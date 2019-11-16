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Б. Игнатьев: «Игра с бельгийцами покажет реальный уровень сборной России»

сегодня, 18:28
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия20:00 Не начался

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата Европы 2020 года Россия - Бельгия.

Я согласен с тем утверждением, что игра с бельгийцами покажет реальный уровень сборной. Результат этого матча — лакмусовая бумажка, тест на возможности. Здесь мы можем определиться по всему тому хорошему, что сегодня есть, и нарисовать себе картину негативной части подготовки или игрового умения наших футболистов. Это очень знаковая игра именно с этих позиций.

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Все комментарии
valt134
valt134
   238 / 849
сегодня в 19:04
Дело меркуешь...
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 18:48
а 1-3 еще не показала ?
cska plus
cska plus
   8 / 849
сегодня в 18:37
Через полтора часа все станем свидетелями этого уровня.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 18:34
Его и без игры с Бельгией все знают, покуда там свиньи, ни о какой уровне не может быть и речи.
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