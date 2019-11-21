«Ювентус» готов потратить на трансфер Мбаппе 380 млн евро

«Ювентус» рассматривает вариант покупки нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе летом следующего года.
На сегодняшний день туринский клуб изучает все возможные детали трансфера 20-летнего французского форварда. Руководство «Юве» готово потратить на покупку Килиана 380 миллионов евро, включая зарплату.
Нынешний контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан до июня 2022 года. Ранее появлялась новость о том, что мать французского игрока уже начала переговоры с «Реалом».
Мбаппе технарь и бегунок, какой тактический футбол ))) у вас бомбардир Рон стал середняком, зато 38 летние становятся лучшими бомбардирами )) 1050 лет не меняется чемпион и после октября-ноября заканчивается интрига в чемпе )))
Мбаппе технарь и бегунок, какой тактический футбол ))) у вас бомбардир Рон стал середняком, зато 38 летние становятся лучшими бомбардирами )) 1050 лет не меняется чемпион и после октября-ноября заканчивается интрига в чемпе )))
Но серия В для «Юве» все равно не вырисовывалась. Шестая статья регламента (договорняки) – единственная, которая предусматривала понижение в дивизионе. Суд прямо указал, что «Юве» ее не нарушал, а Моджи, говоривший с Паоло Бергамо, не влиял на назначение рефери.
Это – решения и Федерального суда, и Федеральной апелляционной комиссии. «Не было ничего нелегального, сезон-2004/05 не был договорным. Единственное сомнение у нас вызвал матч «Лечче» – «Парма», но сезон в любом случае был чистым», – федеральный судья Пьеро Сандулли.
Моджи не нарушил ничего, что каралось бы жестче штрафов и лишения очков. Лаки Лучано вменили в вину «возможность влияния на результат». Доказательством преимущества, полученного «Ювентусом», назвали первое место в турнирной таблице. Понижение стало реальным, когда Гвидо Росси и его помощники на ходу добавили пункт «Структурное нарушение статей» – нарушение каждого пункта по отдельности никак не вело к ссылке в серию B.
«Мы должны были дольше расследовать дело Моджи. У Федерального суда не было достаточных доказательств, чтобы лишить «Юве» скудетто. Но Гвидо Росси собрал своих друзей, один из которых входил в совет директоров «Интера», и отдал миланцам титул «Ювентуса», – федеральный судья Карло Порчедду признался только год назад.
Но серия В для «Юве» все равно не вырисовывалась. Шестая статья регламента (договорняки) – единственная, которая предусматривала понижение в дивизионе. Суд прямо указал, что «Юве» ее не нарушал, а Моджи, говоривший с Паоло Бергамо, не влиял на назначение рефери.
Это – решения и Федерального суда, и Федеральной апелляционной комиссии. «Не было ничего нелегального, сезон-2004/05 не был договорным. Единственное сомнение у нас вызвал матч «Лечче» – «Парма», но сезон в любом случае был чистым», – федеральный судья Пьеро Сандулли.
Моджи не нарушил ничего, что каралось бы жестче штрафов и лишения очков. Лаки Лучано вменили в вину «возможность влияния на результат». Доказательством преимущества, полученного «Ювентусом», назвали первое место в турнирной таблице. Понижение стало реальным, когда Гвидо Росси и его помощники на ходу добавили пункт «Структурное нарушение статей» – нарушение каждого пункта по отдельности никак не вело к ссылке в серию B.
«Мы должны были дольше расследовать дело Моджи. У Федерального суда не было достаточных доказательств, чтобы лишить «Юве» скудетто. Но Гвидо Росси собрал своих друзей, один из которых входил в совет директоров «Интера», и отдал миланцам титул «Ювентуса», – федеральный судья Карло Порчедду признался только год назад.
Обычно агрессивные люди не так наивны, но ты исключение)
Обычно агрессивные люди не так наивны, но ты исключение)
ты если не владеешь информацией, то лучше дрон сбивай. Это у тебя лучше получается, аха-ха)
ты если не владеешь информацией, то лучше дрон сбивай. Это у тебя лучше получается, аха-ха)
..смотри не кому не говори за кого топите...друзья и братья отвернуться,зная что топите за ГЕлЯ...
..смотри не кому не говори за кого топите...друзья и братья отвернуться,зная что топите за ГЕлЯ...
Теперь твоя очередь - про то, что Скомина судит за Ливерпуль, или сам б-л.
Теперь твоя очередь - про то, что Скомина судит за Ливерпуль, или сам б-л.
Это кто проект скоминовец хахаха
Это кто проект скоминовец хахаха