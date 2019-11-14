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«Ман Сити» подал жалобу на работу судьи во время матча с «Ливерпулем»

сегодня, 20:18
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«Манчестер Сити» решил обратиться с официальной жалобой к главе судейского корпуса АПЛ Майклу Райли. Причина - руководство клуба осталось недовольно работой арбитра Майкла Оливера во время матча 12-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».  

«Горожане» остались недовольны, что Оливер по ходу встречи дважды не наказал «красных» за игру рукой со стороны защитника Трента Александера-Арнольда

Сразу же после поединка рулевой «Ман Сити» Хосеп Гвардиола подошел к бригаде арбитров и артистично пожал им руки.  А наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча убежал от журналистов, увидев испанского специалиста.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответил Klaus-S
   234 / 869
сегодня в 21:43
В прошлом сезоне Агуэро рукой забил. И ничего. Стерлинг в ЛЧ споткнулся о газон, пенальти в ворота Шахтёра. Притом, это все видели кроме судьи. Пеп почему то жалобу не подавал. Это судейство. Ошибаются все. В ту или иную сторону.
Речь, кстати, о том, что свистуны свистят в пользу фаворита (есть, канеш, исключения арбитры фанаты определенной команды), Прошлый год МС был фаворит, поэтому можно рукой забивать было, в этом году фаворит- Ливерпуль, и, казалось бы есть VAR, но свистят в пользу Ливерпуля, VAR для нытиков.

В судейском корпусе негласная установка: сомневаешься-трактуй в пользу лидера
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Kirill Erokhin
   7 / 869
сегодня в 21:43
Просто почитать правила, где подробно описано, какое именно касание мяча рукой, является пенальти.
В Италии на Де Лигте поставили три менее очевидных и никто не ноет. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Тео Джонс
   7 / 869
сегодня в 21:42
Я уверен, что эта команда красных может стать чемпионом и без этих подачек с высоко поднятой головой)
Без подачек уже не получится, так как они имели место с Челси, Лестером, Саутгемптоном и МС. Аха-ха) И это только то, что я видел. Наверное в каждом туре так было. В общем чемпионство если и будет, то такое же смердючее, как у интера и барселоны. Аха-ха)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Князь сажал врагов на посох
   115 / 869
сегодня в 21:42
Аха-ха), о чём ты речь ведёшь? Это чистейшая пенка. Понятно, что для ливерпуля судят по-другому, вот вы и привыкли.
Просто почитать правила, где подробно описано, какое именно касание мяча рукой, является пенальти.
bublikyo
bublikyo
   507 / 869
сегодня в 21:39
Рассмотрят сразу после жалобы от Челси на судейство Эвребе
dino-hsv
dino-hsv
   97 / 869
сегодня в 21:35
так разжевали же все повторы 20 раз. все честно. хотя сперва показалось, что пенальти был
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Kirill Erokhin
   7 / 869
сегодня в 21:32
По новым редакциям правил это не пенальти, а игра рукой Сильвы, свистка не было потому что мяч остался у Ливерпуля. В случаи второго попадания мяча в руку Арнольду, эта самая рука была прижата, поэтому это тоже не пенальти, неужели нельзя просто зайти и почитать правила ФИФА, тогда бы такую чушь не писал бы.
Аха-ха), о чём ты речь ведёшь? Это чистейшая пенка. Понятно, что для ливерпуля судят по-другому, вот вы и привыкли.
L.F.C.
L.F.C. ответил Klaus-S
   89 / 869
сегодня в 21:32
У сити есть норм болела, с которым можно вести нормальный диалог (синхрафазатрон), а этот кадр самый бомбящий, смысла нет ему что то доказывать, все равно будет агриться, надуваться, а в конце порвется)
L.F.C.
L.F.C. ответил boom4321
   89 / 869
сегодня в 21:30
Не позорься, горишь, так выпей валерьяны.
L.F.C.
