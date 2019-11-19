Дзюба: «Хочется выйти как минимум в четвертьфинал Евро-2020»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал про амбиции национальной команды перед стартом Евро-2020.
Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье.
Ранее Дзюба оценил выступления сборной России в отборочном цикле Евро-2020.
0-3 первый тайм
Мур-мяу Дзюба Лев ;)
0-3 первый тайм
Мур-мяу Дзюба Лев ;)
Но, нынче, венценосного с нимбом над головой, надо срочно, но безболезненно выводить из орбиты сборной... Пожать руку и - в клуб дохаживать...
Если коуч поставил на него, как неприкасаемого, то на полях скоростного, вдохновенного, маневренного и изобретательного Евро, мы останемся вне игры...
Но, нынче, венценосного с нимбом над головой, надо срочно, но безболезненно выводить из орбиты сборной... Пожать руку и - в клуб дохаживать...
Если коуч поставил на него, как неприкасаемого, то на полях скоростного, вдохновенного, маневренного и изобретательного Евро, мы останемся вне игры...