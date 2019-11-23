Грегуччи: «Миранчук — один из самых сильных российских игроков»

Бывший футболист «Лацио» Анджело Грегуччи поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке. Ранее ходили слухи, что Миранчук может оказаться в «Ювентусе».
Очевидно, что Миранчук — один из самых сильных игроков среди россиян. В России не так много качественных футболистов, но о нём могу сказать только хорошее. Наверняка его трансфер будет оцениваться в небольшую сумму. Это очень хороший плеймейкер, которого можно сравнить с Луисом Альберто или Корреа.
а так Крыховяк однозначно топ 1
а так Крыховяк однозначно топ 1
Но кони скажут что Чалов
А проект что Азмун
Но кони скажут что Чалов
А проект что Азмун