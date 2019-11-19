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Ловчев: «У сборной России есть шансы на выход из группы на Евро-2020»

сегодня, 14:08

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о перспективах сборной России на Евро-2020.

Мы с Бельгией сейчас играем довольно постоянно. Мы играли перед Кубком Конфедераций в Сочи — 3:3, проигрывая за пять минут до конца. Сыграли два раза сейчас. В принципе посмотрели, как с ними лучше играть. Сейчас нас особенно ничего не беспокоило, мы могли играть в открытый футбол, постарались сыграть и увидели, как нас разорвали. Понятно, что Бельгия — это особая история, любая команда будет иметь проблемы с ней. Она и по рейтингу первая в Европе, и по игре первая. Я думаю, что даже французы нам были бы предпочтительней. Поэтому уверен, что мы перестроимся, что такой открытой игры, когда нам в первом тайме могут забить три гола, не будет.

Если говорить о Дании, там сейчас хорошее поколение. При всем при этом Дания не входит в топ-5 команд Европы как Испания, Германия, Италия. Поэтому с Данией можно играть и можно ее обыгрывать.

Здесь вопрос будет такой: если бельгийцы нас не боятся и выйдут с хорошей памятью, то датчане будут побаиваться нас. Они играли у нас на чемпионате мира и проиграли, и вылетели от Хорватии, как, кстати, и мы тоже. У них в голове, что у нас сборная все-таки хорошая. Это очень важно. Поэтому с датчанами можно играть однозначно.

Есть шансы на выход из группы на чемпионате Европы 2020 года. У нас не играло два футболиста европейского уровня. В Европе футбол играют быстрее, активнее и правильнее. Когда против нас играют футболисты, которые являются лидерами мадридского «Реала» и «Интера». Хотя бы у нас есть Головин, который что-то из себя представляет в «Монако». Черышев, который удачно, но не всегда играет. Таких у нас мало. Наш чемпионат не готовит мастеров высокого класса.

Ситуация такая, когда приезжают иностранные тренеры, они через некоторое время говорят, что у нас медленный футбол. Это показатель. Поэтому важно, чтобы мы были в хорошем физическом состоянии, но мы все равно отстаем от этих команд. То, что произошло на чемпионате мира, это надо связывать с тем, что мы играли на своем поле и команды в группе у нас были не ахти какие, тот же Египет и Саудовская Аравия. Там уже будет труднее. Сложно сказать, выйдут или не выйдут, но шансы есть всегда.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   238 / 836
сегодня в 15:21
Группы ещё нет, зато шансы уже есть.
Морозовский
Морозовский
   2 / 836
сегодня в 14:58
И Бельгия, и Дания только рады, что им улыбнулась на мунди-Евро играть с нашей сборной.
mihaluch
mihaluch
   67 / 836
сегодня в 14:57
Кадровый дефицит в сборной конечно чувствуется, но есть примеры когда сборные без звёзд занимали высокие места.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 836
сегодня в 14:26
Вода
Abverin
Abverin
   165 / 836
сегодня в 14:21
Трепло спартаковское вообще в бота превратилось, после того, как он сообщил о возрождении спартака всё уважение потерял. Рейнгольд хоть больше не появляется после своего заявления о прогрессе спартака. Совсем обстановкой не владеют, живут свиными инстинктами.
cska plus
cska plus
   4 / 836
сегодня в 14:18
Обратил внимание на то, что тарасовские старпёры типа жеки и рейнголда, в последнее время не комментируют ничего про спартак такое ощущение будто спартак для них закончился но зато стали любителями обсуждать игру других команд и сборной, вопрос, к чему это?
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