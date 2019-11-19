Дзюба: «Сборная России научилась играть с командами своего уровня»

Нападающий сборной России рассказал о прогрессе национальной команды после ЧМ -2018.

Сборная продолжила прогрессировать? Да. Нынешний отборочный цикл это показывает. Очень хорошо, что сборная России научилась играть с командами своего уровня или даже чуть ниже классом. Мы не допускали осечек. В домашнем матче с Казахстаном одержали минимальную победу, но он прошел полностью под нашу диктовку. Мы чувствовали, что гол - вопрос времени, и в итоге забили в конце. В целом, если бы не матчи с Бельгией, мы довольны. Довольно уверенно прошли, хотя прекрасно понимали: группа непростая. Но как только мы из нее вышли, все сразу стали говорить, что группа слабая. Это нормально. Мы движемся в правильном направлении. Главное - не сбавлять обороты.