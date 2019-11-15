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Судья Вилков отстранен от ближайших матчей РПЛ

сегодня, 14:54

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что арбитр Михаил Вилков не будет работать на ближайших матчах чемпионата России.

Ключевые ошибки были не только у него. У нас нет арбитра, который бы не совершал такие ошибки. Да, ошибки в последних матчах серьезные. Если вернуться к игре «Зенит» — ЦСКА, то Егоров поставил ему хорошую оценку. Я с ним не согласен, там были ошибки. На седьмой минуте точно был фол на карточку, желтую или красную. Были еще эпизоды, в которых он не показал карточки. Он не заслужил хорошую оценку. Было также много вопросов про ВАР. В данной ситуации ВАР поступил правильно, эпизод не был однозначен. Мы с вами можем быть не согласны, но мы должны следовать инструкциям ИФАБ. У нас есть круг экспертов из пяти ведущих держав. И у них разделилось мнение, должен был Азмун получить красную или желтую. Четверо из пяти высказались за желтую.

В эпизоде с Бийолом по методичке он обязан был показать желтую карточку. Мы не можем сказать, что Вилков провел безобразно игру. Но сейчас принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет. Но повторюсь, не только он совершает ошибки.

Также Дюков подтвердил смену главы судейского комитета:

Что касается судейской реформы, то об этом можно будет говорить, когда она будет завершена. Пока мы проработали концепцию. Работу начали еще летом. В сентябре я сказал, что такая работа уже идет. Сегодня приняли два решения. Первое — поддержали концепцию развития судейства. Второе — назначили руководителя судейского комитета. Левников вчера провел заседание судейского комитета, где поддержали новую концепцию. Главным разработчиком концепции был Ашот Хачатурянц. И в связи с тем, что у Левникова появилась новая зона ответственности в УЕФА, то судейский комитет рекомендовал Хачатурянца на эту должность.

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Все комментарии
Big krendel
Big krendel ответил d_fincher
   35 / 865
сегодня в 16:01
Нужно сделать еще один шаг: отобрать у Зенита очки, которые он благодаря Вилкову получил. И очки, которые отдали Сочи и Оренбург. Тогда, правда, Зенит окажется в середине таблицы. Мечты, мечты. "Чемпион" уже известен.
Что тогда будут делать свиньи, когда отнимут у них очки за первые 7 туров? Да ещё пара тройка скользких игр. В минус уйдёте. Хихихихи
Бубнин
Бубнин
   840 / 865
сегодня в 15:59
В качестве наказания отстранен от всех матчей в которых не будет участвовать "Зенит"!
spartach n1
spartach n1 ответил Армейская душа
   3 / 865
сегодня в 15:57
Серёженька - хватит ножками по-полу стучать
Сивые переобулись,когда им по 10 пеналей за сезон покупали со свистунами все норм было ))
d_fincher
d_fincher
   19 / 865
сегодня в 15:56
Нужно сделать еще один шаг: отобрать у Зенита очки, которые он благодаря Вилкову получил. И очки, которые отдали Сочи и Оренбург. Тогда, правда, Зенит окажется в середине таблицы.

Мечты, мечты. "Чемпион" уже известен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 865
сегодня в 15:56
Теперь наведут плрядок, гинер своего человека продвинул...
kolpankolpan
kolpankolpan
   297 / 865
сегодня в 15:55
А Если вернуться к игре ЦСКА--Зенит под вывеской --Мне ничего не будет" ?
Армейская душа
Армейская душа
   52 / 865
сегодня в 15:55
Что-то нефтесосные разволновались )))
RomM84
RomM84
   612 / 865
сегодня в 15:54
Мавр сделал свое дело - мавр может уходить?
Армейская душа
Армейская душа ответил spartach n1
   52 / 865
сегодня в 15:53
Серёженька - хватит ножками по-полу стучать
spartach n1
spartach n1 ответил Армейская душа
   3 / 865
сегодня в 15:49
Это хорошо - жаль, что только от ближайших. Кстати - что там с Васильевым? А что со свиными свистками?
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   40 / 865
сегодня в 15:49
Этого стоило ожидать, но вместо него придет не лучше()
spartach n1
spartach n1
   3 / 865
сегодня в 15:47
stavr74
stavr74
   431 / 865
сегодня в 15:47
Ключевых ошибок не было !!!!!!!!!!!!
Он обеспечил наш комитет безоблычным существованием ))))
time out
time out
   44 / 865
сегодня в 15:46
Отстранение а несколько матчей? Незначительных. А потом повторится все сначала. Проходили уже. Знаем!
VIPded
VIPded
   68 / 865
сегодня в 15:46
Лучше поздно, чем никогда...
makkie
makkie
   9 / 865
сегодня в 15:46
Жирного уже давно пора на детекторе проверить и в тюрьму отправить.
Абсолютно некомпетентный судья, да еще и судит в пользу известно кого. Одним подсвистывает, других засуживает - даже при просмотре ВАР.

