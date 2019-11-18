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Дедич: «Сборная России в 2009 году была очень сильной командой»

сегодня, 17:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Экс-нападающий сборной Словении Златко Дедич вспомнил первый стыковой матч с Россией в 2009 году за право выйти в финальный раунд ЧМ-2010:

Сборная России была очень сильной командой с такими игроками, как Павлюченко, Аршавин, Жирков… Я помню, что в матче, который проходил в России, они играли очень хорошо и у нас вообще не было шансов в первом тайме. Нам очень повезло. Когда в первом матче счёт был 2:0, у Павлюченко была очень хорошая возможность забить третий гол. И если бы они забили третий мяч тогда, то для нас это был бы финиш. Но нам улыбнулась удача, и в последние три минуты мы забили очень важный гол. У нас появилась надежда на ответный матч, после этого гола мы поверили в то, что у нас есть возможность выйти на чемпионат мира.

Дедич рассказал и про ответную встречу, в которой он забил единственный мяч, позволивший Словении выйти на ЧМ-2010. 

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Броник
Броник
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сегодня в 17:30
Тогда в сборной почти не было свиней.
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