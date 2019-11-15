На матчи отборочного раунда ЧЕ-2020 назначены российские арбитры

Российские арбитры назначены на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Алексей Еськов рассудит матч Греция — Финляндия. Ассистенты рефери — Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко. Четвертый рефери — Владислав Безбородов.
Матч Болгария — Чехия обслужит Сергей Карасев. Помощники рефери — Игорь Демешко, Максим Гаврилин. Четвертый арбитр — Сергей Иванов.
Матч Болгария — Чехия состоится 17 ноября. Греция и Финляндия сыграют в понедельник, 18 ноября.
Тем временем, в российском судейском комитете, по слухам, произошло глобальное изменение.