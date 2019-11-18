Азар: «Знаю Лэмпарда не как тренера, а как игрока. Он прекрасный парень»

Полузащитник мадридского «Реала» , ранее выступавший за «Челси», поделился мнением о работе главного тренера лондонского клуба .

Я знаю Фрэнка не как тренера, а как игрока. Он прекрасный парень. За четыре месяца своей работы он смог показать, что способен быть одним из лучших тренеров в мире.

Замечательно, что в «Челси» играют молодые игроки, при том англичане. Это положительный фактор и для Англии, и для «Челси». Им повезло с такой молодежью.

Что касается трансферного бана, то не могу сказать, пошел ли он команде во вред или на пользу. Если бы у «Челси» было еще несколько топ-игроков, они были бы на первом месте.