З.Ы. Будет смешно, если Вилкова назначат на матч Зенит-Спартак.
stavr74
stavr74
   431 / 865
сегодня в 15:42
Какая беда для газпрома, но он наверняка обеспечил безбедное житиё своим отпрыскам. ( промолчу каким а то мат рвётся на ружу) и не удивлюсь его назначение на матч бомжи-Спартак
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил Армейская душа
   140 / 865
сегодня в 15:41
Это хорошо - жаль, что только от ближайших. Кстати - что там с Васильевым? А что со свиными свистками?
А что хорошего то? Вилков ведь и вам помогал!
Армейская душа
Армейская душа
   52 / 865
сегодня в 15:39
Это хорошо - жаль, что только от ближайших. Кстати - что там с Васильевым? А что со свиными свистками?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Баррель мазута
   407 / 865
сегодня в 15:38
Не люблю защищать Спартак но тут ты тупишь. Что ещё делать если защитник рукой прерывает мяч которыйпочти в сетке ворот
aNOOBis
aNOOBis
   173 / 865
сегодня в 15:38
А Аткинсона не отстранят, в области футбола демократия в России развита лучше чем в Бриташе
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   61 / 865
сегодня в 15:37
Ну ничего, Миллер подсуетится и вытащит своего подчиненного из бана
Миша Вилков
Миша Вилков ответил Гавроша
   16 / 865
сегодня в 15:37
С каких это пор, за то, что не показал всего одну желтую, отстраняют на много матчей? Как спартак тянут за уши, так все нормально, никого не отстраняют.
Не справился Вилков, только ничью бомжам вытянул. А мог ведь удалить еще Облякова и Магнуссона, чтобы не подставляли свои ноги под бомжа Азмуна.
Урал ведь играл 8 на 12, можно было и с ЦСКА это проделать.
Еськов профессиональнее в этом плане.
Алексей Еськов
Алексей Еськов
   140 / 865
сегодня в 15:35
Без паники, мои лазурненькие! Есть же я!


Вперёд Зенит! Вперёд за Питер!
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ ответил Баррель мазута
   30 / 865
сегодня в 15:35
А за уши тянут спартак - в последнем матче два удаления и пенальти. И никого не отстраняют.
Ты не на те уши смотришь)) смотри на уши Зенита, не ошибёшься))
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Баррель мазута
   64 / 865
сегодня в 15:34
Да ты чего - тогда спартак на 16 месте будет, а цска на 10.
а зинаида вообще в пердив вылетит XDDDD
Бутсы
Бутсы ответил Баррель мазута
   83 / 865
сегодня в 15:33
А за уши тянут спартак - в последнем матче два удаления и пенальти. И никого не отстраняют.
А за что должны отстранять если там всё по делу? И кто бы про пенальти и удаления то говорил? У проекта в каждом матче намного хлеще беспредел творят.
Бутсы
Бутсы
   83 / 865
сегодня в 15:32
У Вилкова много заместителей. Еськов, Мешков, Турбин, Кукуян, и многие другие.
Баррель мазута
Баррель мазута ответил ОПС
сегодня в 15:31
Всех нерадивых судей на МЫЛО!
Да ты чего - тогда спартак на 16 месте будет, а цска на 10.
Баррель мазута
Баррель мазута ответил ФК РOСТОВ
сегодня в 15:30
80% судейского корпуса РПЛ занимают должности в структуре клуба Газпром-Зенит)) пока негласно занимают)) Свой процент получают стабильно, задержки с выплатой премиальных бонусов нет. Размер бонуса зависит от вклада судьи в победу Зенита в каждом матче. Лидер по премиальным выплатам судья Карасёв. Второе место с небольшим отрывом занимает судья Вилков. Топ-тройку честных судей, которые судят все матчи РПЛ в пользу Зенита, замыкает судья Еськов.
А за уши тянут спартак - в последнем матче два удаления и пенальти. И никого не отстраняют.
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