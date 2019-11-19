ГлавнаяНовости

Селюк: «Гогуа — лучший защитник ЦСКА, он никуда не уйдет»

сегодня, 14:42

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, заявил, что 25-летний ивуарийский футболист не покинет московскую команду в ближайшее время.

Может ли Гогуа уйти в аренду зимой? Гогуа — лучший защитник команды, возьмите статистику и посмотрите. А не играл он в старте, потому что у него была травма, в некоторых матчах Седрик выходил на уколах. Вопрос с арендой даже не рассматривается. Уверен, что и ЦСКА сам не хочет с ним расставаться. У него все в порядке.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Самедов: «Сейчас можно делать всё, что захочет тренерский штаб»
Сегодня, 15:34 Комментарии1
Жамалетдинов, скорее всего, зимой покинет «Лех»
Сегодня, 15:05 Комментарии1
Агент Кучаева - о контракте: «Мы уже начали диалог с ЦСКА»
Сегодня, 14:16 Комментарии5
Игнатьев: «У сборной России очень хорошие шансы выйти из группы на Евро»
Сегодня, 14:09 Комментарии4
Ловчев: «У сборной России есть шансы на выход из группы на Евро-2020»
Сегодня, 14:08 Комментарии6
Дзюба: «Сборная России научилась играть с командами своего уровня»
Сегодня, 13:42 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   91 / 836
сегодня в 15:39
Для Селюка свои всегда суперлучшие игроки.
makkie
makkie ответил cska plus
   20 / 836
сегодня в 15:29
У вас весь состав из дреаесины во главе с физруком очередным.
2-1 в последнем дерби - выходит, состав цска вообще гнилые деревяшки :)
Abverin
Abverin
   165 / 836
сегодня в 15:27
Не от этого ли ЦСКА так часто стали унижать, что у него такие лучшие защитники?
cska plus
cska plus ответил makkie
   4 / 836
сегодня в 15:21
Впарил таки Селюк коням свою древесину! Теперь будет хвалить Гогуа и ругать Ганчаренко, если тот продолжит мариновать его клиента на лавке. Второй Траоре :)
У вас весь состав из дреаесины во главе с физруком очередным.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил makkie
   481 / 836
сегодня в 15:13
Впарил это малком. А гогуа это игрок который может выстрелить а может и не заиграть вообще. Но за него заплатили копейки и если он не заиграет то не велика потеря
Т34
Т34
   17 / 836
сегодня в 15:03
Все, самые лучшие игроки в мировом футболе, у балабола Селюка.
makkie
makkie
   20 / 836
сегодня в 14:57
Впарил таки Селюк коням свою древесину!
Теперь будет хвалить Гогуа и ругать Ганчаренко, если тот продолжит мариновать его клиента на лавке. Второй Траоре :)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100