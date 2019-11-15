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Хусаинов: «Вилков – недостаточно квалифицированный судья»

сегодня, 17:53

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о решении РФС отстранить судью Михаила Вилкова от работы на матчах Премьер-Лиги.

Вилков – недостаточно квалифицированный судья. Те ошибки, которые он совершает, повторяются. Они свидетельствуют о том, что он о них знает и думает о тех, к кому их надо применять. Самый большой грех случается, когда арбитр вмешивается в ход игры, а потом еще и в результат. Умышленное вмешательство не красит нашу судейскую команду.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответил cska plus
   143 / 866
сегодня в 18:57
Плохой ученик. Больше всех нанёс Спартаку вреда.
cska plus
cska plus
   8 / 866
сегодня в 18:50
Вилков вообще не судья он ученик федуна.
makkie
makkie
   9 / 866
сегодня в 18:44
Вилков - пузатый, ручной, ангажированный, проплаченный и неквалифицированный арбитр.
Хотя нет, его даже арбитром назвать нельзя. Бандит в судейской форме со свистком!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил волгодон 2
   32 / 866
сегодня в 18:32
Вот именно.
Миша Вилков
Миша Вилков
   13 / 866
сегодня в 18:16
волгодон 2
волгодон 2 ответил Сергеевич вернулся1
   47 / 866
сегодня в 18:12
Зависимый судебный корпус в РПЛ. Отсюда такое раздвоение. Даже ВАР не помогает. Судья должен быть независим и огражден от давления из вне.
По примеру структуры ОТК на фабриках и заводах. Теоретически по уставу она независима и подчиняется только "объективному" генеральному директору,а на самом деле попадает под давление всех имеющихся начальников (по схеме-лишь бы продать) со скромного согласия "объективного" директора. Замкнутый круг,шагающий мимо потребителя.
Big krendel
Big krendel
   34 / 866
сегодня в 18:10
А кто у нас квалифицированный?
Байкал-38.
Байкал-38.
   73 / 866
сегодня в 18:09
Зачем говорить очевидное? Лучше расскажи как сам за бабки матчи продавал!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   32 / 866
сегодня в 18:03
Зависимый судебный корпус в РПЛ. Отсюда такое раздвоение. Даже ВАР не помогает. Судья должен быть независим и огражден от давления из вне.
волгодон 2
волгодон 2
   47 / 866
сегодня в 18:02
Недостаточно квалифицированно результативно ошибается.
Объективное мнение
Объективное мнение
   203 / 866
сегодня в 18:01
Верно
GYTSYL
GYTSYL
   26 / 866
сегодня в 17:55
просто ручной судья бомжей(((
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