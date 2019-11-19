Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА , заявил, что 25-летний ивуарийский футболист не покинет московскую команду в ближайшее время.

Может ли Гогуа уйти в аренду зимой? Гогуа — лучший защитник команды, возьмите статистику и посмотрите. А не играл он в старте, потому что у него была травма, в некоторых матчах Седрик выходил на уколах. Вопрос с арендой даже не рассматривается. Уверен, что и ЦСКА сам не хочет с ним расставаться. У него все в порядке.