Джан: «Я не мальчик для битья»

Немецкий полузащитник «Ювентуса» рассказал о том, что ему тяжело морально справиться с непопаданием в основу туринского клуба.

Я – парень с амбициями, и всегда хочу играть на самом высоком уровне. Сейчас у меня тяжелый период в команде, но он учит меня тому, что не всегда всё складывается так, как ты этого хочешь. Я пока ни разу не вышел в стартовом составе, этот факт немного удручает, но я не буду мальчиком для битья.

Продолжу усердно работать над собой. Я занимаюсь дополнительно на тренировках, чтобы всегда быть в готовности.

Вернусь ли я в Бундеслигу? Всякое может случиться.