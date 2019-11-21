«Ювентус» готов потратить на трансфер Мбаппе 380 млн евро

21 ноября 2019, 10:24

«Ювентус» рассматривает вариант покупки нападающего ПСЖ летом следующего года.

На сегодняшний день туринский клуб изучает все возможные детали трансфера 20-летнего французского форварда. Руководство «Юве» готово потратить на покупку Килиана 380 миллионов евро, включая зарплату.

Нынешний контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан до июня 2022 года. Ранее появлялась новость о том, что мать французского игрока уже начала переговоры с «Реалом».