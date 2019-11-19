Игнатьев: «У сборной России очень хорошие шансы выйти из группы на Евро»

Бывший главный тренер сборной России оценил шансы национальной команды на Евро-2020.

Сможет ли Россия выйти из группы на чемпионате Европы? Почему нет? По таким конкретным ощущениям и из увиденного Бельгия на сегодняшний день сильнее нашей команды. Насчет Дании я бы поспорил и не отдавал приоритета команде Дании перед нашей сборной. Наша команда показывала достойную основательную игру. Надо учесть, что мы будем играть, по всей видимости, у себя дома. Болельщики — это особый раздражитель для футболистов. Самое основное, что под руками у Черчесова команда будет находиться длительный промежуток времени. Этого будет достаточно, чтобы привести команду в хорошее игровое состояние.

Дания не настолько основательный соперник, это добротная команда, но не более того. В ее составе нет больших мастеров, каких переизбыток в Бельгии, отсюда и качество игры. Все остальное с точки зрения тактической направленности, я думаю, наши все предусмотрят и сделают все возможное, чтобы найти точки соприкосновения и не остаться в безоружном состоянии.

Очень хорошие шансы выйти из группы. Наверное, мы лишнее нагоняем на Бельгию, хотя все познается в сравнении, которое не в пользу нас. А с Данией мы не играли, но видели ее в отборочных циклах. Это обыкновенная команда с огромным желанием добиваться результата, но не более того.