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Азар: «Знаю Лэмпарда не как тренера, а как игрока. Он прекрасный парень»

сегодня, 17:57

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар, ранее выступавший за «Челси», поделился мнением о работе главного тренера лондонского клуба Фрэнка Лэмпарда.

Я знаю Фрэнка не как тренера, а как игрока. Он прекрасный парень. За четыре месяца своей работы он смог показать, что способен быть одним из лучших тренеров в мире.

Замечательно, что в «Челси» играют молодые игроки, при том англичане. Это положительный фактор и для Англии, и для «Челси». Им повезло с такой молодежью.

Что касается трансферного бана, то не могу сказать, пошел ли он команде во вред или на пользу. Если бы у «Челси» было еще несколько топ-игроков, они были бы на первом месте.

Стоит отметить, что Лэмпард стал лучшим тренером английской Премьер-Лиги в октябре. На данный момент его команда занимает 3 строчку в турнирной таблице.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 18:19
У Фрэнка большое будушее как у тренера.
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