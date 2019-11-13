Бывший тренер Акинфеева: «Игорь не играет за сборную из-за травмы колена»

Бывший тренер вратаря ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал слухи о том, что футболист может вернуться в сборную России.

Черчесов его уговаривает вернуться? Я не знаю. Но решение Акинфеева покинуть сборную после чемпионата мира было сугубо личным. И только он может решить, возвращаться или нет. Никто на Игоря повлиять не сможет.