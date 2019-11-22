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Булыкин: «„Локомотиву“ этот перерыв на игры сборных был нужен как воздух»

вчера, 10:29

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о нынешнем состоянии московского клуба.

«Локомотиву» этот перерыв на игры сборных был нужен как воздух, с учетом всех кадровых проблем, с которыми команда столкнулась в последнее время. Конечно, если ты хочешь бороться за самые высокие места, надо не обращать внимания на потери и играть тем составом, который есть сейчас. Но всё равно нельзя не учитывать, что из-за повреждений выпадали многие ключевые футболисты клуба. Поэтому хорошо, что случилась эта двухнедельная пауза, когда у игроков было время оправиться от травм и подлечиться. Благодаря этому «Локомотив» может перевести дух и играть на победу с «Тамбовом», три очка в матче с которым крайне необходимы, чтобы продолжить бороться за самые высокие места.

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Все комментарии
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман ответил galem72
   364 / 831
вчера в 12:17
Нет, злость и недоумение!
Не злись, береги нервы !
galem72
galem72 ответил Аполлон Тиртышный- Кацман
   69 / 831
вчера в 12:03
Зависть ?
Нет, злость и недоумение!
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман ответил galem72
   364 / 831
вчера в 11:54
Многим! А когда за бюджет, то ещё больше.
Зависть ?
Cremen
Cremen
   59 / 831
вчера в 11:39
Тамбову было нужно то же самое.
galem72
galem72 ответил Аполлон Тиртышный- Кацман
   69 / 831
вчера в 11:26
А чем тебя не устраивает Булыкин, осмелюсь спросить ?
Многим! А когда за бюджет, то ещё больше.
drug01
drug01
   96 / 831
вчера в 11:25
Посмотрим на результат!
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман ответил cska plus
   364 / 831
вчера в 11:12
Тамбов может испорить настроение паровозикам.
Ровно, как и Крылья коням.
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман ответил galem72
   364 / 831
вчера в 11:10
"...советник президента Локомотива..." Я худею от этих должностей за казённый счёт. Что это такое и зачем, тем более булыкин?
А чем тебя не устраивает Булыкин, осмелюсь спросить ?
galem72
galem72
   69 / 831
вчера в 11:05
"...советник президента Локомотива..."

Я худею от этих должностей за казённый счёт. Что это такое и зачем, тем более булыкин?
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 11:02
Тамбов может испорить настроение паровозикам.
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
вчера в 10:54
Тамбов не будет подарком для "Локомотива".
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
вчера в 10:38
В дипутаты на пролез Димон - остался ИКСпертом.
time out
time out
   41 / 831
вчера в 10:34
Вот сегодня и посмотрим.
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