L.F.C. ответил boom4321
   89 / 869
сегодня в 21:30
Есть горящие неадекваты ситявские, которые что то объяснять бессмысленно. Так что гори просто дальше.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Князь сажал врагов на посох
   115 / 869
сегодня в 21:26
Не не видишь, а не можешь ничего противопоставить. Аха-ха) Потому что это не бред, а всем известные факты. Так же как и липовый первый гол в ворота Сити и не поставленный 300% пенальти.
По новым редакциям правил это не пенальти, а игра рукой Сильвы, свистка не было потому что мяч остался у Ливерпуля. В случаи второго попадания мяча в руку Арнольду, эта самая рука была прижата, поэтому это тоже не пенальти, неужели нельзя просто зайти и почитать правила ФИФА, тогда бы такую чушь не писал бы.
Тео Джонс
Тео Джонс
   121 / 869
сегодня в 21:24
Я уверен, что эта команда красных может стать чемпионом и без этих подачек с высоко поднятой головой)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Kirill Erokhin
   7 / 869
сегодня в 21:23
Ну в принципе ожидаемо, Пеп же так возмущался судейством, ему просто не нравится проигрывать, хотя в данном случаи, единственное к чему Сити может придраться это вторая рука Арнольда, но счет к тому моменту уже был 3-0 в пользу Ливерпуля.
А вот и не угадал. Аха-ха)
Сити дублем прижал вас с первых минут. Ключевым моментом стал первый нелогичный и липовый гол ливерпуля. Этот мяч по всем канонам должен был быть отменён. Там либо пенку вам ставить нужно было либо если мяч попал в руку Сильве, то останавливать игру и назначать штрафной в противоположную сторону.
Все ваши оправдания потерпели фиаско. И хоть матч не переиграют, но надеюсь хотя бы отстранят мерзавца Оливера на несколько матчей, что бы не повадно было брать грязные доллары Вернера. Аха-ха)
Тео Джонс
Тео Джонс
   121 / 869
сегодня в 21:23
Это ничего не даст конечно, но смысл жалобы есть, так как хоть я и не отношусь предвзято к Ливеру и их игра только завораживает, но судейские подачки портят немного впечатление от матча. Пенка при счете 3-1 была железная, по остальному просто витают сомнения так бывает).
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Klaus-S
   7 / 869
сегодня в 21:19
Твой бред комментировать не вижу смысла.
Не не видишь, а не можешь ничего противопоставить. Аха-ха)
Потому что это не бред, а всем известные факты. Так же как и липовый первый гол в ворота Сити и не поставленный 300% пенальти.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   115 / 869
сегодня в 21:19
Ну в принципе ожидаемо, Пеп же так возмущался судейством, ему просто не нравится проигрывать, хотя в данном случаи, единственное к чему Сити может придраться это вторая рука Арнольда, но счет к тому моменту уже был 3-0 в пользу Ливерпуля.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Klaus-S
   7 / 869
сегодня в 21:17
А если точнее, то мяч от руки Сильвы попал в руку Тренту. Всё. Свободный удар в сторону Сити. Но судья решил не останавливать матч. Ну а вторая рука, была с метра. Такие пенальти не ставят.
На лицо предвзятость в этом эпизоде. Первый гол отменять нужно в любом случае. Если была рука у Силвы, то по правилам - любая игра рукой в нападении это фол и остановка. Ну а раз её не зафиксировали, то это пенальти. Так что эпизод в пользу ливера в исполнении Оливера. Вторая рука была 200%, а счёт мог стать жарким - 3:2 и Сити бы дожал. Это второй важный момент от Оливера в пользу ливера. Тут вам шаг и мат, ребята. Аха-ха)
А если вспомнить "подвиги" Скомина два года подряд в ЛЧ, то на лицо первенство главного кабинета Европы. Аха-ха)
Klaus-S
Klaus-S ответил Князь сажал врагов на посох
   413 / 869
сегодня в 21:17
Чёта ты забываешь, что там не поставили пенку в ворота сквозеров, а в первом тайме не удалили сквозера за грубую игру. Аха-ха)
    Klaus-S
    Klaus-S ответил boom4321
       413 / 869
    сегодня в 21:15
    В матчах где нужно выиграть Ливерпулю все ставят. Клоп не зря как шакал скорее убежал в раздевалку
    В прошлом сезоне Агуэро рукой забил. И ничего. Стерлинг в ЛЧ споткнулся о газон, пенальти в ворота Шахтёра. Притом, это все видели кроме судьи. Пеп почему то жалобу не подавал. Это судейство. Ошибаются все. В ту или иную сторону.
