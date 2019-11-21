Тедеско: «У нас нет проблем с лимитом»

21 ноября 2019, 13:23

Наставник «Спартака» заявил, что ему не мешает лимит на легионеров в РПЛ .

У нас нет проблем с лимитом. У «Спартака» отличная команда и подбор футболистов. Если бы лимита не было, мы бы играли тем же стартовым составом. Это не мешает нашей работе.