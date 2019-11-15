«Интер» и «Ювентус» поборются за четырех игроков в январе

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«Интер» и «Ювентус» интересуются четырьмя футболистами в преддверии январского трансферного окна.

Оба клуба собираются подписать в январе полузащитников («Брешиа»), («Тоттенхэм») и («Аталанта», играет в аренде в «Парме»). Кроме того, в сферу интересов «Интера» и «Юве» попал форвард «Фиорентины» .

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» готовит громкую сделку на трансферном рынке. «Старая синьора» намерена вернуть в Турин полузащитника «Манчестер Юнайтед» .