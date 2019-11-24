Влашич: «Чтобы забивать, нужно бить, вот я и ударил»

Полузащитник ЦСКА дал свой комментарий по матчу 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», а также поделился мнением о своем голе.

Тяжёлая игра, в первом тайме мы имели несколько шансов. Не смогли забить, но хорошо, что удалось забить и выиграть — это важно. Потому что в первом круге мы проиграли «Крыльям», мы хотели реванша.