Дедич: «Сборная России в 2009 году была очень сильной командой»

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Экс-нападающий сборной Словении вспомнил первый стыковой матч с Россией в 2009 году за право выйти в финальный раунд ЧМ -2010:

Сборная России была очень сильной командой с такими игроками, как Павлюченко, Аршавин, Жирков… Я помню, что в матче, который проходил в России, они играли очень хорошо и у нас вообще не было шансов в первом тайме. Нам очень повезло. Когда в первом матче счёт был 2:0, у Павлюченко была очень хорошая возможность забить третий гол. И если бы они забили третий мяч тогда, то для нас это был бы финиш. Но нам улыбнулась удача, и в последние три минуты мы забили очень важный гол. У нас появилась надежда на ответный матч, после этого гола мы поверили в то, что у нас есть возможность выйти на чемпионат мира.