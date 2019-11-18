ГлавнаяНовости

Экс-форвард Дедич: «Мой гол в ворота России - самый важный в карьере»

сегодня, 17:22
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-форвард сборной Словении Златко Дедич рассказал про свой гол в ворота национальной команды России, который позволил словенцам выйти в финальный раунд ЧМ-2010:

Получилась хорошая комбинация: Вальтер Бирса дал хороший пас в штрафную, мяч попал ко мне, и мне повезло забить. Это было очень эмоционально. Но у нас впереди было ещё 45 минут матча! Хорошо, что спустя две-три минуты прозвучал свисток на перерыв. В эти 15 минут мы собирали концентрацию на второй тайм. В этой игре мы играли хорошо, гораздо лучше, чем в первом матче в России. Но для больших результатов всегда нужно немного удачи, и в обоих матчах она нам помогла. То, что происходило после этой игры, было непередаваемо, это были большие эмоции. Это был самый важный гол в моей карьере.

Ранее бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков поделился воспоминаниями о настроениях в команде после поражения от Словении.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Коноплянка: «Тедеско - хороший специалист, предпочитающий осторожность»
Сегодня, 18:30 Комментарии0
Тите: «Пакета - талантливый парень»
Сегодня, 18:21 Комментарии0
Пёнтек: «Я буду стоить 70 млн евро»
Сегодня, 18:16 Комментарии1
Азар: «Знаю Лэмпарда не как тренера, а как игрока. Он прекрасный парень»
Сегодня, 17:57 Комментарии1
Батшуайи: «Мы с Лукаку прекрасно дополняем друг друга»
Сегодня, 17:55 Комментарии0
Джан: «Я не мальчик для битья»
Сегодня, 17:37 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100