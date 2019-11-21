Тедеско: «У нас нет проблем с лимитом»

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что ему не мешает лимит на легионеров в РПЛ.
У нас нет проблем с лимитом. У «Спартака» отличная команда и подбор футболистов. Если бы лимита не было, мы бы играли тем же стартовым составом. Это не мешает нашей работе.
Напомним, что со следующего сезона клубы РПЛ смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле.
А это не входит в их планы... )))
Ибо "тренерство" у Федуна процесс не длительный... и немцам надо многое "успеть"..))
Удачи этим бравых парням!!!
А это не входит в их планы... )))
Ибо "тренерство" у Федуна процесс не длительный... и немцам надо многое "успеть"..))
Удачи этим бравых парням!!!
Далее – нет, не армейцы, а «Динамо» – 19 выпускников. И лишь тут ЦСКА – 18 воспитанников в РПЛ. Затем академия Коноплева – 13 игроков, «Краснодар» уже успел взрастить 10 игроков до уровня РПЛ, «Рубин» – 7, «Сатурн» – 5, ФК «Москва» – 3, «Торпедо» – 4, «Чертаново» – 4, Другие/Местные школы – 65. Если не в курсе зачем трындеть?
Далее – нет, не армейцы, а «Динамо» – 19 выпускников. И лишь тут ЦСКА – 18 воспитанников в РПЛ. Затем академия Коноплева – 13 игроков, «Краснодар» уже успел взрастить 10 игроков до уровня РПЛ, «Рубин» – 7, «Сатурн» – 5, ФК «Москва» – 3, «Торпедо» – 4, «Чертаново» – 4, Другие/Местные школы – 65. Если не в курсе зачем трындеть?
Остальное всё наживное.
Остальное всё наживное.
Что Спартак в пердивк
Что Спартак в пердивк
А за румына Федун заплатил ?
«За иностранных тренеров надо платить 5 миллионов». Новая политика РФС
Исполком РФС ввел налог на иностранных тренеров, начал разбираться с деньгами и решил отказаться от кодекса чести. Владислав Воронин стал свидетелем подготовки новых реформ российского футбола.
А за румына Федун заплатил ?
«За иностранных тренеров надо платить 5 миллионов». Новая политика РФС
Исполком РФС ввел налог на иностранных тренеров, начал разбираться с деньгами и решил отказаться от кодекса чести. Владислав Воронин стал свидетелем подготовки новых реформ российского футбола.
Это к перерыву, а к концу сезона ХЗ...
Это к перерыву, а к концу сезона ХЗ...