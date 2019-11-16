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Агент: «В ЦСКА Ефремов не останется»

сегодня, 14:12

Агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Ефремова заявил, что 24-летний футболист покинет армейский клуб зимой.

Дима продолжат восстанавливается от травмы. Восстановление идет не просто по плану, а даже с его опережением. По будущему пока не загадываем, до зимнего трансферного окна у Ефремова еще есть время на восстановление. Варианты есть, но о них говорить рано.

Единственная ясность — в ЦСКА он не останется. Клуб принял решение не продлевать соглашение, которое истекает зимой.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ОлегаТэ
   16 / 860
сегодня в 15:46
"А сколько уже выбросили?" ========= Ну и скольких же "выбросили"? И кого? Поделись... Если с кем-то из воспитанников, не потянувших уровень основной команды попрощались - в чём проблема? Тот же Ефремов. В ЦСКА игрок "на замену". Чё его на *банке" мариновать? В другом клубе, Бог даст, место в основе получит, будет шанс далее прогрессировать. Как, кстати, Мамаев в своё время... Что касается "только чужих собирают"... Я бы уточнил: и своих воспитывают и принятых раскручивают, в отличие от Тарасовки, между прочим.😆😆😆
Ефремов пришел в ЦСКА в 18 лет. Подменял Тошича. Но не потянул. Несколько раз уходил в аренду, возвращался, но на уровень основы не вышел. Контракт отработал и уйдет бесплатно. Это значит есть возможность выбрать клуб. В чем проблема. Такие ситуации как с Глушаковым, Камбаровым, в ЦСКА в принципе невозможны.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   588 / 860
сегодня в 15:39
У коней любого покалечат надолго.
Армейская душа
Армейская душа ответил ОлегаТэ
   47 / 860
сегодня в 15:36
"А сколько уже выбросили?" ========= Ну и скольких же "выбросили"? И кого? Поделись... Если с кем-то из воспитанников, не потянувших уровень основной команды попрощались - в чём проблема? Тот же Ефремов. В ЦСКА игрок "на замену". Чё его на *банке" мариновать? В другом клубе, Бог даст, место в основе получит, будет шанс далее прогрессировать. Как, кстати, Мамаев в своё время... Что касается "только чужих собирают"... Я бы уточнил: и своих воспитывают и принятых раскручивают, в отличие от Тарасовки, между прочим.😆😆😆
Просто свиньи стараются быстрее забыть свою летнюю "распродажу", когда они пинком под зад выкинули игроков десять
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил time out
   349 / 860
сегодня в 15:31
Кони: мы своих не бросаем. А сколько уже выбросили? Вот и очередной выкидыш будет. Своих выкидывают воспитанников, а чужих подбирают, да еще и пердивом надумали "усиляться". Смех с этих коней, да и только!
"А сколько уже выбросили?"
=========
Ну и скольких же "выбросили"? И кого? Поделись...
Если с кем-то из воспитанников, не потянувших уровень основной команды попрощались - в чём проблема?
Тот же Ефремов. В ЦСКА игрок "на замену". Чё его на *банке" мариновать? В другом клубе, Бог даст, место в основе получит, будет шанс далее прогрессировать. Как, кстати, Мамаев в своё время...
Что касается "только чужих собирают"... Я бы уточнил: и своих воспитывают и принятых раскручивают, в отличие от Тарасовки, между прочим.😆😆😆
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил mangoх12
   165 / 860
сегодня в 15:16
Витек развалил клуб , где армейские воспитанники Хосонов , Гордюшенко , Макаров и др которых он выкинул ? Теперь вот очередь Ефремова . Взамен он тащит втордивных Облякова и Дивеева . Тут все понятно, на армейских бабло не сделаешь а на уфимских с Газизовым можно распилить, тем более если пустышку впаривать за 5 млн Карл!!!. я понимаю была бы игра, результаты .. но их то нет !!! Более того, идут позоры, коих клуб десятки лет не видывал!! Но еретики этого не понимают . Их нимб Гончаренко ослепил. Ну тогда это не болелы клуба, а персофаны святого картофеля
Ну и где же звездят эти выкинутые воспитанники Хосонов , Гордюшенко , Макаров? У ЦСКА сейчас не самые лучшие времена, но делать виноватым во всем одного Гончаренко глупо. Никто не говорит, что Гончаренко - гений (кроме Григоряна), но винить его в том финансовом состоянии, в котором оказался клуб, тоже не правильно. А все беды идут именно от недостатка финансирования трансферной компании в период кадровой перестройки когда ушли те, на ком держался клуб. И не Гончаренко их выгнал, они сами ушли, кто по возрасту, кто по состоянию здоровья, кто в Монако, кто просто из России. А по мнению хейтеров во всем виноват только Гончаренко. Мне не нравится Обляков, считаю его бестолковым, но объективно он сильнее Хосонова, Гордюшенко и Макарова, которым место в ФНЛ и которые никогда не были и не стали бы игроками основы ЦСКА. А с Ефремовым все понятно. Парень шустрый, но недостаток техники приводит к большому проценту брака в передачах, что недопустимо для такой команды как ЦСКА. А с учетом крестов после восстановления вряд ли он станет играть лучше. Чем обманывать парня и тешить несбыточными надеждами лучше сказать правду и расстаться.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   225 / 860
сегодня в 15:04
Ясно.
Армейская душа
Армейская душа
   47 / 860
сегодня в 15:02
Жаль. Если бы свиньи не сломали - остался бы, хороший футболист
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   187 / 860
сегодня в 14:54
Бороздить просторы ФНЛ..
time out
time out
   42 / 860
сегодня в 14:33
Кони: мы своих не бросаем. А сколько уже выбросили? Вот и очередной выкидыш будет. Своих выкидывают воспитанников, а чужих подбирают, да еще и пердивом надумали "усиляться". Смех с этих коней, да и только!
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 860
сегодня в 14:20
Думаю , это ошибочное решение руководства. Может лучше с Витей расстаться?!?
mangoх12
mangoх12
   35 / 860
сегодня в 14:20
Витек развалил клуб , где армейские воспитанники Хосонов , Гордюшенко , Макаров и др которых он выкинул ? Теперь вот очередь Ефремова . Взамен он тащит втордивных Облякова и Дивеева . Тут все понятно, на армейских бабло не сделаешь а на уфимских с Газизовым можно распилить, тем более если пустышку впаривать за 5 млн Карл!!!. я понимаю была бы игра, результаты .. но их то нет !!! Более того, идут позоры, коих клуб десятки лет не видывал!! Но еретики этого не понимают . Их нимб Гончаренко ослепил. Ну тогда это не болелы клуба, а персофаны святого картофеля
oFANATo
oFANATo
   44 / 860
сегодня в 14:19
Руководству виднее.
SHMEL
SHMEL ответил cska plus
   131 / 860
сегодня в 14:17
Зря и это ошибка, Ефремов отлично выглядит.
А я согласен с руководством.Травмоподвержен и особой яркости и полезности в его игре не видно.А на лавке сидеть в качестве игрока замены ему самому не захочется.
cska plus
cska plus
   8 / 860
сегодня в 14:14
Своих продают или отпускают а в Уфе покупают, как то странненько.
cska plus
cska plus
   8 / 860
сегодня в 14:13
Зря и это ошибка, Ефремов отлично выглядит.
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