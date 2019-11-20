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Сёмин: «Фарфан вернётся в январе»

20 ноября 2019, 17:08

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии здоровья нападающего Джефферсона Фарфана.

Фарфан еще лечится, восстанавливается от полученной травмы. После Нового года он будет тренироваться с командой.

Хотел бы я, чтобы с ним продлили контракт? Я не могу ответить на этот вопрос. Мне нужно посмотреть на Фарфана, когда он выйдет на футбольное поле.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   218 / 831
20 ноября в 19:04
здоровья
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 831
20 ноября в 17:58
Пусть долечивается и после паузы помогает, здоровья!!!
ДСА
ДСА
   237 / 831
20 ноября в 17:48
Скорее в феврале, если в еаровесну выйдут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 831
20 ноября в 17:17
Будет интересно...
И Фарфан...И Кокорин...И Малком...И 4 новых немца-спартаковца...)))
2- й круг...Будет нескучным...
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