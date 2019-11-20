Сёмин: «Фарфан вернётся в январе»

Наставник «Локомотива» рассказал о состоянии здоровья нападающего .

Фарфан еще лечится, восстанавливается от полученной травмы. После Нового года он будет тренироваться с командой.

Хотел бы я, чтобы с ним продлили контракт? Я не могу ответить на этот вопрос. Мне нужно посмотреть на Фарфана, когда он выйдет на футбольное поле.