Сёмин: «Фарфан вернётся в январе»

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии здоровья нападающего Джефферсона Фарфана.
Фарфан еще лечится, восстанавливается от полученной травмы. После Нового года он будет тренироваться с командой.
Хотел бы я, чтобы с ним продлили контракт? Я не могу ответить на этот вопрос. Мне нужно посмотреть на Фарфана, когда он выйдет на футбольное поле.
И Фарфан...И Кокорин...И Малком...И 4 новых немца-спартаковца...)))
2- й круг...Будет нескучным...
И Фарфан...И Кокорин...И Малком...И 4 новых немца-спартаковца...)))
2- й круг...Будет нескучным...