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Дзюба: «Сборная России научилась играть с командами своего уровня»

сегодня, 13:42

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о прогрессе национальной команды после ЧМ-2018.

Сборная продолжила прогрессировать? Да. Нынешний отборочный цикл это показывает. Очень хорошо, что сборная России научилась играть с командами своего уровня или даже чуть ниже классом. Мы не допускали осечек. В домашнем матче с Казахстаном одержали минимальную победу, но он прошел полностью под нашу диктовку. Мы чувствовали, что гол - вопрос времени, и в итоге забили в конце. В целом, если бы не матчи с Бельгией, мы довольны. Довольно уверенно прошли, хотя прекрасно понимали: группа непростая. Но как только мы из нее вышли, все сразу стали говорить, что группа слабая. Это нормально. Мы движемся в правильном направлении. Главное - не сбавлять обороты.

Ранее Дзюба оценил выступления сборной России в отборочном цикле Евро-2020.

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Все комментарии
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   32 / 833
сегодня в 14:10
Хаха наш уровень Сан-Марино/Кипр??? Что он несёт)))
STVA 1
STVA 1
   127 / 833
сегодня в 14:05
Были и группы и сильнее , учитывая , что Шотландия никакая была , то группа откровенно проходная.
pomor 445
pomor 445 ответил Barcelona_Rostov
   222 / 833
сегодня в 14:05
Что-то много Дзюбы сегодня....
Дежурный по сайту. В следующий раз будет другой.
kts
kts
   47 / 833
сегодня в 14:00
Дзюба раскололся
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   697 / 833
сегодня в 14:00
Что-то много Дзюбы сегодня....
time out
time out
   29 / 833
сегодня в 13:59
Вот только с ними вы и играете. Сегодня такая будет, с игроками твоего уровня.
mihaluch
mihaluch
   68 / 833
сегодня в 13:57
Уровень сборной России это Кипр, Казахстан, Андорра и т.п.
Призрак Лобановского
Призрак Лобановского
   177 / 833
сегодня в 13:55
Казахстан, Сан Маино, Лихтенштейн - уровень!)))
Mangur
Mangur
   344 / 833
сегодня в 13:48
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