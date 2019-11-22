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Дм. Черышев: «Коноплянка — замечательный пацан, хороший игрок»

вчера, 09:05

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал про опыт работы с полузащитником Евгением Коноплянкой, который сейчас выступает за «Шахтёр».

Женька — замечательный пацан, хороший игрок, но очень своеобразный. У него есть стереотип своей игры, и он его придерживается. Считает, что его качества следует использовать так, как это делал в «Днепре» тренер Маркевич. Коноплянка всегда больше внимания уделял атаке, чем обороне, поэтому под ним неизменно находился страхующий игрок, который хорошо защищался. Женя привык к славе, к тому, что все его боготворили. У него реально очень хороший удар, скоростной дриблинг: когда он с мячом – не догонишь.

Возникали ли разногласия на политической почве? Нет-нет. Я даже к нему в гости приезжал, когда он снимал дом в Севилье. Мы играли в пинг-понг, я познакомился с его семьёй, родителями. Удивился ли его возвращению на Украину? Вы знаете, нет. Потрепав свои нервы и попробовав силы в Европе, Коноплянка практически нигде конкретно не зацепился. Возвращение было предсказуемым.

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Все комментарии
beefs
beefs
   168 / 831
вчера в 13:57
А в Россию не захотел...
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
   259 / 831
вчера в 12:05
Коноплянке надо было переходить в великий Зенит. Теперь кусает локти.
wingback
wingback
   233 / 831
вчера в 11:58
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
       89 / 831
    вчера в 11:02
    А ведь в тех матчах, когда он не лавку полировал, а играл за Севилью и Шальке, то не редко смотрелся одним из лучших в команде. Обидно, что такой потенциал не был реализован.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       350 / 831
    вчера в 09:48
    Больше не о ком поговорить?
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 831
    вчера в 09:30
    У нас тоже пацаны замечательные: никто в Европе не зацепился и все вернулись домой!
    cska plus
    cska plus
       14 / 831
    вчера в 09:16
    Снова умозаключения от этого всезнающего.
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