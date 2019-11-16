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Кузяев заявил, что сборная России будет стремиться к победе на Евро

вчера, 23:16
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что команда будет стремиться к победе на чемпионате Европы 2020 года. Соответствующее высказывание он сделал в эфире телеканала «Матч Премьер» после поражения от Бельгии в поединке отборочного раунда Евро.

Думаю, цель не поменяется. У нас достаточно времени, чтобы проанализировать игру, будет сбор, команда как следует подготовится, как мы подготовились к чемпионату мира и, я считаю, здорово выступили. Так же, надеюсь, будет и на Евро.

Напомним, ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что основной задачей команды на чемпионате Европы будет победа в турнире.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   305 / 885
сегодня в 01:13
только если Газпром будет единственным спонсором
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   37 / 885
сегодня в 00:34
Кузяеву срочно в камеди или спендап, клоун Питерский))) Проиграли без моментов, позорно, без характерно, и т.д., а он пытается дать инфу что будут бороться - не тот уровень((((
Миша Вилков
Миша Вилков
   7 / 885
сегодня в 00:14
Ну объясните бомжу, что Вилкова не будет на Евро.
Суклетин
Суклетин
   113 / 885
вчера в 23:54
С такими, как ты, это невозможно в принципе
старый слонище
старый слонище
   534 / 885
вчера в 23:51
Пи..ть-не мешки ворочать...Им до ведущих команд-как до луны.
Leha-ha50
Leha-ha50
   2 / 885
вчера в 23:37
ABir
ABir
   133 / 885
вчера в 23:34
Хватит пребывать в эйфории от попадания в финал ЧЕ. Пора серьёзно готовиться к играм с командами уровня Бельгии
Nekit92
Nekit92
   50 / 885
вчера в 23:32
Ну это он зря, потом сожрут с потрохами...
Caniggia
Caniggia
   67 / 885
вчера в 23:30
Бельгия уже отпраздновала, забыла и уехала, а российские клоуны ещё остались и продолжают гордо задирать клюв.
Аксинья
Аксинья
   104 / 885
вчера в 23:27
Представляю что после игры с Сан-Марино начнет фееверить....
BarSlona
BarSlona
   493 / 885
вчера в 23:25
Медик!!
STVA 1
STVA 1
   139 / 885
вчера в 23:25
Бельгия нам пешком 4 ввалила , а он на Евро победить хочет.
Project Pandora
Project Pandora
   105 / 885
вчера в 23:24
Мда... Как будто и не проигрывали бельгийцам. Опять трёп впереди игры. Этих людей не учит ничто.
Морозовский
Морозовский
   3 / 885
вчера в 23:23
А что нам остаётся?! Будем болеть за клоунов!
vinyardrip
vinyardrip
   723 / 885
вчера в 23:21
Вот это заявлятор. Прям отлично рубился. Погода та, ветер- шметер не позволили
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   223 / 885
вчера в 23:20
еще один лев голубой,и не стыдно вам хрень городить
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