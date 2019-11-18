Платини: «Я против VAR»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини высказался против применения системы VAR в футболе.
Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему VAR не решит никаких проблем. Я против этой технологии и считаю ее мусором. К сожалению, мы не вернем футбол в прежнее состояние.
Отметим, что ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал проблемы в работе системы VAR.
VAR не ломает игру, а лишь вводит определенную ответственнось.
VAR не ломает игру, а лишь вводит определенную ответственнось.
Слишком палится Платини, всем понятно, что под "прежним состоянием" он имеет в виду Эвребе и Бузакку.
Но, увы, футбольному сообществу удалось выбить европейский футбол из грязных рук "Барселоны", и она больше не может удалять игроков соперника, когда хочет, а Пике - играть в волейбол в штрафной.
И все, результаты закончились.
Слишком палится Платини, всем понятно, что под "прежним состоянием" он имеет в виду Эвребе и Бузакку.
Но, увы, футбольному сообществу удалось выбить европейский футбол из грязных рук "Барселоны", и она больше не может удалять игроков соперника, когда хочет, а Пике - играть в волейбол в штрафной.
И все, результаты закончились.