Пиоли: «„Милану“ было под силу одержать победу над „Наполи“»

Главный тренер «Милана» прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура Серии А с «Наполи».

Я был полон уверенности, что мы сыграем с «Наполи» правильно. Мы бились с очень сильным соперником. Притом что у нас не хватало некоторых ключевых игроков. Было бы хорошо, если бы мы забили еще один гол, у нас были шансы. Мы были в сантиметрах от победы.

В последние две недели команда проводит тренировки с большим желанием и отличным пониманием ситуации. Нам требуется время, ведь мы лишь 45 дней работаем вместе, да еще были перерывы на матчи сборных. Но несмотря на это, мы начинаем действовать как команда.

В итоге ничья – справедливый результат, но нам было под силу одержать победу.