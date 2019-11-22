Билялетдинов: «У „Рубина“ сейчас непростой период»

Бывший главный тренер «Рубина» прокомментировал предстоящий матч казанской команды против «Зенита» в 17-м туре РПЛ .

У казанской команды сейчас непростой период, она почти не побеждает и забивает мало голов, хотя в начале сезона старалась играть в атаку, и временами у нее это довольно симпатично получалось. И тут, с одной стороны, «Зенит» и по составу, и по игре является однозначным фаворитом. С другой, у питерцев тоже не раз случались неожиданные осечки, а с учетом перерыва на сборные, когда большинство лидеров клуба уезжали в свои национальные команды, непонятно, насколько сбалансированными подопечные Семака подойдут к встрече в Казани. Поэтому результат непредсказуем.