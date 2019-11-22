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Билялетдинов: «У „Рубина“ сейчас непростой период»

вчера, 11:00
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит14:00 Не начался

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч казанской команды против «Зенита» в 17-м туре РПЛ

У казанской команды сейчас непростой период, она почти не побеждает и забивает мало голов, хотя в начале сезона старалась играть в атаку, и временами у нее это довольно симпатично получалось. И тут, с одной стороны, «Зенит» и по составу, и по игре является однозначным фаворитом. С другой, у питерцев тоже не раз случались неожиданные осечки, а с учетом перерыва на сборные, когда большинство лидеров клуба уезжали в свои национальные команды, непонятно, насколько сбалансированными подопечные Семака подойдут к встрече в Казани. Поэтому результат непредсказуем.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответил Klaksvikar Itrottarselag
   599 / 831
вчера в 14:19
У букмекеров прямо противоположное мнение насчёт предсказуемости исхода этого матча.
чё говорят , чё пишут ? )
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   311 / 831
вчера в 14:18
У букмекеров прямо противоположное мнение насчёт предсказуемости исхода этого матча.
ildar_3871
ildar_3871
   599 / 831
вчера в 14:17
Морозовский 4 / 829сегодня в 12:29
Критические дни на "зене" кончатся.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Конечно , вот порвем зеню , и заживем !)
ildar_3871
ildar_3871 ответил Одержимый хряк
   599 / 831
вчера в 14:15
Зениту только удачи, как с Пердивщиком.
как там Дзюба поживает , не ворует ничего уже ?
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   75 / 831
вчера в 11:36
Зениту только удачи, как с Пердивщиком.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
вчера в 11:29
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