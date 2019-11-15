«Интер» и «Ювентус» поборются за четырех игроков в январе

«Интер» и «Ювентус» интересуются четырьмя футболистами в преддверии январского трансферного окна.
Оба клуба собираются подписать в январе полузащитников Сандро Тонали («Брешиа»), Кристиана Эриксена («Тоттенхэм») и Деяна Кулушевского («Аталанта», играет в аренде в «Парме»). Кроме того, в сферу интересов «Интера» и «Юве» попал форвард «Фиорентины» Федерико Кьеза.
Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» готовит громкую сделку на трансферном рынке. «Старая синьора» намерена вернуть в Турин полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Ку-клукс-клановец, Тонали, Погба в Ювентус.
Ку-клукс-клановец, Тонали, Погба в Ювентус.