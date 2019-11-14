«Ман Сити» подал жалобу на работу судьи во время матча с «Ливерпулем»

сегодня, 20:18

«Манчестер Сити» решил обратиться с официальной жалобой к главе судейского корпуса АПЛ Майклу Райли. Причина - руководство клуба осталось недовольно работой арбитра Майкла Оливера во время матча 12-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

«Горожане» остались недовольны, что Оливер по ходу встречи дважды не наказал «красных» за игру рукой со стороны защитника .

Сразу же после поединка рулевой «Ман Сити» Хосеп Гвардиола подошел к бригаде арбитров и артистично пожал им руки. А наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча убежал от журналистов, увидев испанского специалиста.