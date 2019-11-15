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На матчи отборочного раунда ЧЕ-2020 назначены российские арбитры

сегодня, 14:22

Российские арбитры назначены на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Алексей Еськов рассудит матч Греция — Финляндия. Ассистенты рефери — Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко. Четвертый рефери — Владислав Безбородов.

Матч Болгария — Чехия обслужит Сергей Карасев. Помощники рефери — Игорь Демешко, Максим Гаврилин. Четвертый арбитр — Сергей Иванов.

Матч Болгария — Чехия состоится 17 ноября. Греция и Финляндия сыграют в понедельник, 18 ноября.

Тем временем, в российском судейском комитете, по слухам, произошло глобальное изменение.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   282 / 865
сегодня в 15:51
Прелестно.
Big krendel
Big krendel
   35 / 865
сегодня в 15:45
Слабоваты наши судейки.
Т34
Т34
   13 / 865
сегодня в 15:41
Горбатого только могила исправит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 865
сегодня в 14:56
Ну, теперь точно с судейством попрет...
Mangur
Mangur
   484 / 865
сегодня в 14:55
Без комментариев
ошалевший
ошалевший ответил Т34
   158 / 865
сегодня в 14:52
Вилкова бы туда отправить судить, может там болельщики его горячо полюбили бы.
бывает такая мысль появляется,абсурдная конечно,но всё таки,а вдруг вилков,когда ему не пихают деньги всё таки умеет судить и там как раз покажет свой уровень
Байкал-38.
Байкал-38.
   85 / 865
сегодня в 14:51
А где Вилков, Мешков? Самых достойных прячут от всей Европы!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил LOpp
   28 / 865
сегодня в 14:51
А зачем Газпрому беречь тех, кто спартак от зоны вылета спасает убивая Сочи, Ростов и Крылья в игре с пищевиками?
ошалевший
ошалевший ответил ПерекатиПоле
   158 / 865
сегодня в 14:49
А чего мазутных кукуянов, лапочкиных, москалевых на международную арену судить не зовут?
    LOpp
    LOpp ответил ПерекатиПоле
       20 / 865
    сегодня в 14:48
    А чего мазутных кукуянов, лапочкиных, москалевых на международную арену судить не зовут?
    газпром бережет своих карманных клоунов для внутреннего чемпионата
    Миша Вилков
    Миша Вилков
       16 / 865
    сегодня в 14:47
    Когда уже Мишу Вилкова пригласят, или так и будет на бомжей батрачить до конца карьеры.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       28 / 865
    сегодня в 14:45
    А чего мазутных кукуянов, лапочкиных, москалевых на международную арену судить не зовут?
    Миша Вилков
    Миша Вилков
       16 / 865
    сегодня в 14:45
    На матч Болгария-Чехия можно пенку брать, если кэф хороший.
    Т34
    Т34
       13 / 865
    сегодня в 14:34
    Вилкова бы туда отправить судить, может там болельщики его горячо полюбили бы.
    particular
    particular
       10 / 865
    сегодня в 14:28
    Надеюсь, что в отсутствии звонков, посулов, мата и рукоприкладства, мастера отечественного судейского корпуса вздохнут полной грудью и будут свистеть качественно, по делу и без суеты..:))
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