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«Интер» и «Ювентус» поборются за четырех игроков в январе

сегодня, 17:40

«Интер» и «Ювентус» интересуются четырьмя футболистами в преддверии январского трансферного окна.

Оба клуба собираются подписать в январе полузащитников Сандро Тонали («Брешиа»), Кристиана Эриксена («Тоттенхэм») и Деяна Кулушевского («Аталанта», играет в аренде в «Парме»). Кроме того, в сферу интересов «Интера» и «Юве» попал форвард «Фиорентины» Федерико Кьеза.

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» готовит громкую сделку на трансферном рынке. «Старая синьора» намерена вернуть в Турин полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

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Все комментарии
Groove000
Groove000 ответил juvenale
   45 / 866
сегодня в 18:56
кабинет с Юве может только в кабинетах бороться,а так шансов у них нет
Ну, в очереди в кабинет Интер за вами всегда)
juvenale
juvenale
   31 / 866
сегодня в 17:57
кабинет с Юве может только в кабинетах бороться,а так шансов у них нет
cska plus
cska plus
   8 / 866
сегодня в 17:48
До января ещё дожить надо, сто раз мысли поменяняются.
allemz II
allemz II
   209 / 866
сегодня в 17:45
Эриксен, Кьеза в Интер.
Ку-клукс-клановец, Тонали, Погба в Ювентус.
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