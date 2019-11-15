Хусаинов: «Вилков – недостаточно квалифицированный судья»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о решении РФС отстранить судью Михаила Вилкова от работы на матчах Премьер-Лиги.

Вилков – недостаточно квалифицированный судья. Те ошибки, которые он совершает, повторяются. Они свидетельствуют о том, что он о них знает и думает о тех, к кому их надо применять. Самый большой грех случается, когда арбитр вмешивается в ход игры, а потом еще и в результат. Умышленное вмешательство не красит нашу судейскую команду.