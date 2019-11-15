Судья Вилков отстранен от ближайших матчей РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что арбитр Михаил Вилков не будет работать на ближайших матчах чемпионата России.
Ключевые ошибки были не только у него. У нас нет арбитра, который бы не совершал такие ошибки. Да, ошибки в последних матчах серьезные. Если вернуться к игре «Зенит» — ЦСКА, то Егоров поставил ему хорошую оценку. Я с ним не согласен, там были ошибки. На седьмой минуте точно был фол на карточку, желтую или красную. Были еще эпизоды, в которых он не показал карточки. Он не заслужил хорошую оценку. Было также много вопросов про ВАР. В данной ситуации ВАР поступил правильно, эпизод не был однозначен. Мы с вами можем быть не согласны, но мы должны следовать инструкциям ИФАБ. У нас есть круг экспертов из пяти ведущих держав. И у них разделилось мнение, должен был Азмун получить красную или желтую. Четверо из пяти высказались за желтую.
В эпизоде с Бийолом по методичке он обязан был показать желтую карточку. Мы не можем сказать, что Вилков провел безобразно игру. Но сейчас принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет. Но повторюсь, не только он совершает ошибки.
Также Дюков подтвердил смену главы судейского комитета:
Что касается судейской реформы, то об этом можно будет говорить, когда она будет завершена. Пока мы проработали концепцию. Работу начали еще летом. В сентябре я сказал, что такая работа уже идет. Сегодня приняли два решения. Первое — поддержали концепцию развития судейства. Второе — назначили руководителя судейского комитета. Левников вчера провел заседание судейского комитета, где поддержали новую концепцию. Главным разработчиком концепции был Ашот Хачатурянц. И в связи с тем, что у Левникова появилась новая зона ответственности в УЕФА, то судейский комитет рекомендовал Хачатурянца на эту должность.
Мечты, мечты. "Чемпион" уже известен.
Мечты, мечты. "Чемпион" уже известен.
Он обеспечил наш комитет безоблычным существованием ))))
Он обеспечил наш комитет безоблычным существованием ))))
Абсолютно некомпетентный судья, да еще и судит в пользу известно кого. Одним подсвистывает, других засуживает - даже при просмотре ВАР.
З.Ы. Будет смешно, если Вилкова назначат на матч Зенит-Спартак.
Абсолютно некомпетентный судья, да еще и судит в пользу известно кого. Одним подсвистывает, других засуживает - даже при просмотре ВАР.
З.Ы. Будет смешно, если Вилкова назначат на матч Зенит-Спартак.
Урал ведь играл 8 на 12, можно было и с ЦСКА это проделать.
Еськов профессиональнее в этом плане.
Урал ведь играл 8 на 12, можно было и с ЦСКА это проделать.
Еськов профессиональнее в этом плане.
Вперёд Зенит! Вперёд за Питер!
Вперёд Зенит! Вперёд за Питер!