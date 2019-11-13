Бывший тренер Акинфеева: «Игорь не играет за сборную из-за травмы колена»

Бывший тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов прокомментировал слухи о том, что футболист может вернуться в сборную России.
Черчесов его уговаривает вернуться? Я не знаю. Но решение Акинфеева покинуть сборную после чемпионата мира было сугубо личным. И только он может решить, возвращаться или нет. Никто на Игоря повлиять не сможет.
Он не может совмещать выступления за сборную и клуб из-за травмы колена? В принципе, так оно и есть. Насколько я знаю, врачи порекомендовали Игорю сосредоточиться на ЦСКА. В противном случае он мог преждевременно завершить карьеру. Нагрузки слишком большие. Повторюсь, это его выбор. И он примет решение, которое посчитает нужным. Ни я, ни тренеры сборной, ни журналисты на него не повлияют. Я бы, конечно, хотел бы видеть Акинфеева первым номером сборной. Буду только рад, если физическая форма позволит ему вернуться.
Игорь в ЦСКА играет на уколах, после каждой игры распухает травмированное колено (забыли про дважды порванные кресты?) Тренировки проводит в облегчённом режиме. В сборной таких поблажек никто не позволит.Вот вам причина отказа Игоря.
Игорь в ЦСКА играет на уколах, после каждой игры распухает травмированное колено (забыли про дважды порванные кресты?) Тренировки проводит в облегчённом режиме. В сборной таких поблажек никто не позволит.Вот вам причина отказа Игоря.