сегодня в 21:49
Кому вообще могло в голову вбрести что престарелый очкодыр-рекордсмен необходим сборной ? И без этого криворукого клоуна прошли отбор,а хотя с ним на ЧМ тоже отобрались обыграв в товарняке Динамо )))
Кому кому, Черчесу и Дюкову)))
Черчес вон выбрал паровоза, да поху уже горит)))) По моложе то не видно)))
mangoх12
mangoх12
   29 / 876
сегодня в 21:36
о, у мурзилкина снова фобия началась
spartach n1
spartach n1 ответил i0135430
   1 / 876
сегодня в 21:32
40К Акинфеев свое отстоял и в сборной и в ЦСКА..С 17 ЛЕТ ПАШЕТ равных на сегодня нет
Согласен,другого такого скомороха не найти ))
spartach n1
spartach n1
   1 / 876
сегодня в 21:32
Кому вообще могло в голову вбрести что престарелый очкодыр-рекордсмен необходим сборной ?
И без этого криворукого клоуна прошли отбор,а хотя с ним на ЧМ тоже отобрались обыграв в товарняке Динамо )))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил i0135430
   20 / 876
сегодня в 21:24
а причем здесь Буффон
А у них такая логика. Она называется " А ты сама такая" Это принцип базарной бабы, они по нему и живут.
spartach n1
spartach n1
   1 / 876
сегодня в 21:22
Редкий кадр,шашлычесов уговаривает петухеева вернуться :

spartach n1
spartach n1
   1 / 876
сегодня в 21:19
Да вот же все нормально,никаких травм не видно !



Дизиртир придумал себе оправдание )
Sergey Z
Sergey Z
   112 / 876
сегодня в 20:59
Игорь ушёл достойно!
Суеверный
Суеверный ответил Дед за ЦСКА
   415 / 876
сегодня в 20:34
Всем септикам поясняю. Игорь в ЦСКА играет на уколах, после каждой игры распухает травмированное колено (забыли про дважды порванные кресты?) Тренировки проводит в облегчённом режиме. В сборной таких поблажек никто не позволит.Вот вам причина отказа Игоря.
Плюс оборона постоянно косячит. В ЦСКА и особенно в сборной. Вечно подставляют под расстрел. Кто такое выдержит? Да еще и с травмами.
EAGinLE
EAGinLE
   100 / 876
сегодня в 20:31
А за ЦСКА играет .
Просто ушел значит ушел .
mihaluch
mihaluch
   92 / 876
сегодня в 20:31
Не надо выдумывать не какие травмы, просто время Акинфеева прошло.
ziborock
ziborock ответил i0135430
   5 / 876
сегодня в 20:24
Я про Россию говорю...про Европу даже не заикаюсь..нашим там надо за воротами стоять и за мячиком бегать..
Ты же не написал что "про Россию", а я не ясновидящий!
i0135430
i0135430 ответил ziborock
   332 / 876
сегодня в 20:17
А при чем здесь: "равных на сегодня нет"?
Я про Россию говорю...про Европу даже не заикаюсь..нашим там надо за воротами стоять и за мячиком бегать..
ziborock
ziborock ответил i0135430
   5 / 876
сегодня в 20:13
а причем здесь Буффон
А при чем здесь: "равных на сегодня нет"?
ermak6848
ermak6848
   79 / 876
сегодня в 20:13
дорогу молодым..
i0135430
i0135430 ответил ziborock
   332 / 876
сегодня в 20:11
Буффон в футболе больше чем Игорю лет!)
а причем здесь Буффон
minai
minai
   114 / 876
сегодня в 20:09
Болеет. Так бы и сказали.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил DorianGrey
   56 / 876
сегодня в 20:08
я ржал ) когда этот дыряфеев пропускал банку за банкой )
Свиньи не ржут, они завистливо хрюкают)))).
ziborock
ziborock ответил i0135430
   5 / 876
сегодня в 20:08
40К Акинфеев свое отстоял и в сборной и в ЦСКА..С 17 ЛЕТ ПАШЕТ равных на сегодня нет
Буффон в футболе больше чем Игорю лет!)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Ваня лучший
   56 / 876
сегодня в 20:07
А почему он должен перед ке м то оправдываться?
Привет Дружище !
Анатолий , он и не оправдывается, сказал НЕТ и баста ! Это его всячески хотят уговорит.
DorianGrey
DorianGrey ответил Ваня лучший
   338 / 876
сегодня в 20:03
Мне вот до сих пор непонятно как это 8 разных тренеров,включая трёх иностранцев,считали Акинфеева без вариантов лучшим вратарём России так жестоко ошиблись.. Давно бы тебя спросили и ты бы стал тренером сборной.Врт смеху то было бы
я ржал ) когда этот дыряфеев пропускал банку за банкой )
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