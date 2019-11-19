Дзюба: «Хочется выйти как минимум в четвертьфинал Евро-2020»

Нападающий сборной России рассказал про амбиции национальной команды перед стартом Евро-2020.

Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье.