Платини: «Я против VAR»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини высказался против применения системы VAR в футболе.

Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему VAR не решит никаких проблем. Я против этой технологии и считаю ее мусором. К сожалению, мы не вернем футбол в прежнее состояние.