Кузяев заявил, что сборная России будет стремиться к победе на Евро

вчера, 23:16

Полузащитник сборной России заявил, что команда будет стремиться к победе на чемпионате Европы 2020 года. Соответствующее высказывание он сделал в эфире телеканала «Матч Премьер» после поражения от Бельгии в поединке отборочного раунда Евро.

Думаю, цель не поменяется. У нас достаточно времени, чтобы проанализировать игру, будет сбор, команда как следует подготовится, как мы подготовились к чемпионату мира и, я считаю, здорово выступили. Так же, надеюсь, будет и на Евро.

Напомним, ранее главный тренер сборной России заявил, что основной задачей команды на чемпионате Европы будет победа в турнире.