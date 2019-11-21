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Тедеско: «У нас нет проблем с лимитом»

21 ноября 2019, 13:23

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что ему не мешает лимит на легионеров в РПЛ.

У нас нет проблем с лимитом. У «Спартака» отличная команда и подбор футболистов. Если бы лимита не было, мы бы играли тем же стартовым составом. Это не мешает нашей работе.

Напомним, что со следующего сезона клубы РПЛ смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 831
вчера в 09:05
Если б Тодеско обозначил проблемы с лимитом то лишил бы себя и своего немецкого друга раскрутить Федуна на дальнейшие малосмысленые но дорогие приобретения игроков в европах ...
А это не входит в их планы... )))
Ибо "тренерство" у Федуна процесс не длительный... и немцам надо многое "успеть"..))
Удачи этим бравых парням!!!
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
вчера в 06:40
По весне будет видно есть проблемы или нет проблем.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   473 / 831
вчера в 05:52
Проблемы есть с игрой.
drug01
drug01
   96 / 831
вчера в 00:19
Значит будет больше проблем!
Зенит превыше всего
Зенит превыше всего
21 ноября в 23:29
Проблема свиней в том что они существуют
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил blitz
   212 / 831
21 ноября в 23:18
Сказал конь который при помощи гинера чудесным образом становятся участниками еврокубков где им не обязательно дальше выйти с группы а лишь бы отыграть 6 матчей деньги получить и все на каникулы зимние уйти
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   273 / 831
21 ноября в 22:43
весна покажет кто где 76
Doping_87
Doping_87 ответил Т34
   556 / 831
21 ноября в 20:25
«Локомотив» – лидер по числу игроков в Премьер-лиге, 27 выпускников его академии значатся в заявках клубов РПЛ. Далее, на удивление многих, идет «Зенит», который дал высшей лиге нашего футбола 25 человек. «Спартак» лишь третий: 22 человека начинали путь в футболе в красно-белой форме.

Далее – нет, не армейцы, а «Динамо» – 19 выпускников. И лишь тут ЦСКА – 18 воспитанников в РПЛ. Затем академия Коноплева – 13 игроков, «Краснодар» уже успел взрастить 10 игроков до уровня РПЛ, «Рубин» – 7, «Сатурн» – 5, ФК «Москва» – 3, «Торпедо» – 4, «Чертаново» – 4, Другие/Местные школы – 65. Если не в курсе зачем трындеть?
Т34
Т34 ответил blitz
   13 / 831
21 ноября в 20:16
Нет проблем с лимитом, нет проблем с попаданием в еврокубки.
Ехидничаешь? Кони попали в еврокубки и что мы видим? Четыре матча - четыре позора! Кстати, про попадание коней в следующие еврокубки еще вилами по воде писано.
beefs
beefs
   168 / 831
21 ноября в 19:34
Подождём до весны...
blitz
blitz
   285 / 831
21 ноября в 19:17
Нет проблем с лимитом, нет проблем с попаданием в еврокубки.
kotmyshka
kotmyshka
   218 / 831
21 ноября в 19:06
ну и хорошо
Щит и меч
Щит и меч
   39 / 831
21 ноября в 19:03
вилков- У нас нет проблем с зянитом.
Т34
Т34 ответил Суеверный
   13 / 831
21 ноября в 19:00
"...отличная команда и подбор футболистов..." болтаются вне еврокубковой зоны и вряд ли в нее попаду. А очередная "модификация лимита" - шажочек в правильном направлении, но лучше бы сделать нормальный шаг и полностью лимит упразднить.
Чтобы открыть дверь за кордон для питерского газовика полностью. Тогда у лазурных не только своих воспитанников не увидишь, но и вообще российских футболистов.
112910415
112910415
   67 / 831
21 ноября в 18:46
настрой тренера - деловой
Некакойшенко
Некакойшенко
   46 / 831
21 ноября в 18:21
Главное чтоб проблем с судейством не было.
Остальное всё наживное.
Ваня лучший
Ваня лучший
   30 / 831
21 ноября в 18:21
А вроде этот лимит еще не утвердили. Там есть одна тонкость, связанная с необходимостью иметь в заявке не менее двух доморощенных футболистов, т.е. своих воспитанников.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 831
21 ноября в 18:20
Замечательная новость, а то я переживал сильно...
Sergey Z
Sergey Z
   298 / 831
21 ноября в 18:16
Лукавит!
oFANATo
oFANATo
   109 / 831
21 ноября в 18:02
Тедеско Верим. С 6-го места лучше жевать чем говорить.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
21 ноября в 18:00
Фердун:-У тренера-гопника не может быть проблем вообще за такую зарплату.
spartach n1
spartach n1
   2 / 831
21 ноября в 17:52
Миллер:-у нас нет проблем с вилковым .
Сп62
Сп62 ответил ПерекатиПоле
   110 / 831
21 ноября в 17:21
У Спартака праздник, а у осталных на ветке траур, сочуствуем.
Суеверный
Суеверный
   402 / 831
21 ноября в 16:47
"...отличная команда и подбор футболистов..." болтаются вне еврокубковой зоны и вряд ли в нее попаду. А очередная "модификация лимита" - шажочек в правильном направлении, но лучше бы сделать нормальный шаг и полностью лимит упразднить.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Big krendel
   66 / 831
21 ноября в 16:43
Ну если в Спартаке отличный подбор игроков, то остается соперникам только порадоваться :))
Так вся страна радуется !
Что Спартак в пердивк
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 831
21 ноября в 16:42
Вот и замечательно! Да и зулусов в стане пупсиков не много. Но это, видимо, пока:)
Свинельд
Свинельд
   258 / 831
21 ноября в 16:39
Спартааааааааааак!!! Тедескааааа!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
   66 / 831
21 ноября в 16:25
Интересно - мнтересно ...
А за румына Федун заплатил ?

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mangoх12
mangoх12
   54 / 831
21 ноября в 16:22
сплошные легионеры с Кавказа
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Литейный 4
   25 / 831
21 ноября в 16:18
Не-не-не, я не думаю, что прям 12-13, в десятке увисят.
Это к перерыву, а к концу сезона ХЗ...
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