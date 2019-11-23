Лукаку: «Хочу доказать „Интеру“, что они не зря меня подписали»

Нападающий «Интера» в интервью Corriere dello Sport рассказал о своих целях в итальянском клубе.

Было бы неплохо стать лучшим бомбардиром чемпионата, но я не из тех игроков, которые хотят заслужить тот или иной индивидуальный титул. Сначала я думаю о команде. Моя самая большая мотивация - помогать команде.

Пока все было хорошо, но я хочу добиться большего, работая на тренировках по максимуму. Я готов на 100%, но я не останавливаюсь, хочу доказать «Интеру», что они не зря меня подписали.