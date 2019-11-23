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Грегуччи: «Миранчук — один из самых сильных российских игроков»

вчера, 15:42

Бывший футболист «Лацио» Анджело Грегуччи поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке. Ранее ходили слухи, что Миранчук может оказаться в «Ювентусе»

Очевидно, что Миранчук — один из самых сильных игроков среди россиян. В России не так много качественных футболистов, но о нём могу сказать только хорошее. Наверняка его трансфер будет оцениваться в небольшую сумму. Это очень хороший плеймейкер, которого можно сравнить с Луисом Альберто или Корреа.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил ФАЛЬШЫФКА
   91 / 853
вчера в 22:38
Конечно самый сильный это Джикия Но кони скажут что Чалов А проект что Азмун
Газмун)
Afromama
Afromama ответил ФАЛЬШЫФКА
вчера в 18:04
Вот только какой Джикия россиянин) тогда уж Марио
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   60 / 853
вчера в 17:24
ну это всем очевидно, кроме сектантов наших отечественных
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   238 / 853
вчера в 16:41
Когда Миранчук успел стать плеймейкером? Вот именно как плеймейкер он вообще ни о чем
RamonCSKA
RamonCSKA ответил ФАЛЬШЫФКА
   442 / 853
вчера в 16:23
самый сильный это фернандес, дзюба из рос игроков
а так Крыховяк однозначно топ 1
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА
   74 / 853
вчера в 16:06
Конечно самый сильный это Джикия
Но кони скажут что Чалов
А проект что Азмун
VIPded
VIPded
   63 / 853
вчера в 16:04
Хорошая оценка. Удачи всем нашим в Европе!
ДСА
ДСА
   235 / 853
вчера в 16:04
Агент похоже разогревает интерес
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 15:47
Приятно слышать от иностранца.
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