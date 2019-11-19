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Дзюба: «Хочется выйти как минимум в четвертьфинал Евро-2020»

сегодня, 13:25

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал про амбиции национальной команды перед стартом Евро-2020. 

Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье.

Ранее Дзюба оценил выступления сборной России в отборочном цикле Евро-2020.

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Все комментарии
Валерон
Валерон
   335 / 833
сегодня в 14:08
Мы будем сражаться как львы (с)
0-3 первый тайм
Мур-мяу Дзюба Лев ;)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Константин Белых
   3 / 833
сегодня в 14:07
Если усач не побоится- в нападении Бакаев должен сыграть в паре с Шапи. Десятилетняя тактика-закинь на Дзюбу а там как пойдет с нормальными сборными уже не катит.И в Раме должен быть Сафонов или Максименко а не престарелые негры с вокзала. Может что и выйдет...
Бакаев - однозначно, а вот Шапи тянет одеяло на себя - второй Мирзов. Бакаев и Головин - вот перспективная пара. Да и в нападении хотелось бы , чтоб помимо Дзюбы, еще кого то наиграли.
Т34
Т34
   18 / 833
сегодня в 13:56
С такой игрой, какую показываешь, нечего и рот открывать. Там карликов не будет.
particular
particular ответил NEADEKVAT
   9 / 833
сегодня в 13:54
Оставит полюбас( Адекватный коач выпустил бы Комличенко сегодня с Сан-Марино
Жаль... Роль ватерпольного "столба" уже приелась и никого не напрягает...
VIPded
VIPded
   78 / 833
сегодня в 13:53
Удачи нашей сборной!!!
зигзаг
зигзаг
   142 / 833
сегодня в 13:52
Уж этот деревянный дзюба не высовывался бы после позоров своих )))
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил particular
   512 / 833
сегодня в 13:51
Можно признать, что у Дзюбы был кратковременный всплеск полезности... Но, нынче, венценосного с нимбом над головой, надо срочно, но безболезненно выводить из орбиты сборной... Пожать руку и - в клуб дохаживать... Если коуч поставил на него, как неприкасаемого, то на полях скоростного, вдохновенного, маневренного и изобретательного Евро, мы останемся вне игры...
Оставит полюбас( Адекватный коач выпустил бы Комличенко сегодня с Сан-Марино
d_fincher
d_fincher
   13 / 833
сегодня в 13:51
Лев снова в деле. Кто-нибудь, заткните газпромщика.
нечитайло
нечитайло
   810 / 833
сегодня в 13:50
Малова то
ziborock
ziborock
   10 / 833
сегодня в 13:50
Опять лев раскукарекался! После Бельгийцев молчал, но говорливая натура взяла верх!)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   317 / 833
сегодня в 13:43
Главно вам с треском не провалиться.
Константин Белых
Константин Белых ответил particular
   144 / 833
сегодня в 13:39
Можно признать, что у Дзюбы был кратковременный всплеск полезности... Но, нынче, венценосного с нимбом над головой, надо срочно, но безболезненно выводить из орбиты сборной... Пожать руку и - в клуб дохаживать... Если коуч поставил на него, как неприкасаемого, то на полях скоростного, вдохновенного, маневренного и изобретательного Евро, мы останемся вне игры...
Если усач не побоится- в нападении Бакаев должен сыграть в паре с Шапи. Десятилетняя тактика-закинь на Дзюбу а там как пойдет с нормальными сборными уже не катит.И в Раме должен быть Сафонов или Максименко а не престарелые негры с вокзала. Может что и выйдет...
КЭТиК
КЭТиК
   97 / 833
сегодня в 13:36
Из группы проблема выйти.
marvel777
marvel777
   319 / 833
сегодня в 13:35
стоило вдуть Бельгии как аппетиты начали принимать более реалистичную форму)
particular
particular
   9 / 833
сегодня в 13:34
Можно признать, что у Дзюбы был кратковременный всплеск полезности...
Но, нынче, венценосного с нимбом над головой, надо срочно, но безболезненно выводить из орбиты сборной... Пожать руку и - в клуб дохаживать...
Если коуч поставил на него, как неприкасаемого, то на полях скоростного, вдохновенного, маневренного и изобретательного Евро, мы останемся вне игры...
С детства за детство
С детства за детство
   50 / 833
сегодня в 13:34
Хочется, чтобы ты заткнулся наконец.
makkie
makkie
   21 / 833
сегодня в 13:34
Опять Дзюба ̶Л̶е̶в̶ разболтался, не к добру.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   223 / 833
сегодня в 13:29
Если свиней не будет в сборной, возможно, получится.
cska plus
cska plus
   4 / 833
сегодня в 13:28
Так же как он хотел выглядеть львом пару дней назад только мы увидели мышонка жалкого.
Big krendel
Big krendel
   28 / 833
сегодня в 13:28
Хоть есть желание и настрой. И то хорошо.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   19 / 833
сегодня в 13:27
Деревянный лев заговорил, который только против Сан-Марино горазд
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