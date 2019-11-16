Б. Игнатьев: «Игра с бельгийцами покажет реальный уровень сборной России»

Бывший главный тренер сборной России поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата Европы 2020 года Россия - Бельгия.

Я согласен с тем утверждением, что игра с бельгийцами покажет реальный уровень сборной. Результат этого матча — лакмусовая бумажка, тест на возможности. Здесь мы можем определиться по всему тому хорошему, что сегодня есть, и нарисовать себе картину негативной части подготовки или игрового умения наших футболистов. Это очень знаковая игра именно с этих позиций.