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Рахимов высказался о поражении России в матче с Бельгией

вчера, 23:57
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказался о поражении сборной России в матче отбора на Евро-2020 против бельгийцев.

Разные таймы получились. До первого гола мы пытались играть очень организованно, неплохо действовали в обороне. Нам не хватало азарта в атаке, который появился во втором тайме. Бельгийцы очень квалифицированно действовали в нападении, любой подход к нашим воротам таил в себе опасность, в первой половине матча у них не было ошибок, они играли очень надежно в обороне.

Во втором тайме уже этого не было, бельгийцы стали действовать более расслабленно. Мы добавили, вся команда начала действовать увереннее, были агрессивнее в отборе, но в завершающей фазе выглядели не очень убедительно. Мы чувствовали в течение всего матча разницу в исполнительском мастерстве. К сожалению, у нас многое не получилось.

Отметим, что ранее проигрыш бельгийцам прокомментировал бывший наставник сборной России Валерий Газзаев.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   117 / 885
сегодня в 01:07
Слишком много "мы", "нам", "нашим", "у нас"!
Т34
Т34
   13 / 885
сегодня в 00:29
Если бы бельгийцы продолжали играть и во втором было бы треха.
Морозовский
Морозовский
   3 / 885
сегодня в 00:14
Если б бельгийцы не бросили играть во втором тайме, то Мамуткулыч другие б песни пел!
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