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Дзюба: «Черчесов объединил эту команду»

сегодня, 13:29

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о влиянии Станислава Черчесова на национальную команду. 

Какова роль Черчесова в моем личном прогрессе и прогрессе сборной? Огромная. Думаю, без Станислава Саламовича и его тренерского штаба всего этого не было бы. Главный тренер — наш генерал, человек, который ведет всю команду. А мы его идеи стараемся реализовать на футбольном поле. Он безумно сильно поменялся в лучшую сторону, чемпионат мира раскрыл его со всех сторон. Он умеет быть строгим, умеет пошутить, найти правильные слова.

Черчесов объединил эту команду. Одного его присутствия и взгляда достаточно, чтобы все выкладывались. Он проделывает очень крутую работу: классная политика, правильные тренировки, потрясающая подготовка. Все мы, футболисты, полностью ему доверяем и поддерживаем. Нет людей, которые с чем-то не согласны. Очень уважаем Станислава Саламовича, хотим, чтобы он у нас остался как можно дольше.

Можно ли сказать, что именно такого тренера не хватало команде раньше? Сто процентов! Тренер должен быть строгим, но в то же время не перегибать палку. Станислав Саламович полностью сочетает эти два качества, ведет себя ровно так, как надо — в перерыве, перед игрой… Он требовательный человек, и это очень хорошо для нашей сборной, потому что расслабиться мы можем в любой момент. Черчесов не даст этому случиться, он всегда держит нас в тонусе, и мы друг дружке тоже не даем спуску. Это то, что надо — баланс шуток и дисциплины.

Ранее Дзюба оценил выступления сборной России в отборочном цикле Евро-2020.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 833
сегодня в 14:13
Перед ЧЕ про Слуцкого то же самое говорил, почти один в один!!! Все кто его в основу ставит - хорошие тренеры в его понимании!!!
Raamtvall
Raamtvall
   387 / 833
сегодня в 14:06
Грязные газовые деньги объединили эту команду, дав ей халявный четвертьфинал купленного домашнего чм и ручных судей, которые это воплотили.
cska plus
cska plus
   4 / 833
сегодня в 13:41
У Дзюбы язык без костей, мне он нравится тогда когда рассказывает про хрющек.
Лиговский
Лиговский
   157 / 833
сегодня в 13:30
Дзюба что-то нагло врет.
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