    Zenit_84
    Zenit_84
       178 / 869
    сегодня в 21:14
    Вот те на!
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Klaus-S
       7 / 869
    сегодня в 21:13
    Так может тогда Ливерпулю подать жалобу на прошлогодний матч с Арсеналом?Тогда судья отменил чистый гол Ливерпуля и команды сыграли в ничью. И этих двух очков не хватило для чемпионства. Можно сразу тогда и медали у Сити забрать.
    Чёта ты забываешь, что там не поставили пенку в ворота сквозеров, а в первом тайме не удалили сквозера за грубую игру. Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Медив
       7 / 869
    сегодня в 21:12
    А тут удивлялись, что единственная потеря очков Ливерпуля была против МанЮ. А на самом деле, там судьи просто не знали, кого тянуть
    Аха-ха), согласен. Судья гроссмейстерски сработал на ничью.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил 25процентный клоун
       7 / 869
    сегодня в 21:10
    +500 Пожалуй самая очевидная помощь судей в пользу одной команды во всех турнирах это матчи колбасы
    Просто позорище, позорней только глорики, пытающиеся доказать невиновность ВАРёной колбасы. Аха-ха)
    boom4321
    boom4321 ответил Klaus-S
       594 / 869
    сегодня в 21:04
    А если точнее, то мяч от руки Сильвы попал в руку Тренту. Всё. Свободный удар в сторону Сити. Но судья решил не останавливать матч. Ну а вторая рука, была с метра. Такие пенальти не ставят.
    В матчах где нужно выиграть Ливерпулю все ставят. Клоп не зря как шакал скорее убежал в раздевалку
    Klaus-S
    Klaus-S ответил boom4321
       413 / 869
    сегодня в 21:03
    Машущий рукой чувак попал в мяч в том месте, где она якобы в естественном положении. Че там разбирать, есть два лагеря, тупые боты ливера и остальные
    А если точнее, то мяч от руки Сильвы попал в руку Тренту. Всё. Свободный удар в сторону Сити. Но судья решил не останавливать матч. Ну а вторая рука, была с метра. Такие пенальти не ставят.
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       45 / 869
    сегодня в 21:02
    Они жалуются потому, что в ЛЧ им ни чего несветит:), вот поэтому надо Апл выигрывать, а тут судья не их пользу вот беда((
    youtomee
    youtomee
       539 / 869
    сегодня в 21:02
    вот показывают слабость только этим, они рассчитывают, что результат матча отменят что ли?
    Klaus-S
    Klaus-S
       413 / 869
    сегодня в 21:00
    Так может тогда Ливерпулю подать жалобу на прошлогодний матч с Арсеналом?Тогда судья отменил чистый гол Ливерпуля и команды сыграли в ничью. И этих двух очков не хватило для чемпионства. Можно сразу тогда и медали у Сити забрать.
    Медив
    Медив
       66 / 869
    сегодня в 20:58
    А тут удивлялись, что единственная потеря очков Ливерпуля была против МанЮ. А на самом деле, там судьи просто не знали, кого тянуть
    boom4321
    boom4321 ответил L.F.C.
       594 / 869
    сегодня в 20:58
    Уже разобрали эти моменты:1. Мяч отскочил в руку ТАА от Силвы, 2. Оффсайда не было, 3.На усмотрение судьи- рука в естеств.положении, но трактовки возможны разные. Так что жаловаться на судей бред, хотя Пеппыча понять можно.
    Машущий рукой чувак попал в мяч в том месте, где она якобы в естественном положении. Че там разбирать, есть два лагеря, тупые боты ливера и остальные
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