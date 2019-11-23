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Лукаку: «Хочу доказать „Интеру“, что они не зря меня подписали»

вчера, 11:46

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку в интервью Corriere dello Sport рассказал о своих целях в итальянском клубе. 

Было бы неплохо стать лучшим бомбардиром чемпионата, но я не из тех игроков, которые хотят заслужить тот или иной индивидуальный титул. Сначала я думаю о команде. Моя самая большая мотивация - помогать команде. 

Пока все было хорошо, но я хочу добиться большего, работая на тренировках по максимуму. Я готов на 100%, но я не останавливаюсь, хочу доказать «Интеру», что они не зря меня подписали. 

Недавно Лукаку устроил в «Интере» ужин за свой счет.

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Все комментарии
Kirgudu
Kirgudu
   335 / 853
вчера в 20:48
Доказать??? Застрелись сразу и будешь легендой.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   269 / 853
вчера в 16:21
Наговорил уже на все деньги, а по факту ещё добавлять и добавлять
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   6 / 853
вчера в 16:07
Лукака заиграл в сериале,а в Апл был дном
Это в каком матче он заиграл? Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 853
вчера в 16:07
Глорик апээловского голубца уже пресмыкнулся перед юрАдивым. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил 773sergeytank
   6 / 853
вчера в 16:06
Калукаку: Хочу доказать интеру, что они не зря меня подписали, но не буду и не хочу.
КалУкаку перешёл куда нужно. Аха-ха)
Смердостан самое то)
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 15:15
Негр и так доказывает.
obana777
obana777
   105 / 853
вчера в 15:06
Давай, Лукаку! Сегодня можешь поупражняться на Торино.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 853
вчера в 14:58
Этот докажет...
drug01
drug01
   107 / 853
вчера в 14:55
Молодец Удачи!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   55 / 853
вчера в 14:09
Лукака заиграл в сериале,а в Апл был дном
kotmyshka
kotmyshka
   265 / 853
вчера в 13:46
вперед и с песнями
BagioR
BagioR
   646 / 853
вчера в 13:32
Да уж. Вот щас скажу что он тупой назовут расистом
773sergeytank
773sergeytank
   145 / 853
вчера в 13:28
Калукаку: Хочу доказать интеру, что они не зря меня подписали, но не буду и не хочу.
Camellot
Camellot
   431 / 853
вчера в 13:16
Двое горбатых уже поняли, и перебежали в самый великий клуб италии. Дальше скудо...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   444 / 853
вчера в 13:12
Брависсимо
juvenale
juvenale ответил allemz
   15 / 853
вчера в 12:59
Удачи Интернационале в скидывании мерзопакостных самозванцев с трона. "Да отправит Меч миланский сие черное-белое, противное, ненастоящее в преисподнюю" (Герцог Пуччо Миланский)
самозванцы это арабский дрмо проект,вот эти точно самозванцы...до миллионов не были ни видно,ни слышно хахах а Ювентус исторически на своем месте
juvenale
juvenale
   15 / 853
вчера в 12:58
дерево,проваливающее все топ матчи за 80 млн хаха развод кабинета
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   354 / 853
вчера в 12:53
Доказывай!
averoniy
averoniy
   186 / 853
вчера в 12:49
Флаг в руки!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   282 / 853
вчера в 12:47
Доказывай.
allemz
allemz
   14 / 853
вчера в 12:35
Удачи Интернационале в скидывании мерзопакостных самозванцев с трона.
"Да отправит Меч миланский сие черное-белое, противное, ненастоящее в преисподнюю" (Герцог Пуччо Миланский)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   475 / 853
вчера в 12:31
Пока получается.
particular
particular
   9 / 853
вчера в 12:30
Лукаку может не только забивать, но и потолкаться на пользу дела..:)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 853
вчера в 12:16
Этот афробельгиец наведет шороху в Италии...
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 853
вчера в 12:02
Интер, поднимайся! Пора уже выкидывать как нашкодившего кота позор итальянского футбола!
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