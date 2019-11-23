ГлавнаяНовости

Пиоли: «„Милану“ было под силу одержать победу над „Наполи“»

вчера, 23:06
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура Серии А с «Наполи».

Я был полон уверенности, что мы сыграем с «Наполи» правильно. Мы бились с очень сильным соперником. Притом что у нас не хватало некоторых ключевых игроков. Было бы хорошо, если бы мы забили еще один гол, у нас были шансы. Мы были в сантиметрах от победы.

В последние две недели команда проводит тренировки с большим желанием и отличным пониманием ситуации. Нам требуется время, ведь мы лишь 45 дней работаем вместе, да еще были перерывы на матчи сборных. Но несмотря на это, мы начинаем действовать как команда.

В итоге ничья – справедливый результат, но нам было под силу одержать победу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Динамо» опубликовало фото из раздевалки после победы над «Ростовом»
Вчера, 21:01 ФотоКомментарии9
Флик: «Дали „Фортуне“ понять, что не позволим ей ничего сделать»
Вчера, 20:55 Комментарии2
Шунич: «Настроение в „Динамо“ поднимается»
Вчера, 20:46 Комментарии6
Паршивлюк: «Недавно были в зоне вылета, а сейчас претендуем на еврокубки»
Вчера, 20:30 Комментарии6
Бабурин – о матче с «Динамо»: «Мы не заслужили поражения»
Вчера, 20:25 Комментарии3
Садисты из «Барселоны» и везучий пуховик Вальверде
Вчера, 19:30Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   601 / 850
вчера в 23:25
Глупости, Милан и у клуба фнл сейчас не выиграет
kotmyshka
kotmyshka
   266 / 850
вчера в 23:23
не срослось
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100