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Джан: «Я не мальчик для битья»

сегодня, 17:37

Немецкий полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан рассказал о том, что ему тяжело морально справиться с непопаданием в основу туринского клуба.

Я – парень с амбициями, и всегда хочу играть на самом высоком уровне. Сейчас у меня тяжелый период в команде, но он учит меня тому, что не всегда всё складывается так, как ты этого хочешь. Я пока ни разу не вышел в стартовом составе, этот факт немного удручает, но я не буду мальчиком для битья.

Продолжу усердно работать над собой. Я занимаюсь дополнительно на тренировках, чтобы всегда быть в готовности.

Вернусь ли я в Бундеслигу? Всякое может случиться.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл в 4 матчах за «Юве», но пока не отличился результативными действиями. Ранее появлялась новость о том, что в игроке заинтересованы «Барселона» и ПСЖ.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 841
сегодня в 17:49
Джан просто кусок мерсисайдского *овна. Ему место в ФНЛ.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   109 / 841
сегодня в 17:43
Да Жан ты загубил свою карьеру
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