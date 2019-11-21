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«Ювентус» готов потратить на трансфер Мбаппе 380 млн евро

21 ноября 2019, 10:24

«Ювентус» рассматривает вариант покупки нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе летом следующего года.

На сегодняшний день туринский клуб изучает все возможные детали трансфера 20-летнего французского форварда. Руководство «Юве» готово потратить на покупку Килиана 380 миллионов евро, включая зарплату.

Нынешний контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан до июня 2022 года. Ранее появлялась новость о том, что мать французского игрока уже начала переговоры с «Реалом».

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Князь сажал врагов на посох
   166 / 831
вчера в 00:07
За счет уровня тренеров
какие у вас тренеры? ))) у нас один Зидан выиграл больше ЛЧ чем весь ваш сериал )))))))
Мбаппе технарь и бегунок, какой тактический футбол ))) у вас бомбардир Рон стал середняком, зато 38 летние становятся лучшими бомбардирами )) 1050 лет не меняется чемпион и после октября-ноября заканчивается интрига в чемпе )))
NGYRZ
NGYRZ ответил Тага Дага
   26 / 831
21 ноября в 22:30
Ты родной брат Ювенале,один Бадр,второй король Люксембургов,Прибалтов....всяких Андор...и стоматологов....типа Фарер ..смотри не кому не говори за кого топите...друзья и братья отвернуться,зная что топите за ГЕлЯ...
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
       5 / 831
    21 ноября в 19:52
    ну Юве как птица феникс вернулся и еще всех переживет
    А мы хейтеров на посох пересажаем. Аха-ха)
    juvenale
    juvenale ответил Князь сажал врагов на посох
       18 / 831
    21 ноября в 19:09
    Думали, что Юве. На самом деле убили серию А.
    ну Юве как птица феникс вернулся и еще всех переживет
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
       5 / 831
    21 ноября в 18:35
    не верь газетам))в 2006 уже поверили миланским газетам и убили Юве))
    Думали, что Юве. На самом деле убили серию А.
    juvenale
    juvenale ответил Y N W A.
       18 / 831
    21 ноября в 18:33
    Вопросы пффф, да они в каждом матче в сторону любого судьи могут быть. Ты пруфы представь.
    ну два из двух как-то странно)))
    juvenale
    juvenale ответил Y N W A.
       18 / 831
    21 ноября в 18:32
    Мне достаточно десятка статей в инете, чтобы убедиться в коррупционной составляющей дела.
    не верь газетам))в 2006 уже поверили миланским газетам и убили Юве))
    juvenale
    juvenale ответил Y N W A.
       18 / 831
    21 ноября в 18:31
    Мне достаточно десятка статей в инете, чтобы убедиться в коррупционной составляющей дела.
    ну так коррупционная составляющая,это не подкуп судей))

    Но серия В для «Юве» все равно не вырисовывалась. Шестая статья регламента (договорняки) – единственная, которая предусматривала понижение в дивизионе. Суд прямо указал, что «Юве» ее не нарушал, а Моджи, говоривший с Паоло Бергамо, не влиял на назначение рефери.

    Это – решения и Федерального суда, и Федеральной апелляционной комиссии. «Не было ничего нелегального, сезон-2004/05 не был договорным. Единственное сомнение у нас вызвал матч «Лечче» – «Парма», но сезон в любом случае был чистым», – федеральный судья Пьеро Сандулли.

    Моджи не нарушил ничего, что каралось бы жестче штрафов и лишения очков. Лаки Лучано вменили в вину «возможность влияния на результат». Доказательством преимущества, полученного «Ювентусом», назвали первое место в турнирной таблице. Понижение стало реальным, когда Гвидо Росси и его помощники на ходу добавили пункт «Структурное нарушение статей» – нарушение каждого пункта по отдельности никак не вело к ссылке в серию B.

