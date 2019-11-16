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Черчесов: «Абсолютно согласен, что бельгийцы легко забили все свои мячи»

сегодня, 22:52
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии.

Абсолютно согласен, что бельгийцы легко забили все свои мячи. Мы знали, как играет сборная Бельгии. Если помните, и в Бельгии первый мяч нам с быстрой атаки забили. Мы не хотели сегодня сидеть в обороне. Нам надо было побеждать 2:0. Ещё хотели проверить, что мы из себя представляем. 

Меня уже спросили, не надо ли было играть в 5-7 защитников? Но мы планировали с Бельгией играть от себя. На ЧМ-2018 нас критиковали, что мы встали сзади, а сегодня критикуют, что много атакуем. Если бы была другая турнирная ситуация, сыграли бы по-другому. Бельгия – команда такого уровня, которая пользовалась свободным пространством и забивала нам голы. Но если посмотреть статистику, мы больше времени проводили у их ворот.

Понятно, что счёт на табло. Все знают, кто и что не сделал. От меня нужна не критика или наставления. Игрокам нужна конкретная подсказка, что надо сделать в следующий раз, чтобы ошибки исправить. Моя задача – не критиковать, а правильно оценить ситуацию, чтобы в следующий раз было лучше.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   2 / 884
сегодня в 23:48
Стартовый состав вызывает вопросы, многие просто провалили игру.
Играли только во втором тайме, когда бельгийцы расслабились.
Caniggia
Caniggia
   73 / 884
сегодня в 23:26
Крепкие сборные нас просто обыгрывают, как швеция, например, а сильные и топовые сборные (Франция, Бразилия, Уругвай, Германия, Бельгия) нас легко громят, унижают и откровенно издеваются, как над карликами, типа Гибралтара, Лихтенштейна, Сан Марино и т. д. И эта песня длится на протяжении всего срока физручества чабана, ни малейшего прогресса и сдвига в лучшую сторону, одно топтание на месте.
mangoх12
mangoх12
   35 / 884
сегодня в 23:22
понторез и так все знают что без Головина ты ноль полнейший
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   36 / 884
сегодня в 23:21
Лучше бы Черчесов шёл на ....й, выбор сборников в его компетенции, а они стоят как деревья и если играю то как г....но!!!( Только он и виноват, в нашей стране можно набрать исполнителей, которые сыграют достойнее))
Caniggia
Caniggia
   73 / 884
сегодня в 23:21
А мы абсолютно согласны, что усатый баран - это дырка от бублика, а не тренер.
Т34
Т34
   13 / 884
сегодня в 23:09
Рейтинг сборной говорит о том, чего она стоит. Как бы она ни играла, без класса игроков победы будут только над карликами и середняками. Команды чуть выше классом будут выносить нашу сборную.
zim289
zim289
сегодня в 23:05
Обделались, встретив первого достойного соперника.
Собственно, другого от Черчесова и не ждал.
LAISMEN
LAISMEN
   228 / 884
сегодня в 23:05
"Но если посмотреть статистику, мы больше времени проводили у их ворот"
Это была КОМЕДИЯ.....
Морозовский
Морозовский
   4 / 884
сегодня в 23:03
Из интервью Черчесова, которое несколько минут назад показывали по ТВ уже УСПЕЛИ ВЫРЕЗАТЬ СЛОВА, ЧТО БЕЛЬГИЙЦАМ СЕГОДНЯ ПОВЕЗЛО. Зачем искажать слова Салямыча, если вся страна слышала всё чуть-чуть по другому???
ABir
ABir
   122 / 884
сегодня в 23:01
В открытый футбол на ЧЕ нам не светит
ABir
ABir
   122 / 884
сегодня в 23:00
Теперь стало понятно , что на ЧЕ надо играть от обороны на контратаках
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