Рахимов высказался о поражении России в матче с Бельгией

Бывший главный тренер «Ахмата» высказался о поражении сборной России в матче отбора на Евро-2020 против бельгийцев.

Разные таймы получились. До первого гола мы пытались играть очень организованно, неплохо действовали в обороне. Нам не хватало азарта в атаке, который появился во втором тайме. Бельгийцы очень квалифицированно действовали в нападении, любой подход к нашим воротам таил в себе опасность, в первой половине матча у них не было ошибок, они играли очень надежно в обороне.

Во втором тайме уже этого не было, бельгийцы стали действовать более расслабленно. Мы добавили, вся команда начала действовать увереннее, были агрессивнее в отборе, но в завершающей фазе выглядели не очень убедительно. Мы чувствовали в течение всего матча разницу в исполнительском мастерстве. К сожалению, у нас многое не получилось.