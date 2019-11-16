Агент: «В ЦСКА Ефремов не останется»

Агент полузащитника ЦСКА заявил, что 24-летний футболист покинет армейский клуб зимой.

Дима продолжат восстанавливается от травмы. Восстановление идет не просто по плану, а даже с его опережением. По будущему пока не загадываем, до зимнего трансферного окна у Ефремова еще есть время на восстановление. Варианты есть, но о них говорить рано.