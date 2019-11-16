Агент: «В ЦСКА Ефремов не останется»

Агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Ефремова заявил, что 24-летний футболист покинет армейский клуб зимой.
Дима продолжат восстанавливается от травмы. Восстановление идет не просто по плану, а даже с его опережением. По будущему пока не загадываем, до зимнего трансферного окна у Ефремова еще есть время на восстановление. Варианты есть, но о них говорить рано.
Единственная ясность — в ЦСКА он не останется. Клуб принял решение не продлевать соглашение, которое истекает зимой.
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Ну и скольких же "выбросили"? И кого? Поделись...
Если с кем-то из воспитанников, не потянувших уровень основной команды попрощались - в чём проблема?
Тот же Ефремов. В ЦСКА игрок "на замену". Чё его на *банке" мариновать? В другом клубе, Бог даст, место в основе получит, будет шанс далее прогрессировать. Как, кстати, Мамаев в своё время...
Что касается "только чужих собирают"... Я бы уточнил: и своих воспитывают и принятых раскручивают, в отличие от Тарасовки, между прочим.😆😆😆
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Ну и скольких же "выбросили"? И кого? Поделись...
Если с кем-то из воспитанников, не потянувших уровень основной команды попрощались - в чём проблема?
Тот же Ефремов. В ЦСКА игрок "на замену". Чё его на *банке" мариновать? В другом клубе, Бог даст, место в основе получит, будет шанс далее прогрессировать. Как, кстати, Мамаев в своё время...
Что касается "только чужих собирают"... Я бы уточнил: и своих воспитывают и принятых раскручивают, в отличие от Тарасовки, между прочим.😆😆😆