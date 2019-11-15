Судья Вилков отстранен от ближайших матчей РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что арбитр Михаил Вилков не будет работать на ближайших матчах чемпионата России.

Ключевые ошибки были не только у него. У нас нет арбитра, который бы не совершал такие ошибки. Да, ошибки в последних матчах серьезные. Если вернуться к игре «Зенит» — ЦСКА , то Егоров поставил ему хорошую оценку. Я с ним не согласен, там были ошибки. На седьмой минуте точно был фол на карточку, желтую или красную. Были еще эпизоды, в которых он не показал карточки. Он не заслужил хорошую оценку. Было также много вопросов про ВАР. В данной ситуации ВАР поступил правильно, эпизод не был однозначен. Мы с вами можем быть не согласны, но мы должны следовать инструкциям ИФАБ. У нас есть круг экспертов из пяти ведущих держав. И у них разделилось мнение, должен был Азмун получить красную или желтую. Четверо из пяти высказались за желтую.

В эпизоде с Бийолом по методичке он обязан был показать желтую карточку. Мы не можем сказать, что Вилков провел безобразно игру. Но сейчас принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет. Но повторюсь, не только он совершает ошибки.