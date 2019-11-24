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Влашич: «Чтобы забивать, нужно бить, вот я и ударил»

вчера, 22:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич дал свой комментарий по матчу 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», а также поделился мнением о своем голе.

Тяжёлая игра, в первом тайме мы имели несколько шансов. Не смогли забить, но хорошо, что удалось забить и выиграть — это важно. Потому что в первом круге мы проиграли «Крыльям», мы хотели реванша.

Мне удался хороший угол. Чтобы забивать, нужно бить, вот я и ударил. Не хотел бы говорить, с кем я праздновал этот гол. Мой гол лучший в этом сезоне РПЛ? Думаю, гол Бистровича «Тамбову» был лучше. Когда сестра (Бланка Влашич - чемпионка по прыжкам в высоту - прим.) приедет в Москву? Она готовится к Олимпиаде, у неё не так много времени. Надеюсь, она приедет как-нибудь, я постоянно её об этом спрашиваю.

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Все комментарии
RIR68
RIR68 ответил 25процентный клоун
   246 / 856
сегодня в 10:36
А наши сегодня били били и все в молоко
ваши били как наши, только за одним исключением.
VIPded
VIPded
   67 / 856
сегодня в 07:37
Так держать!!!
SHMEL
SHMEL
   119 / 856
сегодня в 07:25
Какой-то явный застой у нас в линии нападения,голы по большим праздникам.
ЮЗИК
ЮЗИК
   240 / 856
сегодня в 06:36
Наконец-то раскрыл секрет нашим нападающим
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   50 / 856
сегодня в 04:21
Влашич-бомбардир
Юрниекс
Юрниекс
   315 / 856
сегодня в 00:30
Ты бы это еще и Чалову объяснил. Раза три у него была возможность ударить..
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 856
вчера в 23:09
Зарядил Никола ну очень красиво!!!
Великолепный
Великолепный
   145 / 856
вчера в 23:08
Влашич, великолепный получился удар.👍👏👏👏
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   93 / 856
вчера в 22:58
Бей так метко Никола почаще. Удачи.
pam06
pam06 ответил cska plus
   32 / 856
вчера в 22:52
Да вообще надо бить чаще по воротам а не стараться с мячом лезть в ворота.
Нужно не просто бить, ударов хватает всего 20, а попаданий в створ всего 8 и половина этих попаданий Влашича.
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 856
вчера в 22:51
А наши сегодня били били и все в молоко
Айртон Сенна
Айртон Сенна
   116 / 856
вчера в 22:12
Порвали бы и зенит, если бы не вилковское судейство!
cska plus
cska plus
   21 / 856
вчера в 22:08
Да вообще надо бить чаще по воротам а не стараться с мячом лезть в ворота.
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