ГлавнаяНовости

Платини: «Я против VAR»

сегодня, 13:09

Бывший президент УЕФА Мишель Платини высказался против применения системы VAR в футболе.

Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему VAR не решит никаких проблем. Я против этой технологии и считаю ее мусором. К сожалению, мы не вернем футбол в прежнее состояние.

Отметим, что ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал проблемы в работе системы VAR.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пранделли верит в возвращение Балотелли в сборную Италии
Сегодня, 13:46 Комментарии5
Саутгейт: «Сейчас мы лучше готовы, чем перед чемпионатом мира»
Сегодня, 11:43 Комментарии3
Саутгейт назвал фаворитов Евро-2020
Сегодня, 10:39 Комментарии6
Рой Кин рассказал о недостатках в игре Деклана Райса
Сегодня, 09:46 Комментарии0
Рой Кин раскритиковал Хадсона-Одои за игру в матче с Косово
Сегодня, 08:26 Комментарии6
Сантуш: «Сборную Португалии никогда не считают фаворитом»
Вчера, 22:12 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
сканер
сканер
сегодня в 15:13
Всё новое всегда принималось в штыки-господин Платини и при Вас коррупция в УЕФА была запредельной!Почему все виды спорта внедряют электронные новшества и президенты этих видов спорта не против и идут со временем в ногу,а футбольные чинуши какие-то исключительные?Ответ очевиден-нечистоплотность в сфере футбола!
Doping87
Doping87
   210 / 841
сегодня в 14:40
Прочёл ниже написанные высказывания и в чём то соглашусь. Все удивляются, как такие гранды как Барса и Реал начали проигрывать всяким ноунеймам? Да всё просто, теперь зарядить судейку не получается. Можно только зарядить теперь игроков(вратаря например или цз), но и тут не будет 100% результата. Посмотрите на результаты Спратка при введении VAR. И сразу всё становиться понятно.
VAR не ломает игру, а лишь вводит определенную ответственнось.
калач
калач
сегодня в 14:35
Против VAR но за ЧМ в России и Катаре
Doping87
Doping87
   210 / 841
сегодня в 14:35
С var тяжело воровать и мухлевать.
Лиговский
Лиговский ответил Миша Вилков
   244 / 841
сегодня в 14:08
Кто платит, тот и танцует.
Филл хватит сидеть здесь сутками, писать глупости и лайкать самому себе
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   316 / 841
сегодня в 14:07
VAR для таких как Леня киевский, аферистов и воров.
ДАША Д
ДАША Д
   113 / 841
сегодня в 13:46
Современный уровень техники все же должен использоваться.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 841
сегодня в 13:29
Федун тоже против. Как только ввели Вар, так свиньи сразу повалились в подвал турнирной таблицы. Как их матчи стали честно судить, так они попёрли без задержек курсом в Пердив. Гыгыгы
time out
time out
   29 / 841
сегодня в 13:23
Я тоже против VAR. Это еще одна коррупционная игрушка в руках далеких от спорта людей. Систему видеонаблюдения обслуживают те же вилковы, которые творят беспредел на поле.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   21 / 841
сегодня в 13:18
"К сожалению, мы не вернем футбол в прежнее состояние."

Слишком палится Платини, всем понятно, что под "прежним состоянием" он имеет в виду Эвребе и Бузакку.

Но, увы, футбольному сообществу удалось выбить европейский футбол из грязных рук "Барселоны", и она больше не может удалять игроков соперника, когда хочет, а Пике - играть в волейбол в штрафной.

И все, результаты закончились.
Миша Вилков
Миша Вилков
   2 / 841
сегодня в 13:13
Кто платит, тот и танцует.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100