    «Мы должны были дольше расследовать дело Моджи. У Федерального суда не было достаточных доказательств, чтобы лишить «Юве» скудетто. Но Гвидо Росси собрал своих друзей, один из которых входил в совет директоров «Интера», и отдал миланцам титул «Ювентуса», – федеральный судья Карло Порчедду признался только год назад.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Y N W A.
       5 / 831
    21 ноября в 18:22
    Мне достаточно десятка статей в инете, чтобы убедиться в коррупционной составляющей дела.
    Правильно говорил Наполеон: "Одна газета стоит целого полка", аха-ха)
    Обычно агрессивные люди не так наивны, но ты исключение)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
       5 / 831
    21 ноября в 18:20
    ну а скомина это же всем видно...человек может ошибиться один раз,но когда после Ромы он еще и Наполи убивает,тут уже вопросы
    А после Наполи делает для сквозеров финал, засудив ТТХ. Тут уже и вопросы все сняты. Аха-ха)
    Y N W A.
    Y N W A. ответил juvenale
       63 / 831
    21 ноября в 17:10
    Мне достаточно десятка статей в инете, чтобы убедиться в коррупционной составляющей дела.
    Y N W A.
    Y N W A. ответил juvenale
       63 / 831
    21 ноября в 17:09
    Вопросы пффф, да они в каждом матче в сторону любого судьи могут быть. Ты пруфы представь.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       120 / 831
    21 ноября в 16:47
    Это мы уже слышали! Вполне даже допускаю мысль, что это в итоге состоится) Впрочем, больше шансов у Килиана оказаться именно в мадридском Реале.
    juvenale
    juvenale ответил Y N W A.
       18 / 831
    21 ноября в 16:40
    Можешь хоть обчитаться- https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(2006) Теперь твоя очередь - про то, что Скомина судит за Ливерпуль, или сам б-л.
    ну а скомина это же всем видно...человек может ошибиться один раз,но когда после Ромы он еще и Наполи убивает,тут уже вопросы
    juvenale
    juvenale ответил Y N W A.
       18 / 831
    21 ноября в 16:39
    Можешь хоть обчитаться- https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(2006) Теперь твоя очередь - про то, что Скомина судит за Ливерпуль, или сам б-л.
    мне даже не нужно этот выдуманный бред читать...скинь мне конкретно дела из суда (где ,в каких матчах Ювентус судей покупал)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Ruslan3132
       5 / 831
    21 ноября в 16:19
    Смысл есть. В Италии он научится играть в тактический футбол, а в Испании, только симуляциям, тем более в кабинетном Реале
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Y N W A.
       5 / 831
    21 ноября в 16:17
    не за махинации, а по сфабрикованому делу.
    ты если не владеешь информацией, то лучше дрон сбивай. Это у тебя лучше получается, аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Ruslan3132
       5 / 831
    21 ноября в 16:16
    За счет уровня тренеров
    Тага Дага
    Тага Дага ответил NGYRZ
       122 / 831
    21 ноября в 15:56
    Ты родной брат Ювенале,один Бадр,второй король Люксембургов,Прибалтов....всяких Андор...и стоматологов....типа Фарер
    ..смотри не кому не говори за кого топите...друзья и братья отвернуться,зная что топите за ГЕлЯ...
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил juvenale
       166 / 831
    21 ноября в 15:47
    чемпионат Италии через год-два будет сильнее испанского
    за счет чего?
    Y N W A.
    Y N W A. ответил juvenale
       63 / 831
    21 ноября в 15:40
    Можешь хоть обчитаться- https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(2006)
    Теперь твоя очередь - про то, что Скомина судит за Ливерпуль, или сам б-л.
    juvenale
    juvenale ответил Y N W A.
       18 / 831
    21 ноября в 15:16
    Круто, а в 2006 был позорно отправлен за судейский махинации в серию б. Кто проект? Ювентус!
    про судейские махинации по подробнее(факты в студию) или бал-л
    Y N W A.
    Y N W A. ответил juvenale
       63 / 831
    21 ноября в 14:36
    Круто, а в 2006 был позорно отправлен за судейский махинации в серию б. Кто проект? Ювентус!
    juvenale
    juvenale ответил Ruslan3132
       18 / 831
    21 ноября в 14:34
    Смысл Мбаппе менять шило на мыло, из одного вялого чемпика в другой кидаться...Ему нужно в Ла Лигу или АПЛ. А лучше Реала нет варианта для него ))) В Юве продадим по классике за 100 через 12 лет
    чемпионат Италии через год-два будет сильнее испанского
    juvenale
    juvenale ответил Тага Дага
       18 / 831
    21 ноября в 14:33
    Я гномов не знаю, не видел, по твоему кому меньше 1-70 гномы,Стерлинг,Канте,правители, Суворов...Сталин, Путин..Медведь. ...их очень много. Я как ты не скрываюсь маской Юве,даже не зная днюху Дель Пьеро...поменяй аву,поставь туда аналду...он твой кумир, ты даже против переезду Мбапе в Юве...лишь бы твой любимчик остался.
    И да первая футбольная майка,которая у меня была, была с Дель Пьеро уже более двух десятков лет назад(когда твой гном был никем)))а твои слова просто веселят меня
    juvenale
    juvenale ответил NGYRZ
       18 / 831
    21 ноября в 14:32
    Мальчик, если тебе известно день рождение Дель Пьеро, это не значит, что ты фанат Юве! Я тоже знаю, день рождение Суареса, но это не значит, я фанат Барселоны. А на счет маски фаната Ювентуса, не тебе об этом заикаться, латентный фанатик Барселоны и лично аргентинского Короля товарарняков!
    так я не знаю к чему он это пишет)))) вроде даже об этом никогда не разговаривали))придумал себе какую-то ерунду)))я даже в тот день заходил на сайт и хотел видео вставить с поздравлениями с оф твиттера Юве,но новости тут не было
    juvenale
    juvenale ответил Тага Дага
       18 / 831
    21 ноября в 14:30
    Я гномов не знаю, не видел, по твоему кому меньше 1-70 гномы,Стерлинг,Канте,правители, Суворов...Сталин, Путин..Медведь. ...их очень много. Я как ты не скрываюсь маской Юве,даже не зная днюху Дель Пьеро...поменяй аву,поставь туда аналду...он твой кумир, ты даже против переезду Мбапе в Юве...лишь бы твой любимчик остался.
    ты откуда знаешь,что я не знаю когда днюха у ДП к.....за слова свои ответишь?
    juvenale
    juvenale ответил Y N W A.
       18 / 831
    21 ноября в 14:29
    Ахахах они скорее подождут пока ему 39 исполнится и заберут бесплатно. Да и Мбаппе на две головы выше позорного проекта из Италии.
    в1985 году Ювентус» стал первым клубом в истории европейского футбола, который выиграл все основные турниры УЕФА], а после победы в Межконтинентальном кубке и Кубке Интертото в 1999 году «Юве» стал единственным клубом в мире, который выиграл всевозможные трофеи
    Это кто проект скоминовец хахаха
    juvenale
    juvenale ответил GYTSYL
       18 / 831
    21 ноября в 14:27
    старуха и миллиард даст все доят кому не лень((АХАХАХ
    стыдно за пентеков хахахахах
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       166 / 831
    21 ноября в 13:29
    Смысл Мбаппе менять шило на мыло, из одного вялого чемпика в другой кидаться...Ему нужно в Ла Лигу или АПЛ. А лучше Реала нет варианта для него ))) В Юве продадим по классике за 100 через 12 лет
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