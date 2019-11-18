Экс-форвард Дедич: «Мой гол в ворота России - самый важный в карьере»

Экс-форвард сборной Словении рассказал про свой гол в ворота национальной команды России, который позволил словенцам выйти в финальный раунд ЧМ -2010:

Получилась хорошая комбинация: Вальтер Бирса дал хороший пас в штрафную, мяч попал ко мне, и мне повезло забить. Это было очень эмоционально. Но у нас впереди было ещё 45 минут матча! Хорошо, что спустя две-три минуты прозвучал свисток на перерыв. В эти 15 минут мы собирали концентрацию на второй тайм. В этой игре мы играли хорошо, гораздо лучше, чем в первом матче в России. Но для больших результатов всегда нужно немного удачи, и в обоих матчах она нам помогла. То, что происходило после этой игры, было непередаваемо, это были большие эмоции. Это был самый важный гол в моей карьере.